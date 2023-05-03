Отдых в Турции: Лето ещё не началось, а цены уже перегрелись

Туристы уже и забыли о горящих путёвках за границу - но вдруг туры в Анталью резко подешевели. Фото: Shutterstock

1300 САМОЛЁТОВ В НЕДЕЛЮ

Не только внутренний туризм, но и отпуска россиян в Турции нынче обсуждают на самом высоком уровне:

- Турецкие курорты пользуются большой популярностью у наших граждан, и в прошлом году Турцию посетили более 5 миллионов россиян. Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами. В этом контексте мы договорились об увеличении объёмов двусторонних авиаперевозок, — сказал президент России Владимир Путин после недавнего разговора со своим турецким коллегой Эрдоганом.

Минтранс уже отчитался, причём с конкретными цифрами:

- Теперь российскими авиакомпаниями запланировано выполнение более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким перевозчикам согласованы заявки по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю.

Проще говоря: между двумя странами будет летать 1300 самолётов в неделю! В полтора раза больше, чем прошлым летом. И не только из Москвы и Петербурга, что важно. Из 40 российских регионов. В Стамбул и Анталью, Даламан и Бодрум, Измир и Аланью. Летают и национальные перевозчики обоих государств - «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии», и множество других авиакомпаний. В том числе и лоукостеры.

ОТКУДА ЛИШНИЕ БИЛЕТИКИ?

Но это - с одной стороны. С другой - на майские праздники сразу несколько авиакомпаний отменили рейсы из Москвы в Турцию. Без паники: пассажиры не остались без тёплого моря, их доставили на курорты другими бортами. Просто перевозчики вместе с туроператорами оптимизировали расписание. Много билетов остались нераспроданными, гонять полупустые самолёты невыгодно. Так что несколько рейсов сняли, а пассажиров пересадили на другие.

А ещё появились дешёвые горящие туры, о которых путешественники уже забыли (см. «Цена вопроса»)! В последние годы отдых за границей стал очень дорогим удовольствием. Сначала была масса сложностей из-за пандемии, потом добавились авиационные санкции, и билеты за рубеж оказались «золотыми».

А теперь что же получается? Вместо дефицита - лишние рейсы? Нет, конечно.

Да, международное авиасообщение постепенно восстанавливается. Сейчас из России без пересадок можно улететь в 35 стран. Прошлым летом - всего в двадцать. Но об избытке рейсов даже речи нет. Санкции же никто не отменял. И именно турецкий Стамбул стал для россиян главным стыковочным хабом. Через него летят в те страны, куда нет прямых рейсов.

Другое дело - отдых на пляжах Антальи, Кемера и Бодрума. Турция - самый массовый зарубежный курорт, любимый россиянами да отличный климат, комфорт и «Все включено». Но оказалось, что за эти плюсы наши туристы не готовы платить любые деньги. Вот тут-то и появились лишние билетики.

- Рынок перегрет: туроператоры поставили как никогда много рейсов в Турцию уже в апреле, - объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России. - Туристов же испугали цены. Они выросли по сравнению с прошлым годом на 20% в евро. А в рублях из-за изменения курса - на 30 - 40%. Россияне повели себя очень правильно и не стали покупать туры по завышенным ценам. И турецкие отельеры вынуждены были резко снизить цены на май. То, что продавалось за 100 тысяч рублей за неделю, включая перелёт, трансферы, страховку и отель «Все включено», упало примерно до 60 тысяч. Я только что вернулся из Турции, встречался с десятком отельеров. Они, конечно, не ожидали, что российский рынок так резко отреагирует.

ЧТО БУДЕТ ЛЕТОМ

- Цены не будут превышаться как минимум до конца мая. Сейчас есть возможность отдохнуть в Турции за относительно разумные деньги.

На лето цены высокие. Но мы видим по настрою покупателей - люди практически не бронируют июль-август, слишком дорого. И турецкие отельеры задумались о снижении тарифов примерно на 20 - 30% в начале июня. Но все будет зависеть от загрузки, — даёт расклад Алексан Мкртчян. - Сейчас главное не покупать туры на июль и август по высоким ценам, тогда можно ожидать снижения. Российский рынок является главным для Турции, поэтому клиенты имеют право диктовать своё мнение.

В Ассоциации туроператоров России напоминают, что отели Антальи и Фетхие повышают цены не на пустом месте. В Турции космическая инфляция. В разы подорожало все, от электричества и топлива до продуктов для шведского стола. Надеялись, что уж россияне-то в любом случае приедут. Приехали, конечно. В одной только Анталью в апреле отдохнули 180 тысяч наших соотечественников. И это на 39% больше, чем год назад (когда было все непонятно с рейсами, банковскими картами и вообще ситуацией в мире). Но - на 40% меньше, чем в апреле 2019 года.

Именно этот год стал рекордным по турпотоку между двумя странами, в Турции провели отпуск 7 миллионов наших соотечественников. В начале 2023-го тоже звучали оптимистичные прогнозы, турки ждали в гости 6 миллионов россиян. Теперь же многие эксперты осторожно говорят о 3 - 4 миллионах. Впрочем, для всех остальных курортов мира и эта цифра - недостижимая мечта. При любых ценах Турция пока вне конкуренции:

- Турция вряд ли будет подвинута с первого места. Это самое масштабное и емкое выездное направление, - уверена Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

ЦЕНА ВОПРОСА

За 40 тысяч рублей сейчас можно купить тур на неделю в Мармарис или Бодрум с вылетом в ближайшие дни, 8 - 10 мая. На двоих, с перелётом из Москвы, трансфертом и страховкой. Да, это будет скромный отель 3 - 4*, с завтраками, иногда даже «Все включено».

От 55 тысяч рублей на двоих стоит неделя в пяти звёздах All inclusive в Сиде или Кемере с вылетом 8 - 10 мая. Но в любом случае - это цены, от которых отпускники уже отвыкли. Двадцать тысяч на человека, дешевле трёхдневной поездки по Золотому кольцу!

90 тысяч рублей на двоих - минимальная цена за неделю отдыха в Турции в июне. В пятизвездочном отеле (именно их наши отпускники и предпочитают) - от 120 тысяч на двоих. В июле и августе ещё дороже. И это начальный уровень летних цен, в среднем же отдыхающие выкладывают заметно больше: за неделю в отеле 4* около 170 - 200 тысяч рублей на двоих, в 5* не меньше 250 - 300 тысяч.