Дебоширы из Верховной Рады Украины напали на российских делегатов на саммите в Турции

Во время выступления главы российской делегации, председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой, члены украинской делегации встали у неё за спиной и развернули свои флаги

Члены Верховной рады Украины на проходящем в Анкаре саммите спикеров стран - участниц Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) устроили провокацию, чтобы сорвать выступление главы российской делегации, однако председательствующий на заседании спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп пресёк её. Саммит и 61-я Генассамблея ПАЧЭС проходят 4 - 5 мая в столице Турции.

Во время выступления главы российской делегации, председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой, члены украинской делегации встали у неё за спиной и развернули свои флаги, выкрикивая оскорбительные лозунги. В ситуацию тут же вмешался Шентоп.

- Коллеги, это нельзя делать, нет-нет, ни в коем случае! Нет, я это не позволю! В нашей программе только выступления. Объявляю перерыв. Тех, кто мешает нашему заседанию, выведем из зала. Нельзя так себя вести! Нельзя здесь это допускать! Выйдите отсюда! Здесь не место для акций! - взывал спикер турецкого парламента.

Депутат Госдумы РФ Николай Новичков, который представлял на заседании Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, рассказал российским журналистам, что вступился за Тимофееву.

- Я принял живое участие в физической защите руководителя делегации во время нападения укрофашистов. Со всей ответственностью говорю, что была угроза безопасности главы делегации. Часть молодчиков пришлось взять на себя. Все эти люди – из Верховной Рады Украины, - сказал парламентарий.

В итоге дебоширов удалось унять и выпроводить из зала.

- Это было больше похоже на цирк, - добавила Тимофеева. - Сегодня у представителей киевского режима главная задача – устроить скандалы, сфотографироваться на этом фоне и выложить селфи в социальные сети. Все эти провокации у них расписаны и срежиссированы, но им не удастся заставить нас замолчать. Мы призвали участников саммита к конструктивным решениям по ряду всевозможных проблем, которые стоят перед нами, и не поддаваться этой клоунаде, в которую украинские делегации пытаются превратить любую международную площадку.

Она рассказала, что в течение двух последних лет российскую делегацию на ПАЧЭС пытаются отстранить от участия в саммитах организации, не подтвердить её полномочия:

— Переизбирается Дума, появляются новые члены делегации, и их полномочия необходимо формально согласовать. Но кое-кто пытается из экономической площадки сделать политическую. А у нас другая задача: не политизировать процесс, что пыталась сегодня сделать Украина, а высказать свою точку зрения.

Тимофеева напомнила, что 30 лет назад у истоков Организации Черноморского экономического сотрудничества стояли Россия и Турция, а сегодня представители недружественных стран, часть из которых даже не имеют выхода к Чёрному морю, ставят под сомнение место нашей страны в ПАЧЭС.

- Друзья мои, вы, наверное, забыли, что когда-то, в X—XIV веках Чёрное море называлось Русским, и у нас его никто не заберёт, - говорит она. - Мы призвали сегодня все делегации и все страны ещё раз переосмыслить роль ПАЧЭС. Нет сомнения, что эта организация находится в глубоком кризисе. Перед нам стоят жесткие вызовы, и мы должны сотрудничать в экономике, энергетике, по климатическим проблемам. Мы рассказали о том, что Россия закончила парламентское расследование о биолабораториях США в ряде стран, где выращивают патогены, и сегодня уже доказано, что это представляет серьёзнейшую угрозу. Мы обратились к парламентам с призывом проконтролировать те биолаборатории, которые находятся в их странах.

В декабре прошлого Россия заявила о прекращения оплаты взносов в ЧЭС из-за отказа её ассамблеи утвердить полномочия российской делегации.

- Если нам в нарушение регламента указывают, что кто-то из наших депутатов кому-то не нравится, то мы оставили за собой право решить, нужна ли нам эта площадка, потому что конструктивного разговора мы не видим. Мы добиваемся, чтобы голос России был слышен, не ведёмся на провокации и хотим двигаться дальше методами парламентской демократии. Как сказал наш президент, Россия не собирается самоизолироваться, мы будем продолжать парламентское сотрудничество, но только там, где есть партнёрские, здравомыслящие, трезвые отношения. Недавно к нам на Международную парламентскую конференцию «Россия — Африка» приехали представители всех африканских стран – больше, чем до пандемии, - добавила Тимофеева.

К сожалению, инцидент с хулиганским демаршем Киева был не единственным на мероприятии ПАЧЭС. В коридоре гостиницы Marriott, где проходил саммит, впавший в раж член украинской делегации напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

На Генассамблее ПАЧЭС в Анкаре полномочия российской делегации были вновь не утверждены, и теперь вопрос о перспективах дальнейшего пребывания России в этой организации рассмотрит Государственная Дума.