Франция и Италия разругались из-за наплыва мигрантов

Многие мигранты едут через Италию во Францию, и итальянская сторона просто не в силах справиться с наплывом беженцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил свой визит в Париж. Поводом стала критика главы МВД Франции Жеральда Дарманена. Как сообщает Le Point, страны повздорили из-за слов Дарманена о неспособности Италии справиться с наплывом мигрантов. Оба государства уже несколько лет не могут прийти к единому мнению по этому вопросу, и теперь ситуация стала еще более напряженной.

«Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони не способна урегулировать миграционные проблемы, ради решения которых она была избрана», – заявил глава МВД Франции.

По мнению Дарманена, многие мигранты едут через Италию во Францию, и итальянская сторона просто не в силах справиться с наплывом беженцев. Глава МИД Италии назвал высказывания французского политика «неприемлемыми» и тотчас отменил свой визит в Париж.

«Это не тот настрой, с которым следует противостоять общеевропейским вызовам», – прокомментировал ситуацию Таяни у себя в Твиттере.

В ноябре прошлого года отношения Италии и Франции сильно накалились из-за отказа Рима разрешить судну со спасенными в Средиземном море мигрантами пришвартоваться в итальянском порту. В итоге кораблю пришлось плыть к берегам Франции, которая в конечном счете приняла беженцев, но назвала поступок Италии «непозволительным».

Страны Евросоюза часто различаются в своих подходах к приему и интеграции беженцев, что порой вызывает напряженность и разногласия между ними. Так, Италия и Греция, которые являются первыми точками прибытия многих нелегалов в Европу, постоянно сталкиваются с нехваткой ресурсов и трудностями при оказании помощи мигрантам.

В то же время Германия, которая имеет большие экономические возможности и более развитые программы интеграции, охотнее принимает беженцев, предоставляя им образование, доступ к здравоохранению и языковым курсам. Эта разница в подходах стала особенно заметной после миграционного кризиса 2015 года, когда многие европейские страны были переполнены прибывающими мигрантами. Некоторые страны, такие как Венгрия и Польша, и вовсе отказывались принимать квоты на прием беженцев, что вызывало критику со стороны других членов Евросоюза.