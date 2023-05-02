Наследство и наследники Валентина Юдашкина: кому достанутся особняк за 220 миллионов, Дом моды и элитные квартиры

Валентин Юдашкин с супругой Мариной в своем загородном доме Фото: соцсети

Валентин Юдашкин ушел из жизни после долгой болезни. Художник-модельер не сдавался и боролся с раком с 2016 года. Из-за болезни Валентин Абрамович уже несколько лет постепенно передавал управление Домом моды единственной дочери Галине Юдашкиной. Итак, разбираемся в наследстве и наследниках Валентина Юдашкина.

У кутюрье дружная семья, поэтому никаких конфликтов из-за наследства не будет. 78-летняя мама модельера Раиса Петровна давно живет в Израиле, где заботливый сын купил ей дом. Супруга, Марина Юдашкина, прожила с ним в браке 35 лет – дружно, знакомые называли их идеальной парой. Их единственный ребенок - дочь Галина с мужем Петром Максаковым воспитывают троих детей.

Супруги Юдашкина среди домашнего антиквариата Фото: соцсети

Последние 11 лет Галина Юдашкина официально - креативный директор Дома моды Valentin Yudashkin. А на самом деле дочь Юдашкина в те периоды, когда модельер проходил лечение, операции, реабилитации самостоятельно управляла брендом, Домом моды. Фактически Галина Юдашкина после болезни отца руководила производством, бизнесом, контролировала творческий процесс, закупки тканей. Два месяца назад 32-летняя Галина Юдашкина рассказывала: «Сейчас я полноценно занимаюсь брендом. Сейчас папа дал такой карт-бланш – «делайте, что хотите»… Но я не могу какие-то очень серьезные решения принять без него, я должна посоветоваться...» Теперь Галине придется все решать самой и, наверное, работать частично на удаленке не получится – Юдашкина жила в Дубае, где у ее мужа бизнес.

Марина и Валентин на крыльце своего особнячка Фото: соцсети

Какое наследство оставил наследникам Валентин Юдашкин

Дом в Подмосковье

Модельер с супругой жили за городом в подмосковном поселке Баковка на Минском шоссе. В конце 90-х Юдашкин купил здесь 40 соток, потом построил огромный двухэтажный дом. Чуть позже арендовал прилегающие к своему участку полтора гектара земли лесопарка и поставил забор. Загородная резиденция кутюрье построена в классическом стиле: колонны, античные статуи, хрустальные люстры, камины с золотыми канделябрами, мрамор, коллекция антиквариата и живописи. А во дворе парк, пруд и теплицы Марины. Скорее всего, вдова останется жить здесь.

Загородный дом оценивается в более чем 220 млн. руб.

Подмосковные владения Юдашкиных. Фото — кадр программы «На дачу!» Первый канал

Квартира в Москве

Столичная квартира Валентина Юдашкина расположена в Брюсовом переулке, ее площадь - 150 кв м. Недвижимость оценивается в более чем 60 млн рублей. Известно, что эту квартиру еще при жизни кутюрье подарил дочери.

Квартира в США

В марте 2022 года Валентин Юдашкин выставил на продажу пентхаус площадью 230 кв м в элитном районе Верхний Ист-Сайд в центре Нью-Йорка. Элитные апартаменты с прекрасным ремонтом и дорогой мебелью: есть 2 спальни, гостиная, кухня, столовая. Из окон открывается вид на Центральный парк. Юдашкин купил американское жилье в 2008 году за $6 млн. Попытка избавиться от пентхауса уже была в 2021 году: жилье продавали за $8 млн. – не продали. Удалось ли избавится от американской недвижимости за минувший год или это еще предстоит сделать наследникам Валентина Юдашкина – неизвестно.

Бизнес

У модного дома Valentin Yudashkin есть три магазина в столице. Один из них и сам Дом моды расположены в старинном особняке (площадью 800 кв. м) в историческом центре столицы - в Вознесенском переулке. Еще в нулевые модельер отреставрировал особняк, вложив более 100 млн. руб. – за что получил льготную аренду. Недавно дочь кутюрье Галина Юдашкина сообщила: «Все наши офисы, дом моды, магазины – в собственности». Скорее всего, модельер смог осуществить давнюю мечту и выкупил старинный особняк.

Модельер с дочерью Галиной Фото: соцсети

Доходность бизнеса неизвестна. Галина Юдашкина (она управляет Домом моды) 2 месяца назад сообщила, что просчитать выручку ежемесячно невозможно: «месяц отличный, месяц чуть похуже». Причина в том, что одежда дорогая, потому продажи нельзя прогнозировать как у масс-маркета. Тенденция последнего года: многие обеспеченные клиенты Дома моды стали шить на заказ. Галина Юдашкина обещает следовать целевой аудитории бренда: «Мы не будем делать одежду для 20-летних». Юдашкина давно в модном бизнесе, получила профильное образование - поэтому Дом моды окажется в ее уже опытных руках. Только больше не будет коллекций, которые придумал сам маэстро: остались дизайнеры и модельеры - его ученики…