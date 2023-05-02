Не столько дороги эти деньги, как дорого внимание Фото: Shutterstock

В Госдуме готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак. Инициатива приурочена к скорому празднику – Дню семьи, любви и верности (8 июля – прим. ред.). Планируется выплачивать по 20 тысяч рублей каждому из супругов в тех семьях, где брак продлился уже более 20 лет. Причем выплаты эти депутаты сделать не разовыми, а регулярными – каждые пять лет. Россияне с большим воодушевлением отнеслись к этой инициативе и заявили, что очень ценят внимание государства к таким крепким семьям. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Россияне обрадовались законопроекту о выплатах за продолжительный брак Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Так, 64% россиян заявили, xто полностью одобряют законопроект и отмечают важность поддержки традиционных семейных ценностей.

«Поддерживаю - не столько дороги эти деньги, как дорого внимание к таким семьям», - говорит участник опроса.

«Мы с женой – «за»! Мы 50 лет в браке», - радуется другой.

А вот еще 12% говорят, что делать выплаты можно было бы уже после 10 лет в браке. Первый юбилей все-таки, да и срок не маленький.

Еще 6% также считают правильным поощрять семьи и давать выплаты на каждую круглую дату свадьбы. А 5% и вовсе предлагают делать такие финансовые подарки от государства семьям каждый год.

А вот 13%, наоборот, считают, что выплаты – это лишнее. Не в деньгах ведь счастье, бюджету можно найти и лучшее применение, а семьи и так счастливы и ни в чем не нуждаются, раз смогли через время пронести свою любовь.

«Прочность брака от этого не зависит. Попробуйте без денег пожить с одним человеком. Сразу все выясните», - говорит участница опроса.

Оставшиеся 2% россиян говорят, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 16,3 тысячи человек.

Напомним, ранее с инициативой ввести выплаты семьям за продолжительный брак выступили депутаты Госдумы.

Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи. В преддверии праздника - Дня семьи, любви и верности - было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке», - заявили Ярослав Нилов.