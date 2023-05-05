Первый канал покажет последнюю роль Сергея Пускепалиса в сериале, снятом английским режиссером

Последнюю роль Сергея Пускепалиса — в проекте «Трейдер» Фото: Первый канал

Трагически погибший осенью 2022 года при транспортировке броневика на Донбасс Сергей Пускепалис оставил после себя большой след и искусстве — он талантливо руководил старейшим театром Ярославля, ставил спектакли, снимался в кино и сериалах. Некоторые из них, как оказывается, еще даже не выходили. Тем приятнее узнавать, что в эфире можно увидеть «новую» работу Сергея — последнюю роль актера — в проекте «Трейдер» (Первый канал).

Это шпионский детектив формата сериала «Американцы», где показывается противостояние умных представителей советских и американских спецслужб. Пускепалис часто играл силовиков — и в «Трейдере» исполнил роль Дмитрия Пирогова — руководителя крупной отечественной внешнеторговой компании, который в середине 90-х отправляется в Ирак на переговоры по программе ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Багдад, согласно сюжету, становится центром притяжения денег, бизнеса и, конечно, спецслужб.

Фото: Первый канал

В главной роли при этом — Михаил Гаврилов («Вампиры средней полосы»), он сыграл молодого нефтетрейдера Олега Нестерова, который и оказывается впутанным в игры силовиков двух сверхдержав.

Фото: Первый канал

Сценарий написала Нина Бухман («Анатомия сердца»). Режиссерское кресло занял англичанин Энтони Уоллер, который вырос в Ливане. Он известен по таким работам, как «Немой свидетель», «Американский оборотень в Париже», «Виновный», «Ужас на глубине 9 миль». Также он продюсировал российскую драму «Гагарин. Первый в космосе».

Действие в арабских странах отсняли в Тунисе, в сериале сыграли израильские и арабские актеры. Несколько съемочных дней группа провела в Нью-Йорке, сняв уличные сцены, но чаще Америку «находили» в Москве. Нефтяные вышки снимали в Нижневартовске и Подмосковье.

Фото: Первый канал

— Когда я получил сценарий «Трейдера», первая мысль была: «Ок, сериал российского производства, значит, наверняка, он будет антиамериканский и все в таком духе…», — признался британский режиссер. — Ознакомившись подробнее, я был слегка удивлен, но сюжет оказался не ангажированный, там нет никакой пропаганды. И это здорово, потому что сама реальность такова, что человечество в целом – и хорошее, и плохое, и злое. И эти качества нельзя разделить по национальному или культурному признаку. Поэтому в «Трейдере» есть хорошие, плохие и злые русские, как хорошие, плохие и злые американцы, как и столь же разные арабы. По ходу сериала, мы увидим, как много общего у представителей таких разных культур, если смотреть на их эмоциональную и морально-этическую составляющие. И еще больше их можно увидеть, когда дело касается настоящей любви.

«Трейдер», Первый канал, 15-18 мая, 22.00