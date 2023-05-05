Как прокормиться со своих шести соток и не наступить на грабли: Меняем дачный газон на грядки с овощами

- Так, фотки для соцсетей сделали - теперь за работу: копать, сажать, удобрять! Фото: Мария ЛЕНЦ

Кризис на пороге? Продукты дорожают? Среднестатистический россиянин сразу вспоминает план Б: есть же «шесть соток»! Исторический опыт советских лет и «голодных» 90-х свидетельствует: посадил свои овощи и картошку - уже не пропадешь.

Так-то оно так, но с тех пор многое изменилось. В том числе и затраты на личный огород стали далеко не советскими. Реально ли сейчас прокормиться со своих грядок? И что учесть огородникам, чтобы вместо урожая не «вырастить» сплошные убытки? Эти вопросы на радио «КП» мы обсудили с известным российским садоводом, председателем некоммерческой организации «Садоводы России» Андреем Тумановым.

Андрей Туманов.

КАРТОШКА ВМЕСТО ЦВЕТОВ

- Мне уже несколько знакомых рассказали о грандиозных планах на этот май. Дачный газон - прощай. Вместо него будут картофельные грядки. Это имеет практический смысл? Не дешевле ли потом окажется купить картошку в магазине?

- Это смотря как считать. Можно посчитать так, что у садоводов -любителей список трат будет - просто караул! А можно так организовать свою деятельность, что ничего особо и покупать не надо.

А еще можно посмотреть на вопрос под другим углом. Вы же знаете, сколько нынче стоит экологически чистая продукция, выращенная традиционным путем? Да раза в три-четыре больше, чем та, что выращена промышленным способом! Поэтому продукция со своего огорода, про которую вы знаете, как ее выращивали, - это не просто «что-нибудь поесть». Это очень дорогая продукция! Я вот свою картошку никому не продам, даже если будет такая возможность. Ешь эту картошку и впитываешь счастье и тепло прошлого лета.

- Но это опять романтика. Давайте-ка вернемся к затратам. Какие они сейчас у садовода минимально необходимые?

- Смотря у кого. Совсем новому садоводу надо лопату и тяпку купить. А у нас, садоводов среднего поколения, все уже есть. У меня одних лопат штук пятнадцать разных. Что я буду покупать? Ну разве только удобрения. И то, исключительно минеральные. Органику я делаю сам, из отходов. И так многое можно сделать, если не почти все.

Хотите расскажу, где взять, например, бесплатные семена моркови? Берете морковку. Втыкаете в землю. Желательно, чтобы она была определенного сорта, а не гибрид (в супермаркете на ценнике часто пишут сорт - посмотрите). Через пару месяцев у вас появятся такие зонтики, издалека похожие на укроп, но с укропом вы их точно не спутаете. Осенью из зонтиков — их надо помять руками - собираете семена. И в таком количестве, что еще и на соседа хватит. Конечно, специалисты меня сейчас побьют за такой антинаучный подход. Но всхожесть, как правило, оказывается лучше, чем у многих магазинных семян моркови, которые несколько лет уже где-то полежали.

- Погодите, как-то все слишком просто получается. А как же рассказы про то, что семян ряда культур у нас своих нет и сажать скоро будет нечего?

- «Нет семян» - так не бывает. Можно говорить о потере сортовых свойств; о том, что есть риск откатиться в 70-80 года прошлого века по урожайности. Но не о том, что мы с голоду помрем из -за того, что нет семян. Как в советские времена-то жили, когда их действительно в магазинах практически не было? Покупали у бабушек, из кулечков, выращенные на коленке, как я сейчас рассказал про морковку. Помню первые свои семена репки, так купленные, - 20 копеек за ложку. И все вырастало!

