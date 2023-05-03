«Я ошиблась и хочу вернуться в Россию!»: Исповедь блогера Митрошиной, на которую возбудили дело за неуплату налогов

Блогер Митрошина прокомментировала свое уголовное дело Фото: СОЦСЕТИ

Блогер Александра Митрошина, известная под псевдонимом «Матерь божья», впервые решила прокомментировать свое уголовное дело о неуплате налогов. Девушку успела бежать из страны в Дубай еще до того, как ее задержали. Тем не менее, после скандала, как сообщали, она выплатила в казну 120 миллионов рублей, которые с нее требовали налоговики. И сейчас блогерша решила пожаловаться на свою судьбу, организовав пресс-конференцию в Сети.

- СКР возбудил против меня уголовное по неуплате налога, - рассказала Митрошина. - Что здесь важно понимать, я уже несколько лет предприниматель. И все это время плачу налоги. У меня не было умысла уклоняться. Я всегда платила налоги. Но при этом я ошиблась. Сконцентрировавшись на том, что я развиваюсь как блогер, с 2020 года я не уделила должного внимания в сфере налогов и бухгалтерии. Я относилась к этому безответственно, я признаю ошибку. И некоторые налоги были не доплачены. Практически сразу после возбуждения уголовного дела я уплатила основную часть долга. Почти 120 миллионов я заплатила месяц назад. И последние 9 миллионов я заплатила вчера.

Митрошина показала, как гасила свои долги

В целом Митрошина заплатила 127 миллионов рублей. Блогер частично признала свою вину. Но заявила, что не согласна с суммой задолженности. По ее словам, она будет ее оспаривать вместе с адвокатами.

- Я делаю ровно то, что я сказала год назад, - заявила блогер. - Я выложила пост, что у меня идет проверка, что я буду оплачивать. Я буду действовать легальными методами. Я по этому пути и пошла. И я буду дальше это делать. Закон в плане налогов нужно соблюдать. Когда я обнаружила, что я не совсем компетентна в этом вопросе, я осознала, что есть проблема. Я попросила налоговую разработать цифровую платформу для блогеров для уплаты налогов.

При этом Митрошина заверила, что не дробила свой бизнес для ухода от налогов.

- Конечно, отчасти это ошибка аутсорсинговой компании. Но в первую очередь это моя ошибка. Некорректны были оформлены работы с подрядчиками и партнерами, - пояснила Митрошина. - Уголовное дело пока не закрыто. Занимает какое-то время, чтобы налоговая провела все расчеты и могла закрыть уголовное дело.

Блогер заплатила 127 миллионов рублей

Митрошина отказалась раскрыть свой годовой доход. Но заявила, что все же планирует вернуться в Россию. Однако не смогла сказать, когда это будет. По ее словам, она уехала из страны еще до налоговой проверки.

Комментировать историю с задержанием Елены Блиновской блогер не стала, заявив, что не общается с ней. Но Митрошина при этом ответила на вопрос про "инфоцыганство".

- В каждой сфере есть добросовестные исполнители и недобросовестные. Везде есть те, кто делает работу плохо. Блогеры - нормальные ребята. Я учу и учила людей, как продавать свои услуги в соцсетях. Это не связано с обманом. Это прекрасно работает. И будет работать всегда. Не стоит всех грести под одну гребенку. И класть огромный ярлык, - вздохнула блогер.

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