Определиться с профессией играючи: В России появился новый город Профиград от проекта «Билет в будущее»

Спланировать путешествие, вырастить урожай, построить новую школу и даже взять деньги в банке на развитие районов можно в онлайн-городе Профиград. Новую точку на виртуальной карте страны специально для школьников создал федеральный проект “Билет в будущее”. Профиград - первый профориентационный онлайн-город в России, где мечты становятся профессиями. За 10 дней с момента открытия он принял более 16 000 участников. Сейчас профиградцы активно готовятся к празднованию Дня Победы: 9 мая школьники узнают, о чем мечтали ровесники в 1940-х года и запустят праздничный салют.

НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ В ЖИЗНИ

Напомним, «Билет в будущее» – это всероссийский государственный проект по профориентации школьников, который помогает подросткам решить сложную задачу выбора карьеры. Он объединяет десятки тысяч наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность. К проекту по профориентации школьников также привлекаются родители и педагоги обучающегося. Всего более 1 миллиона и 300 тысяч школьников стали участниками проекта на данный момент.

В Профиграде девять районов, которые отражают ключевые экономические направления: от индустриального до аграрного. Город активно развивается, и в скором времени появятся новые кварталы для будущих жильцов. Сейчас все силы направлены на создание социальной инфраструктуры: построены школы, завод, Профибанк и больница, полицейский участок. Каждую неделю в Профиграде проходят новые задачи для жителей в форматах игр, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб. Подросток, желающий стать участником проекта, может оказаться на месте специалистов различных направлений и внести вклад в претворение Профиграда в передовой городом России. Миссия города — помочь каждому подростку найти свой путь в жизни с помощью проверенных научных, социальных, цифровых методик и инструментов проекта «Билет в будущее».

«Можно с уверенностью сказать, что Профиград претендует на звание первого подобного проекта, нацеленного на продвижение профориентации среди молодежи с использованием понятной и яркой игровой механики. Мы создаем онлайн-столицу профессий. Будем выбирать игровую валюту, придумаем профориентационные “читы”, найдем толкового сити-менеджера, пригласим стать профиградцами известных людей и вместе с сотнями тысяч участников проекта “Билет в будущее” откроем для себя возможности нацпроекта “Образование”», – сообщила пресс-служба проекта.

ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ

В цифровом городе место найдется каждому. Уже сегодня можно попробовать свои силы в роли менеджера по туризму, чтобы помочь молодой семье спланировать путешествие, или побывать на месте агронома и вырастить урожай. С помощью квестов, разного рода активностей, увлекательного цифрового контента школьники-горожане каждую неделю узнают об интересных направлениях, профессиях и их месте в системе идеального города. Скоро будут доступны для исследования более 400 профессий.

«Мы уверены, многие успешные взрослые в подростковом возрасте испытывали стресс от вопроса, кем они хотят стать в будущем. Да и само слово “профориентация” многих пугает своим научным звучанием. Мы предлагаем прежде, чем выбирать дело жизни, “в него поиграть”. Это поможет преодолеть волнение и принять важное решение рационально», – уточняет пресс-служба проекта.

Чтобы ничего не пропустить и принять участие во всех городских активностях, школьникам доступен журнал города. В нем отображаются активности недели и предстоящие события. Например, на прошлой неделе был выбран его девиз, а еще с помощью голосования выяснили, что больше всего подростки хотят жить и работать в Креативном районе.