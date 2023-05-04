Фестиваль «Музыкальная коллекция» открылся при поддержке «Роснефти»

Выдающаяся пианистка Элисо Вирсаладзе в Большом зале Петербургской филармонии. Фото из архива филармонии.

«Музыкальная коллекция» проходит с 4 по 29 мая. В программе – произведения русской и западноевропейской академической музыки XVIII–XX веков. Особое место отведено наследию Сергея Рахманинова: недавно весь музыкальный мир отмечал 150-летие великого композитора.

Открывает фестиваль Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Николая Алексеева. Коллектив исполнит фортепианный концерт Роберта Шумана, увертюру к опере «Эврианта» Карла Марии Вебера и Первую симфонию Иоганнеса Брамса. Также с Большой сцены филармонии прозвучат сочинения Шуберта, Моцарта, Бетховена, Баха, Мендельсона, Чайковского и других классиков.

Кроме коллективов филармонии, в фестивале участвуют Симфонический оркестр musicAeterna, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», пианисты Николай Луганский, Денис Мацуев и Иван Бессонов, немецкий органист Лео Кремер.

«Роснефть» поддерживает филармонию c 2015 года, благодаря чему здесь проходят большие культурные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей. «Музыкальная коллекция» продолжится гастрольным туром Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии по крупнейшим городам Китая.