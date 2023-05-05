Что происходит с 10-летней Алисой Тепляковой: Судится с МГУ, красится и учится в пяти вузах одновременно

Похоже, Алиса и ее младшая сестра Лейя (фото ниже) добрались до маминой косметички. Фото: СОЦСЕТИ

В суд - в шортах

Первое заседание по иску Тепляковых к МГУ должно было состояться 18 апреля, но его перенесли на 4 мая. Напомним предысторию. В университет на факультет психологии 9-летняя Алиса поступила в 2021 году. Баллы за ЕГЭ и внутренний экзамен по биологии набрала невысокие, поэтому прошла только на платное. Зато девочка стала самой юной студенткой страны. Однако с середины сентября Алиса перестала появляться на факультете психологии, завалила зимнюю сессию... Ее родители высказывали кучу претензий к вузу: там-де не хотят обучать девочку по особой программе - ускоренно и индивидуально. В семейном блоге доходило и до оскорблений, а 21 декабря 2022 года Тепляковы подали иск.

Зюзинский районный суд Москвы уже начал разбираться в конфликте. Истцов двое: Алиса и ее мама Наталия. Ответчиков тоже двое: МГУ и факультет психологии.

Евгений не тратит на одежду лишнего: его любимый наряд - шорты и футболка. Фото: Первый канал

Содержание иска на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы не отображается. Но Тепляковы не раз говорили, что намерены вернуть деньги, которые заплатили за учебу дочери. Год в МГУ стоит 398 тысяч рублей, оплата вносится раз в семестр, но сколько денег успели перечислить Тепляковы, не звучало. Также родители хотят извинений. Возможно, и компенсацию морального вреда. Во всяком случае на судебном сайте есть запись о том, что истец увеличил размер исковых требований.

На первое заседание 18 апреля отец Алисы Евгений пришел в бессменном прикиде - сандалиях и пестрых бермудах. Судья, рассказывали очевидцы, ему даже замечание сделала за неподобающий вид. В ответ Евгений упрекнул судью в предвзятости. С журналистами папа был краток: «Алиса - студентка второго курса, программу осваивает, экзамены сдает».

Почему на слушание не привели Алису, остается только гадать. Возможно, девочка дома осталась за старшую и нянчила младенца Сулеймана (в семье недавно родился восьмой ребенок). А может, дело в травме: в интернете пишут, что видели на улице Алису с гипсом на ноге.

Где же учится?

Место учебы - загадка, и папа Алисы сам напускает туману. То пишет в блоге, что после ужасов МГУ нашел наконец нормальный вуз, где дочь спокойно учится. Мол, там ее успехи ценят преподаватели, никто не сливает журналистам оценки, а однокурсники молчат. Потом вдруг сообщает: «Алиса по-прежнему учится в МГУ», а большой список вузов, который гуляет в СМИ, - выдумки.

Получается, Тепляковы возмущаются «нулевым качеством услуг» МГУ, ругают университет, а сами продолжают там учить дочь и платить за учебу? Что-то не вяжется.

Еще странность: в феврале Евгений Тепляков обратился в московский садик № 538 с просьбой разрешить Алисе провести тестирование малышей 4 - 5 лет. Дочь представил... студенткой второго курса психфака МПГУ (Московский педагогический государственный университет). Родители детсадовцев возмутились, директор Евгению отказал, был скандал. А СМИ узнали про МПГУ.

Уроки по 46 часов в сутки?

Примерно в это же время Тепляков пишет в блоге, что дочь сдала за семестр аж 22 экзамена и 26 зачетов. И словно в подтверждение регистрирует в «Реестре рекордов России» достижение Алисы под загадочным названием «Наибольшее количество зачетных единиц при обучении в вузе за семестр» среди детей 10 лет. Конкурентов у Алисы, разумеется, нет, в номинации одна она.

«КП» проконсультировалась с экспертами разных вузов: что это за зачетные единицы такие? Рекорд Алисы - свидетельство ее суперуспехов в учебе? Нет. Зачетные единицы начисляют за то, что студент присутствовал на всех лекциях и практиках, выполнил все задания, сдал зачеты и экзамены. Причем максимум баллов можно получить и с пятерками, и с тройками. А вот суперусилия для такого рекорда и правда нужны. Одна единица - это 36 академических часов, значит, Алиса занималась 5544 часа в первом семестре. В пересчете на дни получается около 46 часов учебы в сутки, включая выходные. Физически нереально.

Секрет раскрылся после звонка в «Реестр рекордов». Там сказали, что рекорд регистрировали на основании предоставленных зачеток, рейтинговых таблиц и подтверждающих писем из... пяти университетов. Каких - не уточнили. Тогда за семестр в одном вузе у Алисы получаются самые обычные 30,8 единицы. Впрочем, их тоже нужно выходить. Или придумать хитрую схему, как заработать много баллов с минимумом усилий.

Учиться одновременно в нескольких вузах в России, к слову, не запрещено. Есть одно но: только одно образование можно получить бесплатно. Однако пока не выдан первый диплом, можно учиться на бюджете и в других вузах. Эту возможность студенты иногда используют, обучаясь в двух вузах, чтобы углубиться в специальности или попробовать что-то смежное. Но совмещать очень сложно. Зачем Алисе пять университетов, не ясно. Ради рекордов?

А ЧТО ЕЩЕ?

Уже делает макияж

Недавно Тепляковы выложили фотографии Алисы и ее младшей сестренки Лейи с очень ярким макияжем: черные стрелки, алая помада... Подпись: «очень красивая девочка». Многие девочки в этом возрасте лезут в мамину косметичку и пробуют краситься. Однако далеко не все отцы выкладывают такие фотоэксперименты дочек в интернет. Фото Алисы и Лейи вызвали волну обсуждения в сети, причем нелестного для подростков. А странный поступок Евгения выглядит как очередной повод для хайпа.

Лейя. Фото: СОЦСЕТИ

Лейе, к слову, этой осенью исполнится 8 лет. Именно в восемь сдали ЕГЭ и получили аттестат об окончании 11-го класса Алиса, а через год и ее брат Хеймдалль. Ждем от Тепляковых объявления нового рекорда?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Не ходишь на занятия - все равно плати

О перспективах этой тяжбы мы расспросили юриста и автора популярного канала в Дзене Антона Папкова.

- Тепляковы говорили, что потребуют вернуть деньги, которые они заплатили за учебу, потому что «качество услуги нулевое». Есть ли основания? Занятия-то вуз проводил, но Алиса их не посещала.

- Если Тепляковы заявили требование о возврате денег за обучение, то я нахожу эти требования не подлежащими удовлетворению. В 2022 году в Москве рассматривалось дело со схожими обстоятельствами. Несовершеннолетний студент-медик прогуливал универ, а его законный представитель решил, что платить за пропущенные занятия он не должен. Но Тверской районный суд удовлетворил иск Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова к ответчику о взыскании задолженности по договору об оказании образовательных услуг.

Ответчик уверял, что фактически студент не пользовался образовательными услугами, так как не посещал занятия. И платить, мол, не за что. Но суд счел эти доводы несостоятельными, поскольку ни студент, ни его представитель не написали заявление об отчислении и не известили университет в письменной форме о расторжении договора.