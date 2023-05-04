Вашингтон знал про атаку беспилотников на Кремль. И дал согласие. Вся правда о логике украинского террора

Ночная атака на Московский Кремль, несомненно, была демонстративной акцией запугивания. Фото: Shutterstock

Ночная атака на Московский Кремль, несомненно, была демонстративной акцией запугивания. Задача стоящих за ней украинских спецслужб заключалась, в первую очередь, в том, чтобы посеять панику и апатию в сознании россиян, привить и рядовым гражданам, и представителям политических элит чувство незащищенности и перманентной угрозы. Одновременно, это и своего рода отчет перед западными кураторами, начинающими под давлением волнующейся общественности сомневаться в эффективности выделенных на поддержку Киева средств. Но подноготная безумного в своем авантюризме украинского плана должна интересовать нас далеко не в первую очередь.

Очевидно, что соответствующий эпизод стал лишь очередным подтверждением террористической сущности киевского режима. Инциденты с ударами беспилотников по объектам инфраструктуры и мирному населению российских регионов, диверсии на железнодорожных путях, рейды боевиков, не чурающихся атак на женщин и детей, стали частью реальности, сопровождающей агонию украинских властей накануне заведомо суицидального «контрнаступления» ВСУ. В том, что команда Зеленского прибегает к подобным методам, нет ничего удивительного – руководство России изначально понимало, что имеет дело с группировкой военных преступников, которые ни перед чем не остановятся ради удержания власти. Куда более удивительной является прямолинейность, с которой подобные выходки своих питомцев санкционирует Вашингтон. Безусловно, на уровне заявлений пресс-секретарей и полуанонимных утечек, США открещиваются от прямой поддержки украинских террористических методов. Но наблюдаемые события говорят сами за себя – без одобрительного кивка со стороны американских спецслужб такого рода атаки едва ли могли состояться.

Вспомним диверсию на «Северном потоке», об итогах которой главный архитектор проекта «анти-Россия», Виктория Нуланд, с видимым удовлетворением отчитывалась в Конгрессе. При том, что сегодня мастера информационных войн пытаются запутать следы и снова обвинить Москву в ударе по собственной же инфраструктуре, основная версия, которую вбрасывали в публичный дискурс американские официальные лица, по-прежнему заключается в том, что ответственность за этот теракт несут некие украинские структуры. При этом, и дилетанту понятно, что киевская агентура не обладает техническим потенциалом для проведения подобных сложнейших операций, и такого рода попытки англосаксов снять с себя ответственность за щепетильный, в контексте отношений с континентальной Европой, инцидент, по большей части, смехотворны. Конечно, есть вероятность, что среди непосредственных организаторов были украинцы, действующие под чутким внешним надзором, однако, как нетрудно догадаться, Вашингтон и Лондон не доверили бы им столь сложную операцию, без осуществления щепетильного контроля над всеми деталями. Успех данной акции и молчание той же Германии, больше всего пострадавшей от последствий атаки на газопровод, окончательно распалили аппетиты киевского режима, спровоцировав его на переход к еще более жестоким и иррациональным методам противостояния России.

Абсурдная, но упорная кампания устрашения, развернутая против нашей страны, является прямым следствием многомесячной, если не многолетней, поддержки Западом усилий Киева по превращению украинских спецслужб в аналог террористических организаций. Всё это в очередной раз подтверждает, что демилитаризация и денацификация Незалежной на всех этапах оставалась единственным возможным вариантом обеспечения безопасности как населения России, так и не поддавшихся пропаганде жителей Украины, разделяющих ценности Русского Мира. Заставив Киев продемонстрировать истинную суть своей политики, мы теперь имеем все основания для доведения начатого процесса до логического финала. Западу же стоит помнить, к чему в не столь давнем прошлом привело его заигрывание с антисоветскими террористами, накачивавшимися деньгами и оружием на излете холодной войны. Рано или поздно вытесненные с территории Украины нацистские формирования окажутся в раздираемой «культурными войнами» и идеологическими конфликтами Европе. И там привитые им навыки прямого действия могут напомнить о том, какими последствиями чревато заигрывание спецслужб с апологетами идеологии террора.