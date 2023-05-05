Стало известно, куда пропал с Первого канала ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов. Фото: Первый канал

Последние выпуски некогда одной из самых рейтинговых программ "Пусть говорят" остались в прошлом году. По понятным причинам ток-шоу на какое-то время совсем пропало из сетки вещания, вернувшись в мае-2022 в новом формате - с выходами не каждый день, а раз в неделю. И даже в таком режиме продержалось недолго, опять исчезнув на несколько месяцев.

К Новому году-2023 поклонникам программы сделали подарок: в конце декабря Дмитрий Борисов в узнаваемых интерьерах вновь появился на первой кнопке. А вот герои и темы зрителей удивили: так, эфир, в котором гости разговаривали с инопланетянами на их языке, в Сети разошелся на многочисленные мемы. В последнем выпуске шоу астрологи, нумерологи и прочие эксперты дали прогноз на следующий год... и на этом всё: Борисова на Первом больше не видели.

Куда исчез телеведущий - вопрос открытый, на который он сам не торопится отвечать. Говорили, что Дмитрий "переехал" на телеканал "Звезда", но подтверждений этому не нашлось. Сам же Борисов изредка мелькает в соцсетях, как правило, публикуя селфи, но общение с подписчиками игнорирует.

Между тем, на днях местоположение ведущего рассекретила одна из участниц "Пусть говорят" Светлана Малькова - её скандальную историю развода громко обсуждали два года назад. Тогда муж Мальковой и отец её четверых детей ушел из семьи к актрисе Анастасии Макеевой, и эфир заполонили бесконечные выпуски про суды, алименты и взаимные оскорбления.

Дмитрий Борисов и Светлана Малькова встретились в США. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Теперь же Малькова живет в Америке: там, отдыхая в Майами, она и встретила Дмитрия Борисова. Судя по всему, знакомые пересеклись на спектакле "Евгений Онегин" с Борисом Смолкиным в главной роли: постановку отыграли вечером 3 мая в местном театре. Дмитрий Борисов на общем фото выглядит отлично: в модных кроссовках, цветастой футболке, с неизменно-идеальной укладкой. Вот только никаких объяснений ни он, ни Малькова так и не дали: уехал ли Борисов по работе, на отдых или на ПМЖ, пока остается загадкой.