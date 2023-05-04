Средние зарплаты россиян выросли за год на 13,2%

Средняя зарплата россиян в феврале составила 65094 руб. Фото: Shutterstock

В очередной раз порадовала статистика. Свежий отчет Росстата сообщил, что средняя зарплата россиян составила в феврале 65094 руб. - это на 13,2% больше, чем в прошлогоднем феврале. Хотя если зайти в статистические таблицы, то можно выяснить, что в феврале 2022 г. опять же в среднем по отраслям и регионам нам начислили 57344 руб. Тогда несложно подсчитать, что рост составил еще больше — 13,5%.

Откуда такие деньги?

- Вообще, в России не было года, чтобы средние зарплаты не росли, причем темпами, не уступающими официальной инфляции, - сказал KP.RU директор Института нового общества Василий Колташов. - Средние зарплаты, которые рассчитываются по крупным предприятиям с прозрачной бухгалтерией, доступной Росстату, они всегда растут. Но в этом году действительно обозначились сферы, в которых наблюдался очень интенсивный рост оплаты труда. В первую очередь, это оборонная сфера и все сегменты промышленности, связанные с ней: химическая, добывающая, сырьевой сектор, деятельность в области информации и связи.

Внесли вклад и выплаты участникам СВО — на гражданке эти люди могли получать 25-45 тысяч руб. в месяц, а в зоне СВО - от 195 тысяч.

По словам эксперта, особо заметен рост в некоторых регионах — там, где есть предприятия, выполняющие работы по оборонному госзаказу.

- Там предприятия годами бедствовали, стагнировали, а теперь они загружены заказами, и люди получают невиданные для этих мест деньги, которые могут в разы превышать привычные зарплаты, - сказал Колташов.

Это подтверждается и данными Росстата по регионам. Если в высокооплачиваемой Москве, например, за год зарплаты выросли примерно на 5%, то в соседних областях, где зарплаты традиционно в несколько раз ниже, рост оказался в несколько раз выше. В Тамбовской области зарплаты прибавили 22,3%, в Ярославской 18,8%, в Тверской 18,2%. В «оружейных» регионах прибавка тоже ощутимая — в Тульской области, например, - 16,6%, а в Удмуртии, где располагается концерн «Калашников», - на 16,9%.

Однако в целом по стране, прибавку народ особо не ощутил. И Минэкономразвития объяснило почему: реальные зарплаты в феврале выросли за год всего на 0,6%. Но что радует — все равно мы в плюсе.