Зеленский не спешит возвращаться на родину Фото: REUTERS

Командно-наблюдательным пунктам бандеровцев не везет

От действий группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении ушли во тьму до 70 «воинов света», танк, две БМП, два пикапа, гаубица «Мста-Б». «Западная» группировка войск на Купянском направлении дала по ушам шести украинским ДРГ, нивелировала взвод «героев», две бронемашины, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ в харьковском Волчанске. «Южная» группировка войск вывела из строя до 255 «защитников демократии», две бронемашины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20, САУ«Гвоздика» и склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ в Белогоровке. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла противнику такой урон: до 30 националистов, две бронемашины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика». На Херсонском направлении отправлены к праотцам до 35 украинских бойцов, шесть автомобилей, САУ«Гвоздика» и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б». Поражены КНП 128-й горно-штурмовой и 54-й мехбригад, а также Центра сил спецопераций ВСУ «Юг». ПВО перехватили 9 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган»и «Смерч», а также 14 украинских беспилотников. Кучно пошли.

Больше «Гераней» хороших и разных

Незалежную минувшей ночью атаковали почти два с половиной десятка ударных беспилотников «Герань». Киев, конечно, рапортовал согражданам о том, что их меткие зенитчики две трети русских БПЛА сбили. А те, кто видел, как все было на самом деле, отчетливо наблюдали атаку дронов на военную академию в Одессе. Не повезло тем боевикам, кто обретался в общежитии академии — БПЛА пожелали многим из них вечного сна. Можно сбить половину беспилотников в небе. Но нельзя сбить последний беспилотник в себе.

В тыловых службах ВСУ введен усиленный режим, и тыловиков трясет

Андрей Марочко, подполковник народной милиции ЛНР в отставке, сообщил, что, по данным российской разведки, ВСУ перевели все свои тыловые подразделения на востоке на усиленный режим службы. В частности, в соединения и войсковые той части Донбасса, что находится под контролем киевского режима, а также Днепропетровской и Харьковской областях, пришел приказ заслуженного львовского юриста Алексея Резникова, играющего роль министра обороны самостийной, об усилении несения службы с 4 мая и «до особого распоряжения». Марочко уточнил: «Запрещены увольнительные для военнослужащих, также рекомендовано отозвать из отпусков офицеров и специалистов, обеспечивающих боеспособность». Бояться, что их опять начнут бить — сильно, но аккуратно. И придется катить на дрезине до Львова.

Украинцы бежали от мобилизации… в Россию

Не желающие умирать за трагикомика и его компанию рвали когти из незалежной не только на Запад, но и через международный пункт пропуска в Сумском районе. Пограничники оттуда сбежали, а вот украинские сталкеры-проводники через рубеж за мзду малую нарисовались. Сумская облпрокуратура сообщила, что цена бегства в РФ начиналась от $4,4 тысячи. Организаторы-шерпы общались с клиентами только через мессенджеры. Несколько раз по пути к линии границы они меняли автомобили, рассказали в украинской прокуратуре. Горе-предпринимателей задержали у границы накануне Первомая при попытке протолкнуть на ту сторону хоть чучелом, хоть тушкой 25-летнего украинца, бежавшего от мобилизации. При том обновленные схемы бегства действовали в Винницкой, Львовской и Одесской областях. И чего им туда не бежалось?

Зеленский не спешит возвращаться на родину

Шестой президент незалежной, сваливший из своей страны подобру-поздорову на фоне инцидента с беспилотниками над Кремлем, пообщавшись с горячими финскими парнями, на время исчез с радаров, чтобы вынырнуть в Амстердаме. Туда он прибыл из Хельсинки 4 мая на самолете без явных опознавательных знаков. По данным голландской общественной телекомпании NOS, трагикомик приготовил речь для Гааги с пафосным названием «Нет мира без справедливости». В его планах также визит в дурно прославившийся Международный уголовный суд в Гааге, ранее выдавший ордер на арест российского президента. А ордер на арест Зеленского за убийство детей Донбасса голландцы выдать не хотят? Похоже — нет, поскольку после тусовки в Нидерландах Зеленский навострил лыжи в столицу Германии, где его ждут 13 мая. Не спешит домой. Напомним, акты о капитуляции в Берлине принято подписывать в ночь с 8 на 9 мая.

