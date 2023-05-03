Грозит до 7 лет колонии: На актера Алексея Панина, обрадовавшегося взрыву Крымского моста, возбудили дело

Панин бежал из страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На звезду фильмов "Жмурки" и "ДМБ" Алексея Панина возбудили уголовное дело за публичное оправдание терроризма. Поводом для интереса следователей к артисту стал пост в соцсетях, в котором он радовался взрыву Крымского моста. Как сообщили KP.RU, дело расследует СКР.

Как сообщается, в бывшей квартире актера в Москве уже провели обыски. Однако самого Панина в ней не застали. Артист сейчас проживает в Испании.

Алексей Панин уже давно стал известен больше скандалами, чем новыми ролями. Среди прочего - актера обвиняли в частом употреблении алкоголя. Также широко разошлось интимное видео с участием артиста.

Однако в розыск, как следует из карточки МВД РФ, Алексея Панина пока не объявляли. Новость об уголовном деле KP.RU прокомментировал адвокат бывшей жены артиста.

- Панина я знаю лично уже более десятка лет. Сначала столкнулся с ним на богемной тусовке в Москве, затем судьба свела меня в споре за его дочь Анну, я представлял сторону матери девочки Юлии Юдинцевой, - рассказал адвокат Алексей Почуев. - Тогда он безуспешно штурмовал вместе с бандитами мой офис в течении 3-х дней, а после устроил драку и погоню с полицейскими, в результате оказался за решеткой. Так что это дело далеко не первое в его послужном списке. Он всегда был резким на слово. Сейчас ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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