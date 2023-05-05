Репетитор из Индонезии спел песню Людмилы Зыкиной и выиграл музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

Фото: Артем Лунев

2 мая стали известны победители крымского музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», который в 2022 году был перенесен в Москву. Теперь у зрителей есть возможность увидеть телевизионную версию концерта — ее покажут 8 мая в эфире канала «Культура».

Фото: Артем Лунев

Пятый по счету конкурс «Дорога в Ялту» собрал вокалистов из 15 стран, в том числе и самых экзотических: Индонезия, Зимбабве, Эквадор, Индия, Монголия и так далее. Вокалисты блеснули мастерством, исполняя известные советские песни о Великой Отечественной, а оценивали выступления авторитетные судьи — Кай Метов, Зара, Денис Майданов и другие — под председательством мэтра Льва Лещенко.

Фото: Артем Лунев

Масштаб мероприятия можно оценить хотя бы по тому факту, что приветственное слово конкурсантам прислал президент России Владимир Путин.

29 апреля конкурсанты спели в Малом зале Кремлевского дворца с сольными номерами, а 2 мая вышли на сцену Большого зала вместе с популярными российскими артистами. Тогда жюри и распределило призовые места.

Фото: Артем Лунев

Конкурс выиграл преподаватель из Индонезии, выпускник РУДН Райморд Пардамеан, спевший песню «Поклонимся великим тем годам», которую в свое время исполняли и Людмила Зыкина, и Иосиф Кобзон. Второе место отдали немцу Тино Айсбреннеру за песню «Журавли». Бронзу разделили Ивонн Саурамба из Зимбабве, исполнивший шлягер «Казаки в Берлине» и Заяат Батцэнгэлийн из Монголии с песней «Эх, дороги».

Кроме талантливых новичков на сцене фестиваля выступили и именитые артисты, не раз высказывавшие поддержку российской армии: Полина Агуреева, Алексей Маклаков, Юта, Анна Большова и проч.

Фото: Артем Лунев

Онлайн-трансляция конкурса «Дорога на Ялту» шла на веб-ресурсах фестиваля, на платформе «Смотрим», в соцсети ВК и огромном плазменном экране в центре Ялты. Для тех, кто не успел насладиться праздником музыки, трансляцию покажут в эфире федерального канала «Культура» в преддверии Дня Победы.