Но вы за семена-то не беспокойтесь, оставьте это депутатам, которым лишь бы шашки наголо. Тут надо понимать, что значит, например, «голландские семена». Да, они голландской селекции. Но в Голландии были выращены только родительские пары, из которых кто-то потом выращивает семена в совершенно других странах. Чаще — теплых. Просто вырастить семена огурцов в Индии несравнимо дешевле, чем в той же Голландии. Не говоря уж об Архангельской области. Так что будут вам «голландские семена», тут вопрос только в логистике.

ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ САДОВОДА - ГОЛОВА

- Как в погоне за собственным урожаем не потратить деньги зря? На чем экономить, на чем не экономить? Посмотришь на прилавки в дачном гипермаркете — там ведь столько всего…

- Да на тех же семенах можно сэкономить запросто. Гляжу тут недавно, базилик продается - 50 копеек за пакетик. Я ради интереса купил - что из него вырастет. Не поверите - 90% всхожести! А до этого покупал базилик за 150 рублей. Всхожесть - 10%.

Поэтому совет первый - не заглядывайтесь на большую цену. Есть, например, одна фирма — у нее маркетинговая фишка такая, выставлять самую большую по рынку цену на семена. Пакет из 5 семян (именно семян в штуках, не пакетиков) — 380 рублей! Поверьте, эти семена ничем не отличаются от тех, что продаются за 50 рублей. Но даже человек небогатый задумается: надо бы пару пакетиков этих дорогих купить — наверное, они какие-то особенные.

И такая разводка идет по всем фронтам. Вот еще пример. Вчера был в садовом центре. Стоят две баночки с препаратом для подкормки растений. Одна баночка — 30 рублей. А рядом «чистый органический продукт» - 380 рублей. Если отдать обе баночки химику, он смеяться будет. Там одно и то же, только баночки разные. Не буду вдаваться сейчас в научные подробности, но когда пишут «чистая органика», «без ГМО», в 80% случаев это на ваших чувствах играют, с целью внушить, что это что-то особенное, лучшего качества. А на деле надо просто включить голову. Скажем, вы покупаете органическое удобрение. Что там вообще может быть, кроме «чистой органики»?

И совет второй — бойтесь «прогрессивных» советов из интернета. Они хуже самой вредной химии. Лучше поищите у себя на дачном чердаке журналы «Юный натуралист» за 70-80-е годы. Там все понятно, для детей. А у блогеров ведь как. Если вы будете рассказывать, как действительно нужно правильно делать, вы просмотров не наберете. Надо придумать какую-то совершенно идиотическую фишку про то, как, ничего не делая, за два дня вырастить богатый «экологически чистый» урожай.

Я тут недавно решил поискать в интернете, из чего состоит Луна. Первая ссылка вылезла - внутри Луны живут инопланетяне. Но в инопланетян внутри Луны никто не верит. А в то, что нельзя подкармливать растения азотом, потому что это «химия», а нужно - картофельной кожурой, почему-то верят даже люди с высшим образованием. Ну не питаются растения кожурой, им нужны азот, фосфор, калий и микроэлементы. Я в таких случаях советую вспомнить, чем мы сами дышим. В воздухе 78% азота, несравнимо больше, чем кислорода!

Поэтому хотите получить хороший урожай без лишних затрат и вреда для здоровья, помните: главный инструмент садовода — голова! В любом садоводе должен жить обычный русский крестьянин. Человек хитроватый, прижимистый. Который обязательно спросит: «Чавой-то ты мне тут впариваешь? Не, энтого нам не надо, обойдемся вон этим». И все у вас получится.

Калькулятор "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СОВЕТЫ «ЧАЙНИКАМ»

Что посадить начинающему дачнику

- Морковка, свекла, капуста, картошка, салатики, пряности - это все в принципе может вырастить любой дачник, агрономом для этого быть не надо, - обнадеживает Андрей Туманов. - Но совсем-совсем неопытным я бы посоветовал начинать с картохи. Это очень благодарная культура. И картошка хороша как пионер.

