«Газпром межрегионгаз» принял участие в первой Кавказской инвестиционной выставке

Фото предоставлено пресс-службой "Газпром межрегионгаз".

Кавказская инвестиционная выставка, которая прошла в Минеральных Водах 3 и 4 мая, направлена на развитие регионов, входящих в состав СКФО. Ее участниками стали институты развития, банки, инициаторы инвестпроектов и ключевые инвесторы.

На площадке многофункционального выставочного центра «МинводыЭКСПО» присутствовали и представители «Газпром межрегионгаз». Ключевой повесткой форума стали вопросы инвестиционного и туристического потенциала Северного Кавказа, актуальные направления и стратегии развития регионов, в том числе их энергетическое и кадровое обеспечение.

В рамках деловой программы состоялись встречи представителей компании с главами регионов, прошло обсуждение приоритетных вопросов и целей с директорами регионов и демонстрация на выставке новейшего российского оборудования.

- Это наш вклад в формирование нового весомого потенциала территории. Нам важно появление новых сельхозпредприятий, промышленных предприятий, рекреационных зон, курортов на Северном Кавказе, новых предприятий по переработке овощей и фруктов. Здесь хорошая площадка, чтобы обменяться идеями напрямую, - прокомментировал «Комсомольской правде» участие в выставке генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Выставочный стенд ПАО «Газпром» на Кавказской инвестиционной выставке

Компания приняла участие в Первой Кавказской инвестиционной выставке и представила свой мультифункциональный стенд: макет типичного газифицированного домовладения, в котором представлено современное газовое оборудование российского производства.

Один из экспонатов - теплогенерирующая установка. Система монтируется на фасаде дома и не требует обустройства котельной внутри здания: это избавляет владельцев от перепланировки, лишних затрат с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Особое место на стенде занимают «умные счетчики», которые помимо главной функции - измерения расхода топлива - выполняют много других задач: дистанционная передача данных, работа через мобильное приложение, систему самодиагностику, абонент может следить за расходом, анализировать и прогнозировать стоимость своего газопотребления.

В компании подчеркивают, что сегодня все необходимое для подведения газа до жилых домов, предприятий и социальных объектов производится в России. То же самое касается газового оборудования в домах потребителей, которое делегация привезла с собой для демонстрации.

Фото предоставлено пресс-службой "Газпром межрегионгаз".

Участники выставки смогли увидеть высококачественное российское оборудование, которое может установить любой потребитель: начиная от котлов, заканчивая счетчиками утечки газа.

Практически все оборудование - отечественное, и такая программа импортозамещения действует уже более 10 лет. Процесс импортозамещения не был неожиданным и резким, работы шли давно и по всей России: заводы, выпускающие качественное, широкое по ассортименту и разнообразное по цене оборудование, работают в Ленинградской области, Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Чайковском, Казани, Саратове, Краснодаре. И все материалы, которые сейчас используются при прокладке труб практически на 100 процентов - от отечественного товаропроизводителя.

Выставочный стенд на Кавказской инвестиционной выставке посетил и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Экскурсию для него провел генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» - Сергей Густов. Во время экскурсии они обсудили реализацию программ развития газоснабжения и газификации в 72 регионах Российской Федерации: до 2025 года будет газифицировано больше 4 тысяч городов, сел и деревень.

- Газ востребован в России. С газом в доме становится комфортно, уютно и тепло, экономично. Наша цель – выполнить государственную задачу, обеспечить к 2030 году технически возможную газификацию страны, в том числе в регионах Северного Кавказа, - подчеркнул Сергей Густов.

Кроме того в рамках догазификации с 2021 года предусмотрено строительство за счет «Газпрома» газопроводов до границ земельных участков заявителей без привлечения их средств.

Так, газ могут получить свыше 2 миллионов жителей России при подаче соответствующей заявки, а к 2023 году будут догазифицированы 1700 образовательных и еще 1500 медицинских учреждений. Работы уже ведутся.

Рабочие встречи с главами регионов

Сегодня СКФО - один из самых газификационных регионов в России. В регионах СКФО работают 15 дочерних газораспределительных организаций и региональных газовых компаний, которые обслуживают 2,64 млн абонентов.

Сергей Густов отметил высокий уровень газификации в регионах. К настоящему времени в СКФО он достиг 91,9%, и это один из самых высоких показателей в стране. В лидерах: Ставропольский край (уровень газификации 99,2%), Кабардино-Балкария (95,9%) и Северная Осетия с Чеченской Республикой (94% и 93,5% соответственно).

На стенде делегации состоялись встречи с главами семи регионов СКФО. Участники выставки обсудили вопросы реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов. По каждому региону определили задачи предметно. По словам Сергея Густова, компания очень активно реагирует на пожелания глав республик.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Фото предоставлено пресс-службой "Газпром межрегионгаз".

Одним из регионов, с которым сейчас ведется активное сотрудничество, стала Северная Осетия. По словам гендиректора компании, уровень газификации Северной Осетии сейчас составляет 94%. Такие цифры создают дополнительные стимулы для расширения использования сетевого топлива.

Вместе с главой Дагестана обсудили: ход догазификации в регионе, платежную дисциплину потребителей республики, вопросы безопасного использования газа.

По словам Сергея Меликова, в последние годы Дагестан активно сотрудничает с компанией «Газпром межрегионгаз». Власти стремятся обеспечить потребителей безопасным и качественным газоснабжением.

- В прошлом году нам удалось полностью выполнить план по догазификации, продолжаем работу по консолидации газовых сетей. В ближайшие годы мы газифицируем свыше 200 населенных пунктов в 27 районах Дагестана. Уверен, уже тысячи дагестанцев ощутили изменения в лучшую сторону, - отметил глава региона работу компании в Дагестане.

Ставропольский край стал самой газифицированной территорией среди всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, уровень газификации на Ставрополье – практически 100%.

В рамках участия в Кавказской инвестиционной выставки прошло еще несколько важных для компании событий. Так, в поселке Иноземцево Ставропольского края в присутствии вице-премьера Александра Новака и главы региона Владимира Владимирова были введены в эксплуатацию новые сети газораспределения, к газу подключены новые домовладения. Всего в микрорайоне к газу будут подключены больше 80 домов.

В СКФО на начало мая принято более 25 тысяч заявок на догазификацию. Заключено 22,9 тысяч договоров, из них до границ участка исполнено 19,6 тысяч, выполнено почти 13 тысяч подключений.

По дальнейшей газификации Северного Кавказа у компании масштабные и реалистичные планы: общий объем инвестиций за 5 лет превысит 56 млрд рублей, построят 2700 км газовых сетей, создадут условия для газификации более 94 тысяч домов, в более чем 300 населенных пунктов. А все заявки, которые поступят в этом году, планируют удовлетворить до конца года.

- Благодаря газовым инвестициям Кавказ возьмет новую высоту, – резюмировал Сергей Густов.