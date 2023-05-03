Россияне считают необходимым вернуть систему распределения после вузов

Госсовет Татарстана предложил вернуть систему распределения студентов после вузов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госсовет Татарстана предложил вернуть систему распределения студентов после вузов. На трехлетнюю отработку предлагают отправлять всех выпускников-бюджетников. Эта идея понравилась большинству россиян, однако некоторые привнесли свои идеи, в каком виде нужно вернуть распределение. Результаты исследования публикует сайт KP.RU.

Так, 28% россиян считают, что распределение для студентов-бюджетников нужно, но разбрасывать молодежь по всей стране – неправильно, поэтому трудоустраивать выпускников нужно в родных регионах.

23% опрошенных говорят, что систему распределения нужно вернуть в том виде, как была в СССР, без изменений. А вот еще 22% уверены, что, наоборот, нужно отправлять выпускников в глубинку, где не хватает врачей, учителей и других ценных кадров, не просто так бросать молодых специалистов на произвол судьбы, а обеспечивать их жильем, чтобы ребятам не приходилось всю свою зарплату отдавать за съемные квартиры.

«Обязательно нужно распределять тех, кто получил профессии, которых нехватка. А то в Орле медицинский институт каждый год выпускает по 400 врачей, а работать некому! Нехватка врачей», - жалуется участник опроса.

«Распределение должно быть! Столько ежегодно выпускается медиков, а работать в поликлиниках никто не хочет, все стараются устроиться в медицинские центры. Вот пусть отработают в поликлиниках и больницах по 3 года с предоставлением жилья, а потом идут в медцентры! А на их место придут новые выпускники», - рассуждает другой.

14% россиян предлагают сделать распределение добровольным, чтобы это было не обязательство, а помощь. Например, если выпускник не может найти работу по профилю, не идти же ему работать курьером или официантом, не для того государство потратило деньги на его обучение. Для такой молодежи и пригодится распределение.

9% считают, что распределять надо всех бюджетников и отправлять работать туда, где больше всего наблюдается нехватка кадров, но не на три года, а хотя бы на год. За это время и специалист опыта наберется, и новая смена выпускников подоспеет.

4% же, наоборот, полагают, что распределение нужно не для всех, а для выпускников рабочих профессий, они больше всего нужны стране, а остальные пусть выбирают себе работу сами, в них, по крайней мере, нет такой острой потребности, а порой даже переизбыток кадров.

«Распределять обязательно нужно медиков, учителей, инженеров, агрономов. Страну надо развивать. Молодежь – это наше будущее», - говорит респондент.

5% россиян считают, что вместо распределения лучше расширить целевую программу, чтобы за студентов платило не государство, а предприниматели. А 6% просто выступили против программы распределения.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 8,4 тысячи человек.