- Это если раньше был газончик, а теперь решили посадить что-то съедобное?

- Или если раньше вообще много лет ничего не сажали. Если по целине посадите культуры, которые надо постоянно пропалывать, - например, морковку - замучаетесь бороться с сорняками, будете постоянно на коленках ползать. А картошка - это только полумеханизированный уход, тяпочкой. Пальчиками там ничего делать не надо. Двух- трех окучиваний за сезон вполне достаточно. Это посильно для горожанина, который привык целый день сидеть и у которого от физической работы болит спина и начинается одышка. Только не надо делать с картошкой ничего волшебного по советам из интернета. Не надо поливать ее марганцовкой или янтарной кислотой. Окучили — и все, оставьте ее в покое.

Кстати, если вы совсем начинающие и посадили картошку по целине, первый урожай у вас без всякого волшебства будет, скорее всего, гораздо большим, чем у более продвинутых соседей. Все просто. Первый урожай картофеля на отдохнувшей земле — он самый максимальный. Кроме того, начинающие обычно стремятся все сделать правильно. И сажают не ту картошку, которую купили в магазине и не доели, а покупают оздоровленный семенной сортовой картофель. Он дает на порядок выше урожай. Поэтому так и получается, что человек ничего не умеет, а у него - бац, картохи в два раза больше, чем у соседа через забор, который сорок лет ее сажает на одном и том же месте.

Как выбрать рассаду

- Если вы начинающий, в первый раз самому вырастить рассаду сложно. Городская квартира — не лучшее для этого место. Мало света, слишком сухо, жарко. Идите в садовый центр. Только не к машинам вдоль дорог, где продается рассада «из ТЕмерязевки». У нас так саженцев «из Мичуринска» и рассады «из Темерязевки» продается в сто раз больше, чем там производится. Идите в профессиональный садовый центр или питомник, где хорошая, крепенькая рассада, выросшая в оранжерее при правильном освещении и температуре.

И возьмите с собой карандашик. Идете по рядам рассады, и так аккуратненько карандашиком - тюк по помидорчику. И смотрите внимательно - не взлетит ли что с той рассады. Например, белокрылочка — редкостная пакость. Если вы занесете ее к себе в теплицу, потом замучаетесь. Это еще одна причина, по которой я не советовал бы покупать рассаду абы где. Наша задача — не просто что-нибудь посадить, но и не занести ничего такого, что вы потом никакими «безвредными экологическими средствами» не вытравите.

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Что можно вырастить на подоконнике

- Я лично - любитель балконных помидоров. Они - самые вкусные, - выносит вердикт Туманов. - Потому что всегда под рукой, им можно дать вызреть до состояния, когда помидор уже так налился, что вот-вот лопнет. И сразу в салатик.

У меня все по-простому — ведерки из-под побелки в качестве горшков. Грунт на даче делаю, не покупаю. Семена — либо подаренные, либо свое. Заморачиваться и тратить кучу денег — не надо. Если вы начинающий, начните с ранних детерминантных или супердетерминантных томатов. Они дадут вам, может быть, небольшой, но гарантированный урожай максимально быстро. И они максимально подходят под балкон или подоконник: маленькие, компактные, не три метра в высоту. И неприхотливые. Из удобрений — ну хотите, используйте органику. Знаю людей, которые навоз сушеный разводят и им поливают. Или используйте комплексные удобрения жидкие.

- А я, например, лук выращиваю на подоконнике. С февраля его не покупаю.

- Вы хороший экономист. Сколько стоит репчатый лук в магазине и сколько стоит зеленый? Разница иногда в 15 раз. Если купите луковицу, воткнете в горшок или просто в воду поставите — это очень прибыльное дело.

Можно попробовать джусай (китайский лук — ред.). Летом его можно выращивать на балконе, а зимой выгонять на подоконнике. Зелень, самая обычная типа петрушки — без всяких «микро» - тоже прекрасно растет на балконе.