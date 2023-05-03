Торжественное открытие первой Кавказской инвестиционной выставки прошло в Минеральных Водах

Фото: фонд Росконгресс

3 мая в МВЦ «МинводыЭКСПО» официально открыли первую Кавказскую инвестиционную выставку. На открытии выступили Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- Северный Кавказ - территория развития, выставка показывает, чего достигли регионы, и открывает новые возможности. Бизнесу здесь рады и готовы с ним сотрудничать, - приветствовал участников выставки глава Ставрополья.

Кавказская инвестиционная выставка стала площадкой для обсуждения главных вопросов развития СКФО — в экономике, социальной сфере, инфраструктуре, агропромышленности, туризму, торговых отношениях.

Для гостей подготовили масштабную выставочную программу: на площадке «МинводыЭКСПО» представили стенды 20 регионов Северного Кавказа и Юга России, а также Южной Осетии и Абхазии. Выставка привлекла внимание 3 тысяч человек со всей России, среди которых главы регионов, представители бизнеса и иностранные гости.

- Уверен, что на этой выставке будут подписаны новые соглашения о развитии сотрудничества, будут новые коммуникации. Это позволит придать дополнительный импульс для развития Северо-Кавказского федерального округа, – отметил Александр Новак.

Масштабная деловая программа объединила больше 50 мероприятий: панельные дискуссии, панельные сессии, сессии, круглые столы. Участники приступили к обсуждению комплексного развития СКФО: обсудили ключевые вопросы агропромышленности страны: животноводство, садоводство, виноградарство, поддержку этих отраслей. Коснулись актуальных тем туризма, транспорта и логистики, банковского сектора, ЖКХ и энергетики.

А завершилось официальное открытие первой Кавказской инвестиционной выставки церемонией памятного гашения художественной почтовой марки из серии «Курорты Северного Кавказа: марка приурочена к 220-летию Кавказских Минеральных Вод. В России уже выпущено 72 тысячи экземпляров таких марок в честь Кавминвод.

- На них изображены эмблемы наших городов-курортов, которые мы будем с каждым годом делать более комфортными, востребованными, современными, - резюмировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономического развития РФ. Организатор – Фонд Росконгресс.