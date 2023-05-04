Покорить столицу станет проще: в Москве упала стоимость аренды квартир

Фото: Андрей АБРАМОВ

В конце весны и в начале лета рынок аренды жилья в России традиционно оживает — в крупные города приезжают абитуриенты, туристы, а также желающие подработать. Количество желающих снять квартиру растет, а вслед за этим поднимаются и цены. Особенно это заметно в Москве, которая является центром притяжения для жителей регионов.

Но 2023 год диктует свои правила. За год почти во всех округах столицы стоимость аренды жилья уменьшилась в среднем на 11%, подсчитали аналитики сервиса Домклик.

- Причина тому — поведенческий фактор. Прошлой осенью в Москве уменьшилось количество потенциальных арендаторов, и собственники по инерции сдают жильё по сниженным ценам, - объясняют авторы исследования.

Сильнее всего съёмное жилье подешевело в центре Москвы — на 16% (добавим, что в исследовании учитывались расценки на квартиры площадью 60 кв. м). Но это может порадовать только самых обеспеченных арендаторов: для большинства среднестатистических съемщиков цены на проживание в центре как были «кусачими», так такими и остались.

Самые бюджетные варианты арендных квартир стоит искать в других районах — тех, что расположены в Троицком, Новомосковском, Восточном, Юго-Западном, Северо-Восточном, Южном и Юго-Восточном округах Москвы. По данным исследования, наиболее выгодно квартиру площадью 60 «квадратов» можно снять в Новой Москве — Троицке (41,4 тыс. рублей) и Щербинке (43,6 тыс.). Кроме географического расположения (мягко говоря, это далеко не центр), умеренная стоимость аренды объясняется низкой транспортной доступностью и менее развитой инфраструктурой в этих округах.

Если смотреть в среднем по Москве, то в апреле 2023 года аренда однокомнатной столичной квартиры (38 кв. м.) стоила 43 тыс. рублей, двухкомнатной (56 кв. м.) — 67 тыс., трёхкомнатной (100 кв. м.) — 135 тыс.

Но в самых недорогих районах можно найти жилье по ставкам заметно ниже «среднемосковских».

НА ЗАМЕТКУ

Где в Москве дешевле всего снять стандартную квартиру площадью 60 кв. м

• Троицк - 41 тыс. руб.

• Щербинка - 44 тыс. руб.

• Косино-Ухтомский - 46 тыс. руб.

• Южное Бутово - 47 тыс. руб.

• Новокосино - 47 тыс. руб.

• Бибирево - 49 тыс. руб.

• Бирюлево западное - 50 тыс. руб.

• Братеево - 50 тыс. руб.

• Ивановское - 50 тыс. руб.

• Некрасовка - 50 тыс. руб.

(Источник: Домклик)