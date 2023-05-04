"Месяцами сидела у телефона, рыдала, ждала звонка": Легендарный диктор Светлана Моргунова после трагедии потеряла память и стала затворницей

Моргунова скрывала, кто отец ребенка. Фото: Личный архив героя публикации

Знаменитой телеведущей Светлане Моргуновой этой весной исполнилось 83 года. В советские годы она вела самые популярные программы тех лет: «Время», «Голубой огонек», «Утреннюю почту». Потом в 90-е и начале нулевых была ведущей почти каждого звездного сборного концерта. И вдруг пропала... Появились слухи, что теледива спивается из-за безработицы. А потом снова печальные вести: Моргунова впала в страшную депрессию после смерти единственного сына. Максим Моргунов был хорошо известен на телевидении. Автор и ведущий шоу «Военное дело» на НТВ, руководитель пресс-службы Музея «Коломенское». С мамой Максим был близок, регулярно ее навещал.

Мужчины не стало в 2020 году, 52-летний Моргунов умер от осложнений, вызванных ковидом.

«Я ничего не хочу»

По словам приятеля Моргуновой, эксперта шоу «Пусть говорят» шоумена Дениса Сорокина, телеведущей в последнее время стало еще хуже. Женщина не выходит из дома: три года Моргунова практически безвылазно сидит в своей квартире затворницей.

- Не стоит удивляться, что Светлана отгородилась ото всех и закрылась в своей квартире, - рассказал «КП» Сорокин. - За последние годы Моргунова пережила массу трагедий, которые привели ее к болезни. Сначала ее перестали звать на концерты, поскольку возраст, на телевидении нужны молодые лица. Она месяцами сидела у телефона, рыдала, ждала звонка. Но телефон молчал... Говорят, именно тогда у нее появились проблемы с алкоголем. Иосиф Кобзон и его жена Неля пытались ее спасти, лечить, но Светлана никого не слушала. Потом Моргунову сильно подкосила смерть сына. Максим был для нее всем. Он никогда не жаловался на здоровье, никаких хронических болезней у него не было. Кто бы мог подумать, что молодой мужчина сгорит от пневмонии...

После смерти сына Светлана еще больше закрылась и начала сильно болеть. Сначала ее разбил инсульт. Она потихоньку выкарабкалась, но сейчас врачи нашли у нее не менее страшную напасть - деменцию. Светлана частично потеряла память. Недавно Моргуновой звонил ее коллега, диктор Владимир Березин, она его не узнала. «Вы кто?» - спросила. К сожалению, Светлана сейчас порой не понимает, что с ней происходит, где она находится... По крайней мере так говорят врачи. Я ей звонил месяц назад. Впервые за полгода дозвонился. Голос у нее, конечно, уже совершенно не тот, к которому мы привыкли. Говорила она очень медленно и заторможенно. Правда, ее коронная хрипотца осталась.

«Ничего я не хочу... Сижу, смотрю телевизор, больше мне ничего не надо», - это единственное, что она мне могла сказать связно. А так в принципе она ни в чем не нуждается. С надбавкой за звания Моргунова получает хорошую пенсию - около 60 тысяч рублей.

Светлана Михайловна с сыном и внучкой Дашей. Теперь Даша навещает бабушку. Фото: Личный архив героя публикации

«За ней ухаживают невестка и внуки»

А вот коллеги Моргуновой так и не смогли до нее дозвониться. Телеведущая не подходит к телефону.

- Я не знаю, что сейчас со Светой Моргуновой. Она ушла в подполье, не хочет общаться, - посетовала в беседе с «Комсомолкой» коллега Моргуновой Татьяна Судец. - После смерти сына Света совершенно потерялась, она сильно больна. Тут и депрессия тяжелейшая, и другие болячки беспокоят. Недавно я мельком видела Моргунову в одном телешоу, журналисты к ней - больной, разбитой - домой нагрянули. Я считаю, что нельзя ее было снимать в таком виде. Легенда должна остаться легендой.

Друг Моргуновой художник Никас Сафронов успокоил «КП»: дескать, телеведущую навещают родственники, она не одинока.

- Рядом с ней внуки, невестка, которые делают все, чтобы ей было комфортно. Да, они не живут с ней под одной крышей, но постоянно к ней приезжают.

КСТАТИ

«Хочет остаться в памяти молодой и красивой»

- Света не хочет меня видеть, она объяснила, что у нее одно желание - чтобы ее запомнили молодой и красивой, полной сил, - рассказал «КП» Никас Сафронов. - Она сама вправе решать, как своей жизнью распоряжаться. Многие великие люди хотят проживать свою зрелость затворниками, устав от большой славы. Вспомните Георгия Вицина. Актриса Катя Васильева вообще ушла в монастырь. Тут не только боль женщины, потерявшей сына. Тут еще и большая трагедия стареющей красавицы, которая не хочет, чтобы поклонники видели ее слабой и немощной.

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Скрывала любимых мужчин

Светлана Моргунова была первой красавицей советского телевидения: стройная, элегантно одетая, всегда с идеальной укладкой и макияжем.

Казалось, в телезвезду были влюблены тысячи мужчин, но свою личную жизнь Моргунова скрывала от журналистов. Светлана так и не рассказала, кто был ее первым мужем, отцом ее единственного сына Максима. Известно лишь, что мужчина рано умер, и Моргунова долго переживала потерю.

Потом у диктора случился второй брак, который закончился скорым разводом. Но имя и этого избранника Светлана не разглашала.

Правда, светские сплетники много лет судачили о тайном романе Моргуновой с Муслимом Магомаевым. Но Светлана отмахивалась от этих пересудов: мол, Муся (так певца звали близкие) всего лишь друг. И ничего более.