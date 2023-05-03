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3 мая 2023 15:31

Россияне считают необходимым вернуть систему распределения после вузов

Правда, треть опрошенных уверены, что работу надо подбирать выпускникам внутри родного региона
Кристина СОБОЛЕВА
Госсовет Татарстана предложил вернуть систему распределения студентов после вузов.

Госсовет Татарстана предложил вернуть систему распределения студентов после вузов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госсовет Татарстана предложил вернуть систему распределения студентов после вузов. На трехлетнюю отработку предлагают отправлять всех выпускников-бюджетников. Эта идея понравилась большинству россиян, однако некоторые привнесли свои идеи, в каком виде нужно вернуть распределение. Результаты исследования публикует сайт KP.RU.

Так, 28% россиян считают, что распределение для студентов-бюджетников нужно, но разбрасывать молодежь по всей стране – неправильно, поэтому трудоустраивать выпускников нужно в родных регионах.

23% опрошенных говорят, что систему распределения нужно вернуть в том виде, как была в СССР, без изменений. А вот еще 22% уверены, что, наоборот, нужно отправлять выпускников в глубинку, где не хватает врачей, учителей и других ценных кадров, не просто так бросать молодых специалистов на произвол судьбы, а обеспечивать их жильем, чтобы ребятам не приходилось всю свою зарплату отдавать за съемные квартиры.

«Обязательно нужно распределять тех, кто получил профессии, которых нехватка. А то в Орле медицинский институт каждый год выпускает по 400 врачей, а работать некому! Нехватка врачей», - жалуется участник опроса.

«Распределение должно быть! Столько ежегодно выпускается медиков, а работать в поликлиниках никто не хочет, все стараются устроиться в медицинские центры. Вот пусть отработают в поликлиниках и больницах по 3 года с предоставлением жилья, а потом идут в медцентры! А на их место придут новые выпускники», - рассуждает другой.

14% россиян предлагают сделать распределение добровольным, чтобы это было не обязательство, а помощь. Например, если выпускник не может найти работу по профилю, не идти же ему работать курьером или официантом, не для того государство потратило деньги на его обучение. Для такой молодежи и пригодится распределение.

9% считают, что распределять надо всех бюджетников и отправлять работать туда, где больше всего наблюдается нехватка кадров, но не на три года, а хотя бы на год. За это время и специалист опыта наберется, и новая смена выпускников подоспеет.

4% же, наоборот, полагают, что распределение нужно не для всех, а для выпускников рабочих профессий, они больше всего нужны стране, а остальные пусть выбирают себе работу сами, в них, по крайней мере, нет такой острой потребности, а порой даже переизбыток кадров.

«Распределять обязательно нужно медиков, учителей, инженеров, агрономов. Страну надо развивать. Молодежь – это наше будущее», - говорит респондент.

5% россиян считают, что вместо распределения лучше расширить целевую программу, чтобы за студентов платило не государство, а предприниматели. А 6% просто выступили против программы распределения.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 8,4 тысячи человек.

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