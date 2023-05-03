Олаф Шольц очнулся и заявил, что Германия проследит за тем, чтобы незалежная ни в коем случае не применяла поставленное ей немецкое оружие для атак по землям России Фото: REUTERS

ВСУ потеряли два истребителя и штурмовик за сутки

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении поразила до 65 «воинов света», две бронемашины, два автомобиля, две гаубицы Д-20 и склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Григоровке. «Западная» группировка войск на Купянском направлении нивелировала две украинские ДРГ, до 60 бойцов ВСУ, две бронемашины, три автомобиля, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов 14-й мехбригады ВСУ в харьковской Кисловке. «Южная» группировка войск на Донецком направлении вывела из строя до 290 украинских и иностранных солдат, один танк, четыре бронемашины, шесть автомобилей и гаубицу Д-20. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла противнику такой урон: свыше 50 украинских военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубица Д-30. На Херсонском направлении уничтожено до 30 бойцов ВСУ, три автомобиля и склад боеприпасов 124-й бригады теробороны в районе Антоновки. Силы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Ульяновке в ДНР и Миролюбовки в Херсонской области, а также Су-25 в Велетенском на Херсонщине. И перехватили 8 реактивных снарядов «HIMARS» и 2 противорадиолокационные ракеты «HARM». И все на букву «Ха».

В незалежной грезят об «Ордене Степана Бандеры»

На сайте офиса шестого президента незалежной нарисовалась петиция с оригинальным предложением. Оно вот в чем: учредить «Орден Степана Бандеры». И награждать им самых просветленных «воинов света». Чтобы получить Бандеру на грудь, надо «проявить героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины». 1 мая петицию зарегистрировали, днем 2 мая она еле-еле набрала пару сотен голосов Для ее рассмотрения лидером страны надо насобирать 25 тысяч голосов. Если что, польским гусарам в степях Украины тоже будут вручать?

Певица Кароль удалила свой клип «из-за русских в нем»

Родившаяся под Магаданом украинская исполнительница Тина Кароль (в девичестве Таня Либерман) в своем ТГ-канале объяснила «пропажу» из сети нового клипа на свою песню «Honey/Мед». По словам 38-летней звезды, которая признавалась, что страдала от антисемитизма в школе в Ивано-Франковске, она «вдруг» узнала о том, что в съемках как-то задействовали... граждан РФ! И Кароль вырезала этот клип как раковую опухоль из сети и своей жизни. Ведь еще в 2014-м она поклялась, что в Россию — ни ногой, а в 2022-м - что никогда-никогда и нигде-нигде не позволит себе сотрудничать с россиянами. Тина-Таня, уехала «из-за бомбежек Киева» в Варшаву, лжет всему миру, рассказывая, как "русские солдаты убивают украинских детей" и призывает весь украинский шоу-биз оборвать любые связи с обладателями паспортов РФ. Сама же она из-за СВО гордо отказалась от всех русскоязычных песен в репертуаре. Папа ее, 65-летний инженер Григорий Самуилович Либерман, на старости лет вступил в тероборону и, наверное, гордится тем, что дочь из Польши борется со всем русским. Может, еще заслужит орден жгучего ненавистника евреев и поляков Бандеры.

Заклинания Зеленского долетели до Средиземья

Крис Хипкинс, глава новозеландского кабмина с президентом незалежной по волшебному зеркалу обсудили расширения всесторонней помощи Киеву со стороны Веллингтона. По данным RNZ, у двух лидеров максимально далеких друг от друга стран был «теплый и содержательный» разговор. Прямо как в советских газетах: «Серия встреч на высоком уровне, прошедших в последние месяцы, обеспечила плотное взаимодействие Веллингтона и Киева по всем ключевым вопросам». Хипкинс, правда, при разговоре с Зеленским ерзал от нетерпения, поскольку находился в аэропорту Окленда чтобы побыстрее улететь... нет не в Киев, а в Лондон. Может, Новая Зеландия — она же Средиземье из «Властелина колец» - подарит свое колечко Всевластья известному трагикомику? Тем более, он так похож на Фродо...жаль только продался силам зла.

ФРГ проследит, не использует ли Киев немецкое оружие на территории РФ

Олаф Шольц очнулся и заявил, что Германия проследит за тем, чтобы незалежная ни в коем случае не применяла поставленное ей немецкое оружие для атак по землям России. О чем канцлер сообщил благодарной аудитории: жителями города Бендорф в земле Рейнланд-Пфальц. NTV приводит слова немецкого лидера о том, что оружие, выпущенное на заводах ФРГ — оно лишь для защиты униженных и оскорбленных. Заодно Шольц рассказал, что решения о поставках танков да пушек киевскому режиму Германия принимает лишь в согласии с партнерами по НАТО. И что германская политика включает в себя не только поддержку Украины, но и недопущение эскалации конфликта между РФ и странами-членами северо-атлантического альянса. Это вы, избегая эскалации, в Румынии поставили заводик по ремонту подбитых в незалежной «леопардов»?

Венгерский мэр потребовал выгнать беженцев-насильников

Ласло Дьюрича, мэр венгерского населенного пункта Керепеш, пытается очистить его от обнаглевших украинскими беженцев. Дьюрича возмущен: из местного общежития рабочих поступил сигнал об изнасиловании беженцами из Закарпатья 16-летней девушки и 22-летней женщины. Мэр стучал кулаком по столу: «Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша!»». Он также потребовал от местных полицейских действовать более решительно в связи со случаями насильственных действий со стороны украинцев. А что, уголовной кодекс Венгрии на тех, кто сбежал из незалежной и буйствует среди мадьяр, никак не действует? Им кто-то выписал индульгенцию на насилие?

В польском Генштабе успехи русских связали с украинским безденежьем

Генерал Раймунд Анджейчак, начальник Генштаба польской армии, заявил, что дела ВСУ быстро ухудшаются, а западные лидеры ни черта не представляют, сколько далек Киев от победы. Это генерал заявил на дебатах, организованных Бюро нацбезопасности при президенте республики. Military watch magazine приводит слова военачальника о том, что, несмотря на конфискацию активов, «у России будут деньги на этот конфликт», а Украина сталкивается с серьезными финансовыми проблемами: «Скорость истощения в их финансовой сфере неблагоприятная». Генерал также обратил внимание на неготовность западного ВПК не только отправлять технику и боеприпасы Киеву, но и пополнить свои военные запасы, «которые тают». Танк кружится, летает и тает…

Еврокомиссия опять озаботилась зерном

Никогда такого не было — и вот опять. Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна из самостийной в 5 восточноевропейских держав. Разрешила только транзит и экспорт в более развитые страны ЕС. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакии отбились от самостийных пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. При том ограничения могут продлить и после 5 июня. Нож в спину, початок в рот!

США атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в России поддержали

Ведант Патель, зам.официального представителя Госдепа, заявил, что Белый дом продолжит поддерживать Киев. Такой оказалась реакция американского чиновника на атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в приграничных областях России и в Крыму. Агрессии против России Патель не стеснялся. Ведант - вы мутант.