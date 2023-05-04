Последняя воля Вячеслава Зайцева нарушена? Звезды и друзья требуют перезахоронить модельера

Вячеслав Зайцев очень значимая фигура для российской культуры, он заслужил места на самом статусном кладбище страны – на Новодевичьем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Место, где нашел последний покой Вячеслав Зайцев, было выбрано кем-то из его близких. Скорее всего единственным сыном Егором. Но именно это решение вызвало у поклонников модельера изумление. Почему Щелково? Там нет ни семейного захоронения, ни других сакральных зацепок. Ну разве что неподалеку, в деревне Каблуково, Зайцев отгрохал свой особняк, в котором жил последние лет 30. Кому теперь он достанется? Что с ним сделают наследники Зайцева? Может, продадут. Тогда даже у близких никаких привязок к месту не останется. А друзьям Вячеслава Зайцева, его поклонникам ездить в Щелково на могилу неудобно. Будет очень печально, если через пару лет (или раньше) прогремит очередной скандал про очередную заброшенную могилу знаменитости. Это во-первых. Во-вторых, Вячеслав Зайцев очень значимая фигура для российской культуры, он заслужил места на самом статусном кладбище страны – на Новодевичьем.

В Сети уже появилось сообщение, что певица Надежда Бабкина высказала мысль о перезахоронении Вячеслава Зайцева, мол, многие звезды недовольны, что великий модельер похоронен не на Новодевичьем, а на Жегаловском кладбище в Подмосковье. Якобы певица хочет создать инициативную группу и обратиться в высокие инстанции, чтобы перезахоронить своего старого друга. Этой новостью поделился художник Никас Сафронов. Он инициативу Бабкиной поддержал. Мы попросили Никаса рассказать о технической стороне такого решения.

- Вячеслав Зайцев заслуживает особых почестей, в том числе в вопросах погребения. Такой мэтр, как он, должен быть похоронен в центре столицы. Для народа, для страны это признание его заслуг, это знак отличия. Было бы правильно его похоронить на Новодевичьем кладбище, - считает Никас Сафронов.

Никас Сафронов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вячеслав Михайлович высказывался на эту тему?

- Мне известно, что он этого хотел. Новодевичье кладбище в центре Москвы, туда приходят тысячи людей ежедневно. Месяц назад Слава Зайцев пригласил меня в гости. Это было в конце марта. Мы давно не виделись. Он был удивлен, что его помощники не пригласили меня на его 85-летие. Поздравить его с прошедшим юбилеем я приехал к нему в Каблуково. Мы общались три часа.

Я не знаю, кто принял странное решение по поводу кладбища в Щелково. Но оно было принято опрометчиво. Слава Зайцев - звезда мирового масштаба, главный модельер Советского Союза. Он человек мира. Большой художник, объединявший умы и сердца миллионов. Очень грустно, что родные позволяют себе принимать решения вопреки воле своего незабвенного. Никто не вправе менять пожелания усопшего. Друзья Вячеслава Зайцева считают, что его права были ущемлены. Не говоря о том, что в Щелково в будние дни, да и в выходные, доехать по пробкам непросто. Поклонники будут испытывать трудности с посещением могилы.

- Так вы за то, чтобы его перезахоронить?

- Данный вопрос без волеизъявления родственников решить невозможно. Но Новодевичье кладбище - это не только желание самого Зайцева, но и объективно правильное решение.