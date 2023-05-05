Поработят ли нас роботы? И другие наивные вопросы об искусственном интеллекте

Собственного разума компьютер не имеет. Он учится на больших данных и выполняет строго поставленную человеком задачу. Фото: Shutterstock

В мире сейчас бум искусственного интеллекта. Феноменальные способности американского ChatGPT (чат-бот с искусственным интеллектом, способный давать развернутые ответы на самые сложные вопросы) всколыхнули пользователей. Кто-то упражняется в остроумии в соцсетях, кто-то использует в рабочих целях, а кто-то боится за будущее человечества. Что такое искусственный интеллект? И нужно ли его бояться? «Комсомолка» отвечает на пять наивных вопросов о компьютерных программах, ставших по-настоящему умными.

Наивный вопрос № 1

Теперь машины восстанут и захватят нас?

Многие разработчики не любят выражение «искусственный интеллект». Потому что оно не совсем точно отражает суть и вводит в заблуждение гуманитарные умы. А сценаристы зрелищных кинофильмов создают страшилки в духе «восстания машин». В айти-среде искусственный интеллект - это некий комплексный продукт, который получается за счет применения машинного обучения. Компьютер учится на больших объемах данных, но при этом собственного разума не имеет, а выполняет только те задачи, которые перед ним ставит человек.

Возьмем пример из медицины. Искусственный интеллект не может поставить диагноз вместо врача. Он выступает лишь помощником в принятии решения. Помогает увидеть то, что может пропустить человеческий взгляд. Допустим, нужно проверить наличие той или иной патологии у пациента. Для этого ИИ может проанализировать тысячи или миллионы снимков и сравнить их с конкретным снимком пациента. И все это за считаные минуты. Алгоритм в этом случае настраивают так, что ИИ подсвечивает потенциальную патологию. Потом ее рассматривает врач и делает заключение на основе своего профессионального опыта. Поэтому искусственный интеллект - незаменимый помощник человека в решении сложных задач.

Наивный вопрос № 2

Искусственный интеллект может думать?

А вот думать его точно еще не научили. ИИ может увидеть взаимосвязи, чаще всего повторяющиеся комбинации. И на их основе предложить наиболее правдоподобный ответ. Кто задавал разные вопросы тому же ChatGPT, уже может примерно понять алгоритм, по которому «умный компьютер» выдает ответы. Если вопрос требует конкретики, то программа дает четкий ответ. Если от ИИ просят креатив (например, написать рэп про тяжелые будни дворников), он сканирует всю имеющуюся в его базе информацию на тему ЖКХ и рифмует подходящие слова. Да, в последних версиях на выходе получается уже не белиберда. Но и качественным текстом, на основе которого можно выпустить платиновый альбом, назвать это тоже не получится.

Наивный вопрос № 3

Мы все теперь потеряем работу?

Одна из главных страшилок, которые возникли после появления ChatGPT и других решений на основе генеративного ИИ (создающих музыку, картинки, слайды и т. д.) в открытом доступе, - это что теперь многие профессии станут ненужными. Например, журналисты. Потому что ИИ может генерировать складный текст на основе заданной темы. И даже программисты, потому что искусственный интеллект может писать за них код. На деле же все не совсем так. На деле ИИ работает как продвинутая поисковая машина. Она выдает не список ссылок на интернет-источники, а готовый отфильтрованный от лишней информации ответ.

Так что смело можем сказать, что искусственный интеллект повышает производительность труда. Он заменяет рутинный, монотонный, времязатратный и опасный труд. И освобождает время для творчества. А на смену старым профессиям всегда приходят новые. В конечном счете внедрение ИИ в отраслях экономики и социальной сферы ведет к экономическому росту, повышению качества жизни населения, обеспечению технологического суверенитета.

Кстати, для развития и внедрения технологий искусственного интеллекта нужны квалифицированные кадры. ИИ-специалисты, в том числе архитекторы в области ИИ, аналитики и инженеры данных, востребованы сейчас и будут востребованы в перспективе. Кто-то же должен обучать машинные алгоритмы, например.

Искусственный интеллект помогает врачам спасать людей, анализируя многомиллионные базы данных для предварительного диагноза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наивный вопрос № 4

И что, теперь мы все под колпаком?

Еще одна распространенная страшилка. Якобы искусственный интеллект следит за нами через камеры видеонаблюдения, наши собственные смартфоны, а скоро и через кофеварку, стоящую на нашей кухне. Конечно, это не так. Искусственный интеллект не собирает информацию в фоновом режиме. Он лишь выполняет определенную задачу.

Например, система видеонаблюдения на дорогах отслеживает, какие автолюбители нарушают правила дорожного движения.

И им автоматически приходят штрафы. Или те же камеры в метро ищут преступника, анализируя лица всех проходящих людей на предмет соответствия. То есть система не следит за всем и каждым в отдельности. Но в случае необходимости поможет найти нужного человека по заданным параметрам, например, ребенка, потерявшегося в толпе, или пожилого человека с болезнью Альцгеймера, забывшего дорогу домой.

Наивный вопрос № 5

Все эти технологии в Америке. А у нас-то хоть есть что-нибудь?

В России искусственный интеллект применяется во всех отраслях экономики - это и сельское хозяйство, добывающая промышленность и машиностроение, медицина, транспортные перевозки, ретейл и даже ЖКХ.

По данным Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ, более 52% крупных компаний страны применяют ИИ в своей деятельности. В российскую экосистему искусственного интеллекта входят исследовательские институты, органы власти, технологические корпорации и профессиональные сообщества.

Причем развитие ИИ продолжается, несмотря на санкционное давление. Этому уделяется большое внимание со стороны и государства, и бизнеса. В рамках первой волны развития ИИ (2019 - 2022 годы) были запущены ключевые движущие факторы: поддержка разработчиков, образование (школы и университеты), исследования, регулирование. Ключевой целью второй волны (2023 - 2030 годы) является масштабное внедрение ИИ в отраслях экономики и социальной сферы для экономического роста, повышения качества жизни населения, обеспечения технологического суверенитета, а также обеспечение глобального лидерства России в области ИИ к 2030 году, в том числе с точки зрения эффективности применения ИИ в экономике.

В России уже существуют яркие аналоги зарубежных решений в области генеративного ИИ. Например, нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбера (решение для генерации изображений по текстовому описанию) стала самым быстрорастущим сервисом в мире, достигнув 2 млн уникальных пользователей за 6 дней. Еще один яркий пример - генеративная нейросеть Шедеврум от Яндекса, первая версия решения обучалась на 240 млн примеров картинок с текстовыми описаниями.

СКАЗАНО

«Технологии искусственного интеллекта стали частью нашей жизни… Кто лучше использует мощный технологический потенциал в интересах людей, их благополучия, тот в современном мире и выигрывает».

Президент Владимир ПУТИН - на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

СПРАВКА «КП»

Технология искусственного интеллекта (ИИ) - это «новое электричество». Продукты и сервисы на основе ИИ позволяют повысить эффективность деятельности по таким критериям, как скорость (сокращение сроков выполнения процессов), качество (совершенствование потребительских характеристик), объективность (снижение ошибок, вызванных человеческим фактором), экономическая эффективность (рост доходов, сокращение расходов), персонализация (формирование индивидуальных предложений).