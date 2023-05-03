Бедняков стало на миллион меньше: С чем это связано и как поддерживают россиян

Черта бедности — это показатель, введенный в 2021 г. Он определяется по специальной методике и выходит чуть ниже уровня прожиточного минимума. Фото: Shutterstock

В России впервые за историю наблюдений за чертой бедности оказалось менее 10% населения. По данным Росстата, в 2022 г. в стране насчитывалось 14,3 млн бедняков, это 9,8% от общего числа россиян. Интересно, что в предыдущем варианте, опубликованном около 2 месяцев назад, ведомство оценивало численность бедноты на миллион выше - в 15,3 млн человек или 10,5%. Впрочем, и эти показатели были минимальными с 90-х годов.

- Основная причина снижения бедности — ряд финансовых мер социальной поддержки, предпринятых в 2022 году в отношении малоимущей части населения, — сказал kp.ru профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов. - Были проиндексированы пенсии, проведены единовременные выплаты пенсионерам, оказывалась поддержка семьям с детьми.

Так, с 1 мая прошлого года примерно 5 млн семей с детьми от 8 до 16 лет включительно получили новые ежемесячные выплаты. Речь идет о семьях, у которых средний доход на человека не превышает величину прожиточного минимума в регионе.

Кроме того, на рост доходов повлияло и снижение в 2022 г. уровня безработицы. По словам Сафонова, сыграло роль и то, что еще с 2018 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума для работающего человека.

- Это автоматически привело к тому что работающий на полную ставку человек не может получать ниже уровня бедности, — сказал эксперт. - Но при условии, что у него нет детей — при появлении ребенка среднедушевой доход семьи резко падает.

То, что в доходах россиян выросла доля зарплат и предпринимательских доходов подтверждается данными Росстата. Так, если по итогам 2021 г. доля соцвыплат в структуре доходов населения составляла 23,2% (в 2020 г. - 22,1%), то в 2022 г. составила 20,7%.

В улучшении показателей наших доходов есть и невеселая демографическая причина.

- В 2021-22 годах была высокая смертность от ковида, — сказал Сафонов. - Это коснулось всех слоев населения, но особенно сильно пандемия ударила по пожилым и малоимущим, у которых меньше возможностей следить за своим здоровьем, чем у более состоятельных людей.

КТО ТАКИЕ БЕДНЫЕ

Черта бедности — это показатель, введенный в 2021 г. Он определяется по специальной методике и выходит чуть ниже уровня прожиточного минимума. Например, граница бедности по итогам 2022 г. составила 13 545 руб. А прожиточный минимум в целом по РФ - 13 919 руб. на душу населения.