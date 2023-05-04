Операция-пытка и пугающий результат: Немецкая модель удлинила ноги на 14 сантиметров

Операция обошлась Фишер в 124 тысячи долларов

В наше время никого не удивишь увеличением груди или губ. А вот 31-летняя немецкая блогер-модель Терезия Фишер в погоне за красотой пошла на удлинение ног. Она перенесла две операции по имплантации регулируемых телескопических стержней в голени. Конструкции добавили к ее росту почти 14 сантиметров. Теперь ее рост составляет 182,8 см, пишет The New York Post.

Операция обошлась Фишер в 124 тысячи долларов, к этой сумме добавились также лекарства и физиотерапия, в итоге - 161 тысяча долларов (12,5 млн рублей).

Терезия далеко не единственная, кто готов лечь под нож ради заветных сантиметров. В последнее время такая операция получила популярность, ее стоимость колеблется от 70 до 150 тысяч долларов в зависимости от того, на сколько сантиметров пациент мечтает «вырасти». Что примечательно, на подобное испытание чаще всего идут мужчины, считающие, что так скорее встретят вторую половинку.

Немецкая модель удлинила ноги на 14 сантиметров

Процесс удлинения ног крайне болезненный и напоминает скорее пытки разбойника Прокруста. Во время операции хирург ломает пациенту бедренную кость и вставляет туда металлические стержни, которые и придают постепенно дополнительные сантиметры. В течение последующих трех месяцев стержни постепенно удлиняются на один миллиметр в день, что в конечном итоге делает пациента выше. Процесс реабилитации длительный и не менее болезненный, чем сама операция. Болит все: нервы, мышцы.

Терезия Фишер призналась, что пошла на такую непростую операцию из-за издевок со стороны окружающих. Но дополнительные 14 см в росте не спасли девушку от завистников.

- Теперь я чувствую себя счастливой, я довольна своими ногами, - сказала Фишер. - Благодаря процедуре по удлинению ног я нашла себя, преодолела старые психологические травмы. Но меня снова травят.

Кроме того, немка поделилась, что длинные ноги благотворно повлияли на ее сексуальную жизнь, добавив гибкости и маневренности.