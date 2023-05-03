Вячеслава Зайцева похоронят на скромном сельском кладбище

Вячеслав Зайцев. Фото: Иван ВИСЛОВ

Похороны Вячеслава Зайцева состоятся 4 мая в подмосковном Щелкове на Жегаловском кладбище. Так решил единственный сын модельера Егор Зайцев.

Несколько дней журналисты обзванивали московские ритуальные конторы, с единственным вопросом: когда и где будет прощание с самым известным российским кутюрье. И получали один и тот же ответ: «К нам по поду Зайцева никто не обращался. Вероятно его будут хоронить в Подмосковье, там есть свои агенты и конторы».

Так и случилось: Вячеслав Зайцев найдет последний покой на сельском кладбище рядом с деревней Каблуково Щелковского района Московской области, где модельер жил последние годы в своем роскошном особняке. Но путь этот был не совсем простой.

30 апреля Вячеслав Михайлович скончался в реанимации Щелковской городской больницы, куда его привезли в тот же день с внутренним кровотечением. После смерти ночь он провел в местном отделении патанатомии. Но на следующий день, 1 мая его тело перевезли во Фрязинской морг - там есть судебно-медицинская экспертиза. Вероятнее всего, родственники настояли на вскрытии.

Ранее экс-директор Дома моды Николай Головин заявлял, что родные Зайцева не хотят забирать тело, и вообще сын кутюрье Егор Зайцев ждал смерти отца, «для него произошедшее стало праздником». Но слова Головина надо делить на десять, в свое время его уволили из Дома моды и в нем засела обида на Егора Зайцева.

Напомним, Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. У него была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение, что и стало причиной скоропостижной смерти. В последние годы он редко появлялся на публике из-за болезни Паркинсона, а также дважды перенес инсульт. В июне 2022 года он провел показ новой коллекции на Московской неделе моды, где появился в инвалидном кресле.