Немецкий наемник признал, что был пушечным мясом

Йонас Краценберг, бывший наемник из ФРГ, заявил, что ВСУ используют иностранных наемников в качестве пушечного мяса, (а он думал, что их зовут как репетиторов немецкого языка?). В интервью порталу T-online он разоткровенничался: украинская армия уступает немецкой в профессионализме, в ВСУ управление хуже, чем в бундесвере, отношение армейского украинского начальства к наемникам дерьмовое, зарплата не ахти, да еще с задержками. И, вообще, командование ВСУ использует иностранцев не как спасателей Малибу, а как пушечное мясо. Дойчен зольдатен заявил: «Там очень много коррупции. А ряду подразделений не хватает воли для лучшей самоорганизации». Он как будто в сборочный цех «мерседеса» ехал...

СКР расследует атаки беспилотников ВСУ на объекты в России

Следственный комитет России заявил, что расследует все «факты преступных действий ВФУ на территориях ДНР, Кубани, Ростовской, Брянской, Белгородской областей». СКР перечислил все последние обстрелы и удары БПЛА по объектам на территории РФ. И пообещал дать им правовую оценку. В СКР отметили такие бесчинства: удар по селу Полевые на Брянщине, где пострадал один человек, обстрел Петровского района Донецка, где ранили двоих, атаки БПЛА на водонапорную башню у села Вязовое в Белгородской области, Ильского НПЗ на Кубани и Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Операторам БПЛА не спрятаться, не скрыться.

В Стамбуле обсудят, потечет ли российский аммиак через Одессу

Москва, Киев и Анкара пришлют 5 мая в Стамбул уполномоченных представителей. Те обсудят, можно ли транспортировать российский аммиак через украинские порты. Как встарь. Формулу предложит ООН. Турция тоже прилагает усилия. При том ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что и переговоры России, Турции и Украины по вопросу продления зерновой сделки тоже должны пройти 5 мая в Стамбуле. В Москве же пока не видят, чтобы нашей стране хоть в чем-то хоть кто- то пошел навстречу в этом вопросе. Ну и для чего козе баян?

Бельгийцам лучше пить, чем говорить

Александер де Кроо, премьер-министр Бельгии, сообщил, что его маленькая, но гордая страна использует доходы с замороженных российских активов на сумму 200 миллионов евро для помощи кому? С трех раз не догадаетесь — конечно, Киеву! Сумму щедро потратят на военную помощь, ну и немного украинским беженцам на бельгийской земле перепадет. Де Кроо заявил, что с февраля 2022-го бельгийские службы заморозили более 180 миллиардов евро активов российского Центробанка. И поделился радостью: «Отправился в Гаагу, чтобы встретиться с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на Украине». Перешагивая бельгийско-голландскую границу, штаны не порвите.

За что арестовали главу Одессы?

Одесский мэр Геннадий Труханов арестован на два месяца с санкции Специализированной антикоррупционной прокуратуры (есть на Украине и такое образование). Градоначальника обвиняют в растрате бюджетных средств при покупке горсоветом помещений завода «Краян», (а было это еще 7 лет назад). Прикупили тогда заводик за 6.6 миллионов долларов у структуры, которая сама приобрела предприятия за 9 месяцев до того за 410 тысяч баксов. Неужели патриотичного Труханова, при котором минировали одесские пляжи (от русского десанта) и свергали с пьедестала Екатерину Великую, основавшую Одессу, не спасет его преданность идеям рейха?