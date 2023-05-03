В деле о хищении имущества актера Алексея Баталова наступает развязка

Супругов обвинили в мошенничестве в особо крупном размере Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Актер Алексей Баталов умер в июне 2017 года. А последние несколько лет длится суд о хищении его наследства. Речь идет о имуществе Баталовых - жены и дочери народного артиста СССР. Обвиняемые по делу стали «друзья семьи» - Наталья Дрожжина и Михаил Цивин.

По версии следствия, семейная пара (Дрожжина и Цивин), сумела втереться в доверие к семье легендарного актера и обманным путём завладела большей частью недвижимости Баталовых. А еще их деньгами, которые хранились на банковских счетах. Так, по версии следствия, в собственность Дрожжиной перешли: 1/3 доли в четырехкомнатной квартире в Москве, нежилое помещение и столичная двушка. А со счетов Баталовых пропали около 16 миллионов рублей, которые Цивин и Дрожжина снимали по доверенности.

Супругов обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемым по делу проходит и бывший нотариус Дмитрий Бублий. И если раньше на заседания кто-то из них не являлся, то 3 мая в суд пришли все трое.

76-летнего Михаила Цивина доставили из СИЗО. Еще 18 апреля его взяли под стражу в зале суда: якобы, он скрывал местонахождение своей жены Натальи Дрожжиной. Она тоже приехала в этот раз. Ее привезли в авто для перевозки маломобильных пациентов. Экс-нотариус Дмитрий Бублий пришел на своих двоих и, кажется, был настроен позитивно. Даже перекинулся парой фраз с журналистами. А вот супруги Цивин и Дрожжина отказались от общения с прессой. И демонстративно отворачивались от камер. Цивин повернулся к камерам спиной. Дрожжина прикрылась листом бумаги.

Актер Алексей Баталов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Весь судебный процесс движется вяло.

- Дрожжина перенесла три операции, инсульт, - заявил на заседании ее адвокат. - Шоу устроили с больными людьми, шелкоперы, - ругался и Цивин. – Я никогда не скрывал, где находится моя жена… Это всем известно: она болеет. Я даже предлагал вызвать свидетелем завотделением больницы. То, что со мной произошло (арест - Ред.) - правовой беспредел. Меня отправили в СИЗО, не имея на то оснований.

Цивин считает, что у судьи Ольги Багровой к нему предвзятое отношение.

Но Багрова, несмотря на эти обвинения, сохраняла спартанское спокойствие. Она пожурила Дрожжину за то, что та не откликается на её звонки, и сама не перезванивает: «Вы должны находиться на контакте с судом, иначе это будет расценено как уклонение от явки». Дрожжина заявила, что она не уклоняется, а болеет, лечится в Боткинской больнице и не может принимать участие в судебном заседании. Даже говорить не может, поскольку у неё не восстановилась речь.

- Не могу подробно и осмысленно давать показания. У меня затрудненная речь и есть направление в центр по восстановлению на Таганке, - сообщила Дрожжина. - Прошу перенести мой допрос по состоянию здоровья...

Согласно ее показаниям, за три дня до смерти Алексей Баталов взял с Дрожжиной слово позаботиться о младшей дочери актера, которая инвалид детства, у нее тяжелая форма ДЦП. Цивин и Дрожжина заботились о ней, как умели. Вначале оформили генеральную доверенность, по которой распоряжались имуществом Баталовых и банковскими счетами. Потом - «липовые» договоры-ренты на недвижимость Марии: две квартиры и служебное помещение.

- Я никого не обманывала, ничье имущество не присваивала, доверием не злоупотребляла. Моим единственным желанием было помочь людям. Я не признаю обвинение. Дайте две недели на восстановление речи, я отвечу на все вопросы, - просила Дрожжина слабым голосом.

Судья её пожалела, но заседание продолжила. Допросили нотариуса Дмитрия Бублия, в конторе которого проходила легализация сделок с имуществом Баталовых. Эта нотариальная контора перешла ему «по наследству от бабушки вместе с её старой клиентурой», включая Цивина и Дрожжину. Среди клиентов Бублия были люди очень известные, творческие, которые хотели, по его словам, «камерной легализации тех или иных действий». К Бублию обратились Цивин и Дрожжина от имени Баталовых: «была идея спрятать имущество Марии Баталовой от ее родственников (единокровной старшей сестры – Надежды – Ред.), чтобы обезопасить»… И Бублий помог оформить имущество на Дрожжину по договору ренты, хотя проект договора привез Баталову не он, а Цивин. Бублий инструктировал только по телефону. К чему привела эта схема по «спасения» имущества хорошо известно: в октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с имуществом Баталовых.

Вероятно, скоро наступит развязка этой криминальной саги. 12 мая - очередное заседание, на котором должны быть прения сторон и последнее слово подсудимых. Они свою вину не признают.