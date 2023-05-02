Юдашкин о конфликте с Зайцевым в последнем интервью для «КП»: «Кроме нас скандальных фигур в мире моды больше нет!»

Маэстро моды ушел из жизни вслед за своим учителем Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Не прошло и недели со дня смерти модельера Вячеслава Зайцева, как не стало его преемника — Валентина Юдашкина. Для мира моды это настоящая трагедия. По большому счету кутюрье так и не вырастили себе яркую смену. «Кутюр» в России делали только эти два великих мастера.

Долгие годы сплетники обсуждали, что маэстро враждуют. Мол, Зайцев ревностно относится к успехам своего ученика. Однако в интервью «Комсомолке» Валентин Юдашкин развеял эти слухи.

- Ой, сплетникам лишь бы было что обсудить, — улыбнулся услышав фамилию Зайцева Юдашкин. - У нас с Зайцевым очень хорошие отношения. Мы дружим и общаемся, ходим друг к другу на дни рождения, бываем вместе на мероприятиях. Не знаю откуда появилась такая история, что мы с Зайцевым враги. Я у Славы в свое время проходил практику, у нас давние отношения от ученика и учителя до хороших друзей. Честно говоря, я думал, что этот надуманный скандал давно ушел из прессы, поскольку художников стало больше. Скандалить, видимо, больше некому. Скандальных фигур больше нет, поэтому и продолжают про нас со Славой выдумывать небылицы.

- А у вас есть ученики? Преемник есть?

- Уже есть. К нам приезжают на практику с разных уголков мира.

- Как думаете, что сейчас может произвести сенсацию в мире моды?

- Наверное, можно удивить новыми материалами, новыми конструктивными решениями, лазерным покрытием, трансформирующимися формами. Я удивляю не какими-то инженерными вещами, поскольку, на мой взгляд, это просто удивление ради удивления. Это не мое. Я стараюсь удивлять своих поклонников новой фактурой и пропорциями.

Мне хотелось бы, чтобы диапазон нашей публики был шире и многие бы люди могли позволить себе носить одежду от Валентина Юдашкина.

- Наверное, ваши друзья и родственники не решаются вам, именитому кутюрье, дарить одежду и аксессуары, потому что вас трудно удивить. Какие подарки привыкли получать?

- Близкие знают, что я очень люблю красивые книги по искусству. Я и сам постоянно привожу редкие альбомы из путешествий. Еще безумно люблю природу, поэтому был счастлив, когда на день рождения мне подарили дерево. Потом вместе с женой и дочерью посадили это деревце в нашем саду. Мне очень приятны такие живые подарки, которые надолго останутся со мной.

- Сейчас очень много появилось книг о мире моды, мемуаров кутюрье. А вы почему не пишете, ведь вам есть, что рассказать...

- Наверное, я отношусь к моде слишком уважительно… У нас есть один альбом, который рассказывает о доме моды Валентина Юдашкина. А книгу мемуарную писать еще рано, да и времени на это пока нет.

- Вы работаете со звездами первой величины, но вы не пытаетесь изменить их стиль. Например, Алле Пугачёвой традиционно дарите черные балахоны…

-В первую очередь я пытаюсь найти личность своего клиента. Все-таки Алла не модель на подиуме. На звездах тяжело показывать тенденции – они могут надеть их позже. Именно поэтому они приходят на мои показы, выбирают понравившиеся им идеи образа. И так принято во всем мире. Из западных звезд для меня образцы хорошего стиля Николь Кидман и Роберт де Ниро. Звезды не готовы к резким экспериментам и к этому надо уважительно относиться. Понимаете, публичных людей, ту же самую Пугачеву узнают по определенному стилю в одежде и в один день все это перечеркнуть ради какой-то идеи, думаю, это неправильно. Ради чего? Удивить на двадцать минут? Мода меняется, а стиль остается.

- Неужели вам никогда не хотелось изменить стиль наших звезд на свой вкус?

- По молодости... Тогда вообще хотелось все крушить и ломать. Конечно же, я делал в то время сумасшедшие вещи. Например, я работал с Жанной Агузаровой и придумывал ей самые невообразимые образы. Наверняка все помнят ее эпатажность. С Наташей Ветлицкой мы придумывали образ дамы 19 века для ее первого клипа. Одним из первых я начал работать с певицей Линдой, придумал ей образ в клипе Федора Бондарчука.

Я работал в разных жанрах - от «Русской песни» Надежды Бабкиной до той же бунтарки Линды.

Даже когда-то работал на «Горбушке» с лидером группы «Звуки му» Петей Мамоновым.

- А вы помните своего первого знаменитого клиента?

- Это был Игорь Николаев. Мы создавали ему образ в Швейцарии.

Напомним: Валентин Юдашкин ушел из жизни после продолжительной болезни. По предварительной информации прощание с маэстро моды пройдёт на Троекуровском кладбище.