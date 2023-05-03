Дискуссионный клуб «Ecumene»: ответственное обращение с животными должно стать частью культуры российского общества

Фото: Оксана ЗУЙКО

На фоне обсуждения нашумевшего законопроекта о поправках в ФЗ-498 «Об ответственном обращении» с животными собравшиеся эксперты дали оценку тому, как в России исполняется (и не исполняется) действующее законодательство, а также указали на пути выхода из сложившейся ситуации. Ключевое условие преодоления кризиса заключается в том, что работа по созданию гармоничной архитектуры сосуществования человека и животных-компаньонов должна идти комплексно, а начинаться еще до того, как гражданин стал владельцем кошки, собаки или питомца другого вида. Ниже – краткие конспекты выступлений.

Валерий Фадеев — председатель Совета по правам человека при президенте РФ.

«Все крупные собаки должны быть зарегистрированы. Если в сельских населенных пунктах проводить регистрацию сложно — давайте для начала проведем ее только в городах. Все владельцы крупных собак должны уметь управлять этими собаками. Следовательно, им необходимо пройти кинологические курсы. Сложилась довольно неоднозначная ситуация с наказаниями: за нападение домашней собаки на человека, если это нападение повлекло тяжкий вред здоровью, максимальное наказание, которое грозит владельцу, - это арест на срок до шести месяцев. А статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Это правильно: жестокость по отношению к животными должна наказываться, но непонятно, почему за жестокое обращение с человеком срок всего до шести месяцев! Также считаю необходимым усилить контроль за сферой разведения животных. Решения, касающиеся бездомных животных, должны приниматься исключительно на основе профессионального анализа ситуации, который должны провести государственные органы. Сами решения должны быть взвешенными и не провоцировать социального напряжения в стране. Граждане должны знать, сколько на самом деле стоит решение проблемы бездомных собак. Если это будет какая-то разумная цифра, граждане по-другому отнесутся к ситуации. Для некоторых чиновников чем больше бездомных собак, тем выгодней: это дает возможность просить больше денег из бюджета, которые затем могут тратиться, мягко выражаясь, не совсем на приюты».

Валерий Фадеев Фото: Оксана ЗУЙКО

Илона Броневицкая – Руководитель приюта «Домашний», Советник Губернатора Московской области по работе с бездомными животными

«За время работы ФЗ-498 в целом по стране покусы снизились на 16% процентов. Во многих регионах этот закон действительно работает. Ты выходишь там на улицу — и собак действительно не видно. Но есть и другие примеры: ты приезжаешь в город — и собаки просто везде. В одном из таких регионов — Астраханской области — мы предложили свою методическую помощь и порекомендовали им действительно эффективного подрядчика. Чиновники нам ответили: помощь не нужна, мы работаем. Но только почему-то каждый год уголовные дела возбуждаются. Закон (ФЗ-498 — ред.) работает очень просто. Посчитали, стерилизовали большую часть и выпускаем только тех, кого можно выпускать. Через три года такой работы популяция уменьшится, через пять — станет еще меньше. В Санкт-Петербурге стерилизуют собак с 2008 года — и сегодня вы не найдете бездомных собак на улицах города. И по мере сокращения популяции бездомных собак будет сокращаться и бюджетные траты на эти цели. Но некоторые регионы за 4 года действия этого закона даже не удосужились понять, что он, в принципе, из себя представляет».

Илона Броневицкая Фото: Оксана ЗУЙКО

Маргарита Гаврилова – Советник юстиции второго класса, руководитель международного юридического центра «Содействие»

«С моей точки зрения, законопроект (о поправках в ФЗ-498 — ред.) антиконституционный и направлен, в первую очередь, на децентрализацию федеральной власти. Передача главам регионов неких полномочий по конструированию отдельных элементов гражданского законодательства — это нонсенс. Статься 71 Конституции гласит, что судоустройство, уголовное право и гражданское законодательство — прерогатива Российской Федерации. Также меня как юриста смущают случаи, когда в благополучных по проблеме бездомных собак регионах вдруг возбуждают уголовные дела о халатности просто по факту того, что собаки ходят по улицам. Наиболее яркий пример =- это ситуация в Нижегородской области, где работает, наверное, самый успешный в стране оператор ОСВВ. Вчера там возбудили уголовное дело на основании только того, что собака облаяла прохожую. Не напала, не укусила, ущерб не нанесен, но дело возбуждено. В то время как я зачастую годами бьюсь, чтобы те же правоохранительные органы обратили внимание на ситуацию, где состав налицо. Это правовой нигилизм. Завтра мы придем к тому, что дела будут возбуждаться по щелчку пальцев только потому, что это «в тренде»».

Ольга Паккина – Член Координационного совета Кампании «ЗооДруг» по помощи животным Донбасса при Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной Палаты Российской Федерации

«Я хочу обратить внимание на то, как появился законопроект, который уже упоминался сегодня. Все началось с совещания у вице-премьера В.В, Абрамченко, в котором приняли участие представители регионов, в которых сложилась неблагополучная ситуация с бездомными собаками. И выводы были сделаны на основании Астраханской области и Бурятии. Ситуация в этих регионах не может быть примером для того, чтобы стать толчком к изменению федерального законодательства. Власти этих субъектов, с моей точки зрения, не могут выдвигать инициатив по изменению закона, который они, как мне кажется, даже не пытались исполнять. В моем понимании, ориентироваться необходимо на позитивный успешный опыт, а не на провальный».

