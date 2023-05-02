Нелли Кобзон о болезни Валентина Юдашкина: «В Москве ему предложили новое лекарство. И оно пошло ему на пользу, и продлило ему жизнь»

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Смерть российского художника-модельера Валентин Юдашкина потрясла всех, его друзей – в первую очередь. Многие знали, что Валентин тяжело болен, что много лет борется с онкологией. Но в последнее время он чувствовал себя неплохо, летал в Израиль к своей матери. Казалось, болезнь отступила и вдруг, как гром среди ясного неба, сообщение о его смерти - в 59 лет.

- Я в шоке от этой новости, - сказала нам вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон. - Иосифа Давыдовича и Валентина связывали годы дружбы, несмотря на большую разницу в возрасте. Валентин Юдашкин – это эпоха в истории российской моды. То, что он сделали с Досманом (Александр Достман - основатель российской Недели моды, продюсер множества концертных программ и модных показов, среди которых: прощальный гастрольный тур Иосифа Кобзона и ежегодные показы коллекций «от кутюр» Валентина Юдашкина - Ред.), - это было грандиозное событие. Впервые у нас в стране прошла неделя высокой моды. Впервые к нам приехали известнейшие кутюрье со всего мира. Потом открылись их брендовые магазины. У москвичей это вызвало огромный интерес. Такого никогда раньше не было. Ежегодные показы коллекций «от кутюр» Валентина Юдашкина, которые проходила в начале марта на протяжении 25 лет, продолжались бы дальше, если бы не беда, которая случилась в Валей… Я не могу принять то, что Вали больше нет. Этого не может быть. Валя такой позитивный, тёплый, талантливый человек. Он необыкновенный друг, прекрасный муж, отец, сын... Талантище! Его модную коллекцию «Фаберже» впервые показывали в Лувре. Он открыл свой салон в центре Парижа. Это был прорыв. После этого у него было много французских показов...

- Удивительно, что Вячеслав Зайцев, который был пионером отечественной моды, и Валентин Юдашкин, который в юности проходил практику в Московском доме моды у Зайцева, а потом в чем-то даже превзошел своего учителя, ушли друг за другом. Сейчас появилось много статей о причудах судьбы, мол, два российских кутюрье соперничали друг с другом... Но смерть примиряет всех.

- Уже пишут об этом? Отчасти это было так. Но это был творческий марафон за великое дело. Они оба необыкновенные мастера, которые делились своим творчеством. Они были слишком благородными и достойными людьми, чтобы соперничать. Ну а здоровую конкуренцию никто не отменял. Конкуренция это двигатель прогресса. Она подстегивает.

- Валентин Юдашкин сшил много костюмов для Иосифа Кобзона?

- Валентин делал Иосифу элегантные концертные костюмы. Он человек с огромным вкусом, с чувством стиля. Понимал индивидуальность каждого артиста. Не только Иосифу Давыдовичу, но и мне много платьев сшил. У меня даже родилась мысль сделать выставку платьев Юдашкина, которые он пошил специально для меня. Наверное, их около десяти. Это вечерние туалеты. Он сшил мне платье на серебряную свадьбу. Потом - на жемчужную. Потом было нежное платье в кружевах – это на юбилей, 80-летие, Иосифа Давыдовича. Я вышла в этом платье и туфлях на высокой платформе. И меня никто не узнал. Решили, что пришла манекенщица Валентина Юдашкина. Было даже забавно и мило. Нашей дочке Наташе он сшил свадебное платье и мне тоже – очень красивое платье на её свадьбу. Все эти наряды хранятся у меня. Валя был нашим семейный кутюрье. И не только. Он обшивал многих артистов. Они его очень любили: он сразу видел, что пойдет, а что нет. С ним не приходилось ничего обсуждать подолгу, он все сам хорошо знал. Это было очень удобно.

- Когда мы с вами разговаривали несколько часов назад (с Нелли Кобзон я встретилась в аэропорту Владикавказа, и сообщение о смерти Валентина Юдашкина она получила от меня – Ред.), вы сказали, что виделись с ним недавно, около месяца назад на юбилее Владимира Винокура. Тогда ничто не предвещало беды. Валентин выглядел хорошо, хотя все знали о его серьезной болезни…

- Не могу поверить, что всё произошло так быстро. Он действительно очень хорошо выглядел. Я с ним договорилась, что он пошьет костюмы для спектакля, который задумали сделать с фондом Иосифа Кобзона. Валя сказал, что возьмется за этот заказ. У него были творческие планы. После юбилея Винокура я с ним общалась. Никаких разговоров о том, что ему стало хуже, не было.

- Говорили, что он в ремиссии. По-моему, его оперировали за рубежом несколько лет назад…

- Насколько мне известно, вначале его лечили на Западе. Но все равно он плохо себя чувствовал. И потом в Москве в Институте онкологии ему предложили новое лечение. Какое-то волшебное лекарство нашли. И оно пошло на пользу. Все обрадовались, что наши врачи подобрали то, что нужно. На какое-то время ему действительно стало намного лучше. Он начал ходить, стал гулять, разговаривать. То есть стал вести жизнь человека, по которому не скажешь, что он тяжело болен. Он был бодрый, работал. И, как я уже сказала, две недели назад согласился делать эскизы костюмов для нашего спектакля. Значит, он планировал будущее.

- Его поддерживала жена Марина, такая же преданная, самоотверженная, как и вы, Нелли Михайловна. Вы тоже продлили жизнь Иосифу Давыдовичу, были его главной опорой. В этом вы с Мариной Юдашкиной очень похожи…

- Марина невероятно преданный Вале человек. Это был брак, который совершается на небесах. Марина ради Вали могла горы сдвинуть. Она делала для него все. Но, к сожалению, не все во власти даже самого любящего человека…

Напомним, Валентин Юдашкин скончался 2 мая. О смерти дизайнера сообщила его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти послужила онкология, которую обнаружили у модельера в 2016 году. В 1991 году Юдашкин стал первым российским дизайнером, показавшим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России, а также участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих ВС РФ.