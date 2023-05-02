Россия готова к контрнаступлению ВСУ: Что значат заявления министра обороны Шойгу

Наша армия после отмобилизования полностью привела себя в боевую готовность Фото: Александр КОЦ

Что имел ввиду Сергей Шойгу, говоря про то, что у нас в зоне СВО достаточно боеприпасов для поражения противника? Разбираем с военэкспертом, полковником в отставке Анатолием Матвийчуком.

- Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что количество вооружений, которое поступает в зону СВО за год увеличилось в 2,7 раза. И боеприпасов «достаточно для огневого поражения врага». Что это может означать в смысле противостояния с присланными Западом на Украину Леопардами, Абрамсами, Байрактарами...

- Запад обещал поставить танки, миллионы боеприпасов, даже про самолеты речь уже идет. А реальность такова, что боеприпасы поставлены в очень ограниченном количестве. Снаряды «советского» калибра 152 миллиметра у ВСУ практически отсутствуют полностью. Польша и Словения эту задачу не выполнили, хотя обещали.

Танки – всего 40 Леопардов пока поставлено Киеву, которые ничего не могут сделать в таком количестве. Мы им противопоставляем 3,5 тысячи.

Ну, конечно, нужно еще учитывать и танки Т-72, которые Киеву поставили чехи, которые у Марокко, кстати, своровали. На сегодняшний день у Украины танков приблизительно 200, максиум 220 штук. Где-то около 50 разных летательных аппаратов. Вот беспилотников у них большое количество, это да. Но самое главное - у Украины нет достатка артиллерийских боеприпасов. То есть, они не готовы завоевать огневое превосходство, воздушное превосходство.

То, что сегодня сказал Шойгу, я воспринимаю так. Наша армия после отмобилизования полностью привела себя в боевую готовность. И мы не должны, по крайней мере, испытывать голод в ходе огневого сопровождения наших действий. Мы готовы к отражению наступления Украины, если оно состоится. И затем перейти в контрнаступление.

- И все же танки НАТО могут прорвать нашу оборону?

- 12 танков Челленджер, которые Киеву поставила Великобритания, они весят по 70 тонн. Даже если они переждут распутицу, даже если подсохнет, ну, представьте себе, что такой танк будет делать на мостах, построенных на Украине еще при Советском Союзе? Они грузоподъемностью всего 60 тонн.

Второе. Лондон заявил, что поставил Украине боеприпасы с обедненным ураном. Ну, флаг им в руки, пусть попробуют их применить. Я думаю, что, кроме того, что на Украине уже поставили ядерные датчики американцы, наши датчики давным-давно там стоят. И наши дипломаты предупредили англичан, что это развяжет руки нашим ответным мерам. После того, как они применят боеприпасы с обедненным ударом, экологическая катастрофа может приобрести вселенский масштаб - на обедненный уран возможен ответ настоящим ураном.

Третье. Танкам нужно будет постоянно пополнять боезапас. В ходе наступления танк, как правило, расходует от 6 до 10 танковых боезапасов. Я не думаю, что у них есть такое количество боеприпасов. Тогда это будет катастрофа - танки просто не смогут выполнять свои задачи.

В целом я оцениваю ситуацию так, что огневая, тактическая, маневренная инициатива на стороне наших войск.

- На ваш взгляд, сколько Киев еще будет воздерживаться от наступления? Они же Западу постоянно говорят, что мало поставок, надо больше.

- Украина – заложник. Ей скажут наступать, она будет наступать. То есть, в любом случае наступление состоится, хотят они или не хотят, есть у них снаряды или нет. Их бросят в бой, потому что за эту музыку уже заплачены деньги. Запад уже задает вопросы – мы столько вам всего дали, куда все делось, почему вы не наступаете? Я прогнозирую, что все-таки несколько ударов они нанесут, возможно, даже прорвут нашу тактическую зону обороны, то есть 5, максимум 10 километров они могут пройти, далее у них сил не хватит. Последует бросок наших войск — разгром ВСУ и наш переход в наступление.