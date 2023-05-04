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Политика4 мая 2023 15:06

Министерство обороны построило детский сад в Мариуполе. На очереди школа и Нахимовское училище

Украинские власти пытались загнать детей Донбасса в подвалы, российские – делают всё, чтобы дети снова могли учиться
Николай ЛОПАТКИН
Инженеры-строители министерства обороны только что завершили постройку детского сада на 150 мест

Инженеры-строители министерства обороны только что завершили постройку детского сада на 150 мест

Мариуполь оживает. Построены новые жилые кварталы, и многие горожане уже получили квартиры. Запущен и благословлён президентом городской трамвай. Инженеры-строители министерства обороны только что завершили постройку детского сада на 150 мест – с мебелью, игровыми и спортивными площадками. Садик уже готов принять детей.

В настоящий момент строители министерства обороны заняты возведением 3-этажной школы на 1100 учащихся. С двумя спортзалами и стадионом. С кружками киберспорта и давно забытого, но вновь актуального авиамоделирования. Сейчас на строительстве занято 500 человек, по плану школа будет завершена и открыта к началу учебного года.

Заложили строительство мариупольского филиала Нахимовского военно-морского училища. Само училище находится в Санкт-Петербурге, а его филиалы действуют в Калининграде, Мурманске, Владивостоке и Севастополе. Новый комплекс будет состоять из пяти зданий, общей площадью 60 тысяч кв.метров. Здесь начнут готовить российских военных моряков. Учиться будет интересно: комплекс оборудуют по последнему слову техники. В проекте предусмотрены классы военной подготовки, лекторий Русского географического общества, пространство для запуска беспилотников и бассейн для испытаний подводных роботов.

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