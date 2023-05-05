Петербург дал старт Всероссийской акции «Дни российских вин»

В Санкт-Петербурге стартовала Всероссийская акция «Дни российских вин». До 31 мая сетевые магазины, рестораны и бутики по всей стране будут предлагать покупателям и гостям образцы отечественного виноделия. Цель единая и понятная – познакомить россиян с «родным» продуктом и дать ему шанс прижиться в их продуктовой корзине на долгие годы вперед. Акция «Дни российских вин» приходит дважды в год – поздней весной, когда в продажу выходят вина предыдущего года урожая, и поздней осенью, когда в России завершается сбор винограда. Нынешняя акция – уже десятая по счету.

КУРС НА РОДНОЕ

Торжественное открытие Всероссийской акции «Дни российских вин» состоялось во флагманском магазине торговой сети «Пятёрочка» при участии представителей Роскачества, Росалкогольрегулирования, Ассоциации виноградарей и виноделов России, АО «Россельхозбанк», Федерации рестораторов и отельеров России, Союза независимых сетей России.

— «Дни российских вин» — событие федерального масштаба, цель которого познакомить покупателей магазинов и ценителей винной культуры с лучшими образцами отечественного виноделия, — отметил Дмитрий Артамонов, коммерческий директор территории Северо-Запад торговой сети «Пятёрочка»..

А для того, чтобы знакомство с российскими винами было более приятным и вдумчивым, ритейлер совместно с экспертами подготовила для гостей магазинов специальный гайд с картой винодельческих регионов, рекомендациями по выбору вина и подходящей для конкретного сорта гастрономии.

Как отмечают профильные специалисты, интерес и лояльность к российскому вину в стране растет год от года. В последний год – особенно, в связи с импортозамещением. Так, 20% покупателей готовы приобрести российское вино просто потому, что оно «выращено» и сделано на родной земле. Еще 74% покупателей со всей страны потихоньку распробовали отечественные напитки и охотно берут их. Покупатель, пожалуй, – самый придирчивый эксперт и сомелье, так что отличные характеристики вина честно сделали свое дело.

— У потребителей смещается фокус, он перестает ориентироваться на иностранные вина и выбирает российские, — отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева. — С 2018 года происходит бум развития виноделия: принят соответствующий федеральный закон, переоснащено производство, растут площади виноградных земель. Отрасль меняется в позитивную сторону. Если в 2018 году производилось 800 наименований вина, то сегодня зарегистрировано несколько тысяч! Сейчас на полках магазинов 55% отечественных вин, но мы имеем все возможности, чтобы приблизить эту долю к 80%.

Все российское вино плывет в магазины и рестораны из девяти основных винодельческих регионов: Крыма, Кубани, Нижней Волги, Долины Дона, Долины Терека, Ставрополья, Дагестана и др. По словам исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексея Плотникова, медленные, но заметные климатические изменения раскрывают потенциал и других регионов нашей огромной страны. Вином стали активно заниматься, например, в Воронежской области, Самаре, Саратове, Подмосковье.

Для новичков-виноделов акция «Дни российских вин» – перспективный шанс стать замеченными и укрепить свои позиции среди населения.

ВИНОГРАДНИКАМ НУЖНО ВЕРНУТЬСЯ

Опытные виноделы уверены: России есть к чему стремиться. Сейчас виноградники занимают 101 га по всей стране, а хорошо бы покрыть ими все 300 га. К 2030 году, заметил Алексей Плотников, виноградники планируют разрастись еще на 35%. Благо, государство активно вкладывает средства в их развитие.

ЦИФРА

По данным торговой сети, россияне чаще отдают предпочтение красным винам — на них приходится до 60% оборота. Внутри категории 35% оборота также составляют белые вина и 5% — розовые. При этом в Санкт-Петербурге потребители чаще, чем в других регионах, выбирают креплёные вина — их продажи в регионе в среднем на 12% превышают показатели других территорий.