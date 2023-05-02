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Звезды2 мая 2023 15:25

Юдашкин о конфликте с Зайцевым в последнем интервью для «КП»: «Кроме нас скандальных фигур в мире моды больше нет!»

Маэстро моды ушел из жизни вслед за своим учителем
Мария РЕМИЗОВА
Мария РЕМИЗОВА
Маэстро моды ушел из жизни вслед за своим учителем

Маэстро моды ушел из жизни вслед за своим учителем

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Не прошло и недели со дня смерти модельера Вячеслава Зайцева, как не стало его преемника — Валентина Юдашкина. Для мира моды это настоящая трагедия. По большому счету кутюрье так и не вырастили себе яркую смену. «Кутюр» в России делали только эти два великих мастера.

Долгие годы сплетники обсуждали, что маэстро враждуют. Мол, Зайцев ревностно относится к успехам своего ученика. Однако в интервью «Комсомолке» Валентин Юдашкин развеял эти слухи.

- Ой, сплетникам лишь бы было что обсудить, — улыбнулся услышав фамилию Зайцева Юдашкин. - У нас с Зайцевым очень хорошие отношения. Мы дружим и общаемся, ходим друг к другу на дни рождения, бываем вместе на мероприятиях. Не знаю откуда появилась такая история, что мы с Зайцевым враги. Я у Славы в свое время проходил практику, у нас давние отношения от ученика и учителя до хороших друзей. Честно говоря, я думал, что этот надуманный скандал давно ушел из прессы, поскольку художников стало больше. Скандалить, видимо, больше некому. Скандальных фигур больше нет, поэтому и продолжают про нас со Славой выдумывать небылицы.

- А у вас есть ученики? Преемник есть?

- Уже есть. К нам приезжают на практику с разных уголков мира.

- Как думаете, что сейчас может произвести сенсацию в мире моды?

- Наверное, можно удивить новыми материалами, новыми конструктивными решениями, лазерным покрытием, трансформирующимися формами. Я удивляю не какими-то инженерными вещами, поскольку, на мой взгляд, это просто удивление ради удивления. Это не мое. Я стараюсь удивлять своих поклонников новой фактурой и пропорциями.

Мне хотелось бы, чтобы диапазон нашей публики был шире и многие бы люди могли позволить себе носить одежду от Валентина Юдашкина.

- Наверное, ваши друзья и родственники не решаются вам, именитому кутюрье, дарить одежду и аксессуары, потому что вас трудно удивить. Какие подарки привыкли получать?

- Близкие знают, что я очень люблю красивые книги по искусству. Я и сам постоянно привожу редкие альбомы из путешествий. Еще безумно люблю природу, поэтому был счастлив, когда на день рождения мне подарили дерево. Потом вместе с женой и дочерью посадили это деревце в нашем саду. Мне очень приятны такие живые подарки, которые надолго останутся со мной.

- Сейчас очень много появилось книг о мире моды, мемуаров кутюрье. А вы почему не пишете, ведь вам есть, что рассказать...

- Наверное, я отношусь к моде слишком уважительно… У нас есть один альбом, который рассказывает о доме моды Валентина Юдашкина. А книгу мемуарную писать еще рано, да и времени на это пока нет.

- Вы работаете со звездами первой величины, но вы не пытаетесь изменить их стиль. Например, Алле Пугачёвой традиционно дарите черные балахоны…

-В первую очередь я пытаюсь найти личность своего клиента. Все-таки Алла не модель на подиуме. На звездах тяжело показывать тенденции – они могут надеть их позже. Именно поэтому они приходят на мои показы, выбирают понравившиеся им идеи образа. И так принято во всем мире. Из западных звезд для меня образцы хорошего стиля Николь Кидман и Роберт де Ниро. Звезды не готовы к резким экспериментам и к этому надо уважительно относиться. Понимаете, публичных людей, ту же самую Пугачеву узнают по определенному стилю в одежде и в один день все это перечеркнуть ради какой-то идеи, думаю, это неправильно. Ради чего? Удивить на двадцать минут? Мода меняется, а стиль остается.

- Неужели вам никогда не хотелось изменить стиль наших звезд на свой вкус?

- По молодости... Тогда вообще хотелось все крушить и ломать. Конечно же, я делал в то время сумасшедшие вещи. Например, я работал с Жанной Агузаровой и придумывал ей самые невообразимые образы. Наверняка все помнят ее эпатажность. С Наташей Ветлицкой мы придумывали образ дамы 19 века для ее первого клипа. Одним из первых я начал работать с певицей Линдой, придумал ей образ в клипе Федора Бондарчука.

Я работал в разных жанрах - от «Русской песни» Надежды Бабкиной до той же бунтарки Линды.

Даже когда-то работал на «Горбушке» с лидером группы «Звуки му» Петей Мамоновым.

- А вы помните своего первого знаменитого клиента?

- Это был Игорь Николаев. Мы создавали ему образ в Швейцарии.

Напомним: Валентин Юдашкин ушел из жизни после продолжительной болезни. По предварительной информации прощание с маэстро моды пройдёт на Троекуровском кладбище.

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