Военная спецоперация на Украине 3 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 мая 2023 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за апрель текущего года составили более 15 тысяч человек.

Шойгу сообщил, что за этот период Вооруженные силы России уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков, а также других бронированных машин украинской армии.

Вооруженные силы России уничтожили на Донецком направлении до 290 военнослужащих и наемников украинской армии.

Отмечалось, что за сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные за прошедшие сутки выполнили 74 боевые задачи в районе Артемовска, а истребительная авиация ВКС России совершила семь вылетов в этом районе.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено три украинских самолета: два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25.

Кроме того, средствами ПВО России за сутки были сбиты восемь снарядов РСЗО HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и шесть беспилотников.

Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, прогремело три мощных взрыва.