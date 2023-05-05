В Подмосковье появилась еще одна пятизвездочная гостиница

Комплекс работает в экологически чистом районе

Загородный клуб «Усадьба охотника» в Клинском округе Подмосковья прошел сертификацию по российской системе классификации гостиниц. Эту процедура в обиходе называют присвоением звезд. По итогам оценки отеля аккредитованный оператор выдал заключение, что средство размещение соответствует категории «Пять звезд».

— АФК «Система» (российская инвестиционная компания, которой принадлежит отель — ред.) активно развивает внутренний туризм и внедряет самые высокие стандарты загородного отдыха в России. В портфеле компании уже есть премиальные курорты на Алтае и Подмосковье, которые работают под брендом Cosmos Collection. Рад, что и наш относительно молодой отель теперь тоже официально подтвердил статус одного из лучших гостиничных комплексов в Московской области по уровню сервиса, — прокомментировал получение свидетельства председатель совета директоров «Усадьбы охотника» Евгений Веселов.

В гостинице есть услуги для поклонников активного и размеренного отдыха

Отель заработал в 2021 году на северо-востоке Подмосковья в 60 км от МКАД. В гостинице 12 номеров и два коттеджа. Работает ресторан авторской охотничьей кухни. В туристических гидах отмечен как место с обилием возможностей для активного отдыха: в прокат выдают квадроциклы и вездеходы, открыты спортзал и площадки для активностей на свежем воздухе, есть зарыбленный каскад прудов и стрелковый комплекс с тремя галереями, в том числе – стометровой. При отеле находится охотничье хозяйство.

Работает сафари-парк, в котором можно посмотреть на экзотических животных

В лесу близ комплекса обустроена экотропа — это дорожка, которая проложена, чтобы отдыхающие могли комфортно гулять и не вторгались в экосистему живой природы. Вдоль нее установлены стенды с информацией о лесных обитателях. Неподалеку от гостиницы открыт сафари-парк. В нем можно посмотреть на зубров, ланей, северных оленей, кенгуру и других животных. Для лучшего обзора можно подняться на высотную галерею или проехать по территории на бесшумном электромобиле.