Виктор Елисеев, народный артист России: Мы с Иосифом Кобзоном записали 600 песен о войне и Победе

Иосиф Кобзон и Виктор Елисеев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Ваши любимые строчки о войне, о Дне Победы?».

Так называется «Вопрос дня» (наша традиционная рубрика), который публикуется в ежедневном выпуске «КП» в пятницу, 5 мая.

Эту тему мы обсудили и со знаменитым дирижером, генерал-майором Виктором Елисеевым.

…- Если говорить о самых любимых строчках - они из песни Давида Тухманова «День Победы».

(Елисеев поет а капелла)

Этот День Победы -

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!

- Виктор Петрович, а почему ваша супруга, народная артистка России Наталья Елисеева, прекрасная певица, вам сейчас не подпевает? Или она готовит ужин?

- Мы только что с концерта приехали, она по делам пошла.

- А что за концерт был? Он связан с Победой?

- Сегодня наш директор Виктор Васильевич Золотов принимал ветеранов Великой Отечественной, которых у нас, к сожалению, осталось уже очень мало… Которым уже за 90 лет.

Вот сегодня был такой обед-воспоминание, звучали песни военных лет и современные, в том числе, и «День Победы».

- Надо добавить, что имеется в виду директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Золотова мы знаем, я с ним знаком много лет.

- У нас каждый год проводятся такие встречи…

Мы и в течение года с ветеранами встречаемся.

Если им уже сложно передвигаться, то наши музыканты сами к ним приезжают и дают небольшие концерты - песни поют, на баяне играют, на балалайке и так далее.

- Росгвардия сейчас очень активно проявляет себя в зоне специальной военной операции. И сам генерал армии Золотов там часто бывает, и мы знаем о подвигах ваших ребят, и много уже Героев России среди ваших бойцов. Вы с ними как-то работаете? Я имею в виду - концерты, встречи.

- Конечно.

У нас проходят такие же чествования, когда директор вручает росгвардейцам высокие государственные награды.

И мы обязательно - через песни, через слово - выражаем им огромную благодарность, уважение и любовь.

- Мне сразу вспоминается наша с вами поездка в Донбасс. Мне посчастливилось 9 раз быть с Иосифом Кобзоном в Донецке, в Луганске, и с вами мы тоже там были. Совершенно великолепный концерт. А когда собираетесь спеть «День Победы» на наших новых территориях?

- Ну, как только, так сразу.

- То есть вы, как всегда, готовы. Я даже в лицо знаю ваших музыкантов, певцов. Великолепный совершенно коллектив, какая-то особая, по-моему, атмосфера. Мы плавно переходим к вашему юбилею. Я не имею в виду юбилей генерала Елисеева, а вашего прославленного коллектива. Вы как будете отмечать?

- У нас 6 мая - выступление в зале Чайковского. Это первый концерт в Москве из серии, которые посвящены 50-летию нашего ансамбля.

Мне об этом и грустно говорить, и в то же время - легко.

Легко - почему? Потому что всю эту историю знаю, так как 50 лет работаю в этом коллективе в различных должностях.

Но вот уже почти 40 лет - как руководитель и начальник этого ансамбля.

- Сколько вы за это время поменяли дирижерских палочек?

- (смеется) Я их не ломаю.

- Вот видите, какой хороший вопрос. Поэтому и хороший ответ. (смеюсь) Я, конечно, не весь ваш репертуар знаю. Сколько, вообще, у вас песен о Победе, о Великой Отечественной, о солдатах, о бойцах России?

- Трудно точную цифру назвать.

Вы знаете, мы в свое время с Иосифом Давыдовичем Кобзоном очень много патриотических песен пели, которые были посвящены именно войне. Более 600 из них записали.

У нас все эти записи сохранены, думаю, это очень большая и серьезная работа.

И, плюс к этому, еще ансамбль «вытаскивал» все произведения, какие только можно найти.

- Как понять - «вытаскивал»?

- Имеется в виду - вынимали, «вытаскивали из закромов», делали оркестровки, аранжировки и исполняли.

И были ещё такие, не очень известные произведения. Например, недавно мы нашли песню из кинофильма «Актриса». Я ее ни разу не слышал, ну, как-то не доводилось. В 42-м году она была написана и исполнялась в фильме.

Сейчас мы сделали новую аранжировку и поем.

- Еще один вопрос - личный. Я два года служил в дивизионном оркестре в армии. Вот порепетировал бы немножко. Можно у вас потом послужить? Я был старший инструктор по музыке, играл партии первого тенора. Можете меня…

- Определить?

- Определить, да, поиграть у вас хоть немножко.

- Конечно.

- А коль мы с вами накануне 9 мая, и коль вы уже исполнили «День Победы», тогда остается, поздравить слушателей Радио «Комсомольская правда», посетителей сайта kp.ru с грядущим 9-м мая..

- Наверное, это самый святой и самый главный праздник для россиян.

Еще много людей, которые помнят своих дедов, своих отцов, которые рассказывали о том великом времени, о той Победе, которую они добывали на фронтах.

Мой папа очень часто говорил, что он дослужил до Кенигсберга. Он закончил войну водителем машины.

- Как его звали, Петр Елисеев?

- Петр Федорович Елисеев. Он боевой был у меня, у него два ордена Красного Знамени и два ордена Красной Звезды. И 17 медалей.

Я их все храню, конечно, у себя. К сожалению, отец уже ушел, в возрасте 91 года.

Но я помню, с каким трепетом он слушал эти песни, смотрел фильмы… Хотя, очень мало говорил.

Я хочу пожелать всем нам скорейшей Победы.

Сейчас время очень сложное, очень важное, время историческое.

И я уверен, что мы победим.

Вот я представляю, у нас война Великая Отечественная длилась 4 года, а жителей Донбасса уже 9 лет бомбят, они в состоянии войны находятся. Представляете, сколько горя у них?

Вот я желаю, чтобы, наконец-то, все это прошло, чтобы все почувствовали радость жизни, чтобы все вдохнули этот глоток настоящего, свежего, чистого воздуха, который несет наша освободительная армия…

С праздником!

- Спасибо вам огромное, товарищ генерал-майор. Вас тоже - с наступающим Днём Победы! И всем нам очень хороших праздников. Спасибо. Удачи.

- Ура!