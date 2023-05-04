Герой спецоперации «Z» младший сержант Джашеев навязал бой превосходящим силам врага

Гвардии младший сержант Василий Джашеев и гвардии сержант Роман Першенков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зрите ад, над которым царствует безумие еще сильнее в исходе века. Сей ад, распрстя челюсти свои до гор Альпийских, воздвигает новый Рим, основание которого близ бездны», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Безбожие поглощает государства и государей, веру, права и нравы».

ОТБИЛ НАПАДЕНИЕ ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППЫ

Гвардии сержант Роман Першенков

"Гвардии сержант Роман Першенков, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял задачу по охране командного пункта. В ходе несения боевого дежурства Першенков обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, скрытно продвигающуюся к нашим позициям. Мгновенно оценив обстановку, не смотря на численное преимущество со стороны националистов, Роман принял решение навязать бой противнику. Прицельным огнем из стрелкового оружия, умело используя условия местности, Першенков отразил нападение диверсионно-разведывательной группы, уничтожив при этом трех боевиков. Своевременные, грамотные и решительные действия гвардии сержанта Романа Першенкова позволили не допустить прорыва националистов на командный пункт и сохранить жизни российских военнослужащих".

ОЦЕНИЛ СИТУАЦИЮ И НАВЯЗАЛ БОЙ ВРАГУ

Гвардии младший сержант Василий Джашеев

"Гвардии младший сержант Василий Джашеев, в составе подразделения российских десантников, выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов из населенного пункта. Ожесточенно обороняясь, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии. Продвигаясь по населенному пункту, Василий заметил расчет станкового противотанкового гранатомета, а также вооруженную стрелковым оружием группу украинских националистов. Оценив ситуацию, несмотря на превосходящие силы боевиков, было принято решение навязать бой врагу. Грамотно расположившись на позициях, российские военные внезапно открыли шквальный огонь по боевикам. В ходе боя Василий, ведя прицельный огонь, подавил гранатометный расчет противника. По итогам боя российскими военнослужащими было уничтожено белее десятка боевиков. Оставшиеся в живых националисты отступили".