Сергей Музафин - первый заместитель руководителя Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«В 2021 году руководство ХМАО утвердило концепцию обращения с животными, в которой определены главные цели и задачи в этой сфере. Используя концептуальный подход к решению проблемы животных без владельцев, автономный округ разработал свою правовую конструкцию с учетом положений ФЗ-498, а также определил пути развития регионального законодательства. Мы считаем, что нашли решение проблемы бездомных животных. Во-первых, мы в рамках ОСВВ практически не выпускаем животных в места отлова. При этом, мы мотивируем муниципальные органы власти искать для бездомных животных новых владельцев либо создавать и развивать муниципальные приюты. В округе создана система регистрации, в которой фиксируются все манипуляции с животными, в том числе ветеринарные процедуры. Риск некачественного оказания ветеринарных услуг исключен, так как полномочия по работе с животными без владельцев переданы госветслужбе региона, которая действует в рамках государственного задания. Также определены меры ответственности за самовыгул».

Фото: Оксана ЗУЙКО

Елена Конева – советник председателя Всероссийского общества охраны природы

«Практически ежемесячно я езжу в зону СВО. Однажды я встретилась с ребятами, которые только вернулись с передней линии. С ними был пес Васька. Он получил ранение, и я попросила его отдать мне на реабилитацию. Не отдали, сказали: это наш талисман. Там же была немецкая овчарка, потрясающе обученная — ее мне тоже не отдали. Потому что это была уже ИХ собака. В окопах, как известно, очень любят кошек, потому что они ловят мышей. Если законопроект будет принять, нас будут просить убить и этих собак и кошек? Полагаю, бойцы в зоне СВО будут против. Природа не терпит пустоты, как известно. Сейчас все комментируют кадры из Видного, где в одном из дворов крыс так много, что они лазают по деревьям вместо белок. И это не единичный случай. А причина в том, что несколько лет назад было принято решение бороться с кошками в подвалах: их травили, замуровывали — и извели. Крысы теперь говорят нам «спасибо»».

Владимир Голубев — президент Российской кинологической Федерации

«Вопросы ответственного отношения к животным необходимо решать комплексно. Во-первых, это маркирование и всеобщий учет, которые позволит пойти по пути ответственного владения животными. Когда в России появится всеобщая база, мы сможем говорить о других вопросах, которые касаются животных: построения приютов, системы контроля и в целом ответственного владения. Во-вторых, необходимость образовательной и просветительской деятельности. Нужно вести разъяснительную работу в школах. Дети должны усвоить принципы общения с домашними и безнадзорными собаками как правила дорожного движения. Также нужно обратить внимание и на обучение начинающих собаководов. Мы уже поднимали этот вопрос, говоря о том, что было бы правильно создать курсы и сдачу «техминимумов» для начинающих владельцев. Обязанность любого собаковода – это воспитать управляемую, предсказуемую собаку, которая была бы комфортна не только для хозяина, но и для окружающих людей. Также до владельцев необходимо доносить, что порода собаки – это не просто красивая картинка, это еще и набор генетически заложенных характеристик, которым обладает животное, его нельзя не принимать во внимание, приобретая питомца. Ответственное отношение к животным должно стать частью культуры российского общества».

Светлана Сафонова – директор Международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду»

«Нам необходимо начать разговаривать друг с другом. Сейчас есть четкое понимание того, что реализуется некий «заказ» на очернение зоозащитников. Цель, видимо, - это продавливание законопроекта. Никто не хочет подумать о том, почему зоозащитник заступаются за этих «страшных тварей» - собак? Почему чиновники в регионах не задаются вопросом: а почему в Нижнем Новгороде все хорошо с бездомными собаками? Как вы это делаете? Можно я к вам приеду поучиться? Я знаю лишь один такой пример: заммэра Воронежа действительно сама приехала в Нижний перенимать опыт и сейчас внедряет лучшие практики в своем городе. Мы говорим о том, что не знаем, сколько в стране бездомных собак. Но мы не знаем даже, сколько в России официально действующих зоозащитных организаций. А ведь если к нам обращаться, мы никогда не откажем в помощи. Поэтому давайте разговаривать друг с другом, а не закидывать палками»!

Елена Афрова – Директор центра реабилитации животных "Верность"

Мы начинали как маленькое волонтерское объединение. Работали в одном городе Ярославской области — Данилове, с населением в 20 тысяч человек. В первое время там никто не знал о необходимости стерилизации домашних животных, на нас с вилами выбегали и называли сумасшедшими. Прошло семь лет. В Данилове не ни одного бездомного животного, не прошедшего ОСВВ. Все стерилизованы, чипированы, с бирками. Идет массовая льготная стерилизация домашних питомцев. В этом маленьком городе появились ветеринары, которых не было. Ведется большая работа со СМИ и с зоозащитными организациями, которым мы активно помогаем.