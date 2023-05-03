На территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Украина в ночь со вторника на среду попыталась ударить по Кремлю. В ход пошли два беспилотника. Об этом заявили в пресс-службе президента:

«Киевским режимом в ночь на среду совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

ОНИ ПОПАЛИ?

В то же время подчеркивается, что оба аппарата были выведены из строя системами радиолокационной борьбы:

«Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет».

Попытка удара Украины по резиденции Путина в Кремле 3 мая 2023 года: где был президент

Как рассказал Дмитрий Песков, самого президента в этот момент к его резиденции не было. Он не пострадал. В то же время сообщается, что «график работы Путина изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», а сам российский лидер из-за этой атаки «не будет реже посещать Кремлевскую резиденцию» и «продолжит придерживаться намеченного графика работы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей».

ЧТО С ПАРАДОМ ПОБЕДЫ 9 МАЯ?

Что касается, парад на День Победы на Красной площади, отменяться не будет - все пройдет по плану.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», - заключается в сообщении Кремля.

БЕСПИЛОТНИКИ ЗАПРЕЩЕНЫ

Стоит отметить, что за несколько часов до заявления Кремля стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете беспилотников в городе. Исключение сделано для аппаратов, "используемых по решениям органов государственной власти".