«Газпром нефть» первой начала перевозить грузы в Арктике на беспилотных КАМАЗах

Фото: www.gazprom-neft.ru

Первые беспилотные КАМАЗы вышли в рейсы на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого автономного округа. Машины перевозят грузы по 140-километровому зимнику, соединяющему автономный нефтепромысел с поселком Тазовский. В компании считают, что применение беспилотного автотранспорта повысит эффективность логистики северных месторождений компании и увеличит объемы поставок необходимого оборудования и материалов.

«Цифровые проекты составляют сегодня значительную часть технологического портфеля «Мессояханефтегаза». С помощью искусственного интеллекта мы проектируем и строим скважины, контролируем безопасность работы оборудования и состояние вечной мерзлоты, внедряем системы цифровых двойников для добычи трудной нефти Заполярья. Выход на арктические линии беспилотных транспортных средств – еще одна веха в цифровой истории самого северного материкового нефтепромысла страны», - сообщил генеральный директор «Мессояханефтегаза» Алексей Кан.

Фото: www.gazprom-neft.ru

Высокую безопасность беспилотных грузоперевозок обеспечивает навигационная спутниковая система. Транспортные средства оснащены несколькими типами сенсоров, которые строят цифровую карту дорог, сканируют объекты во фронтальной зоне, распознают препятствия в радиусе 200 метров, фиксируют статичные и движущиеся объекты.

Управляют беспилотной колонной при помощи российского программного обеспечения. После закрытия зимников высокотехнологичные грузовики продолжат работу на объектах, где в летний период не прекращаются наземные перевозки.

«Мы создали необходимую инфраструктуру, совместно с разработчиками тестировали и дорабатывали беспилотные системы и сам транспорт, сформировали нормативно-правовую базу, провели обучение сотрудников. Сейчас мы начинаем новый этап. В 2023 году будем готовы предоставить услугу по обеспечению беспилотных перевозок не только «Газпром нефти», но и другим российским промышленным компаниям», - резюмировал генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения» Дмитрий Потапов.