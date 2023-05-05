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Туризм5 мая 2023 6:00

В Подмосковье появилась еще одна пятизвездочная гостиница

При отеле работает ресторан, доступны рыбалка, прогулки по экотропе и сафари-парк
Комплекс работает в экологически чистом районе

Комплекс работает в экологически чистом районе

Загородный клуб «Усадьба охотника» в Клинском округе Подмосковья прошел сертификацию по российской системе классификации гостиниц. Эту процедура в обиходе называют присвоением звезд. По итогам оценки отеля аккредитованный оператор выдал заключение, что средство размещение соответствует категории «Пять звезд».

— АФК «Система» (российская инвестиционная компания, которой принадлежит отель — ред.) активно развивает внутренний туризм и внедряет самые высокие стандарты загородного отдыха в России. В портфеле компании уже есть премиальные курорты на Алтае и Подмосковье, которые работают под брендом Cosmos Collection. Рад, что и наш относительно молодой отель теперь тоже официально подтвердил статус одного из лучших гостиничных комплексов в Московской области по уровню сервиса, — прокомментировал получение свидетельства председатель совета директоров «Усадьбы охотника» Евгений Веселов.

В гостинице есть услуги для поклонников активного и размеренного отдыха

В гостинице есть услуги для поклонников активного и размеренного отдыха

Отель заработал в 2021 году на северо-востоке Подмосковья в 60 км от МКАД. В гостинице 12 номеров и два коттеджа. Работает ресторан авторской охотничьей кухни. В туристических гидах отмечен как место с обилием возможностей для активного отдыха: в прокат выдают квадроциклы и вездеходы, открыты спортзал и площадки для активностей на свежем воздухе, есть зарыбленный каскад прудов и стрелковый комплекс с тремя галереями, в том числе – стометровой. При отеле находится охотничье хозяйство.

Работает сафари-парк, в котором можно посмотреть на экзотических животных

Работает сафари-парк, в котором можно посмотреть на экзотических животных

В лесу близ комплекса обустроена экотропа — это дорожка, которая проложена, чтобы отдыхающие могли комфортно гулять и не вторгались в экосистему живой природы. Вдоль нее установлены стенды с информацией о лесных обитателях. Неподалеку от гостиницы открыт сафари-парк. В нем можно посмотреть на зубров, ланей, северных оленей, кенгуру и других животных. Для лучшего обзора можно подняться на высотную галерею или проехать по территории на бесшумном электромобиле.

Для поклонников спортивной стрельбы открыт многофункциональный стрелковый комплекс Target Point

Для поклонников спортивной стрельбы открыт многофункциональный стрелковый комплекс Target Point

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