Александр Новак: «Северный Кавказ – геостратегическая территория»

Фото фонда Росонгресс

В Минеральных Водах завершилась первая Кавказская инвестиционная выставка, которая прошла на территории крупнейшего выставочного центра в СКФО «МинводыЭкспо». На форум приехали больше 3 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти, отраслевых компаний, инвесторов, бизнесменов, экспертов, ведущих СМИ из стран СНГ и гости из 14 стран: Азербайджана, Венесуэлы, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Абхазии, Кипра, Южной Осетии, Сербии, Словении, США, Таджикистана и Шри-Ланки.

Подводя первые итоги выставки, заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак отметил, что форум имеет важное значение не только для регионов Северного Кавказа, но и для всей страны. «Считаю, что цель, которую ставили организаторы, достигнута».

С 2 по 4 мая прошли 30 мероприятий, посвященные вопросам инфраструктуры, агропромышленного комплекса, туристической и логистической отраслей, кадрового резерва, банковского сектора, ЖКХ и энергетики. На круглых столах и сессиях выступили 300 спикеров. На инвестиционной выставке подписали больше 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей.

3 мая состоялось официальное открытие мероприятия, участники обсудили ключевые вопросы, связанные с развитием туризма и транспортной инфраструктуры. Для СКФО это особенно важно, так как в регионе проложен транспортный коридор Север – Юг.

- Северный Кавказ – геостратегическая территория. Регион имеет сухопутные границы с четырьмя странами и морские еще с четырьмя. У нас было поручение разработать модель социально-экономического развития по каждому субъекту СКФО с конкретными проектами и показателями. В результате в 2022 году темпы роста промышленности в регионе в четыре раза выше общероссийских, сельского хозяйства – в два раза. За три года поток туристов на Северный Кавказ увеличился на 25% - до 3,8 миллионов человек, - заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

Премьер России Михаил Мишустин провел на площадке Кавказской инвестиционной выставки совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Глава Правительства обратил внимание на то, что сейчас Северный Кавказ наиболее динамично развивается - за 2022 год объем вложений в основной капитал регионов достиг почти 8%.

Михаил Мишустин отметил и другую позитивную тенденцию: в СКФО отмечается рост промышленности и увеличение объема товаров собственного производства. Северный Кавказ лидирует в отраслях сельского хозяйства, продолжается закладка садов, развивается аквакультура, овцеводство, ведутся и серьезные селекционно-генетические работы, а уровень безработицы удалось снизить на 10%.

После заседания Михаил Мишустин отправился к объединенному стенду института развития Кавказ.РФ, где пообщался со всеми участниками выставки. Главы республик рассказали о своих ключевых инвестиционных проектах: продемонстрировали пять прорывных проектов каждого региона. По словам Мишустина, эти проекты принесли регионам более 240 миллиардов рублей и способствовали созданию свыше 9 тысяч рабочих мест.

Заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов рассказал о сотрудничестве представителей бизнеса и регионов СКФО, которые обменялись на выставке опытом реализации инвестпроектов в рамках СЗПК - соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

- В этом году было заключено первое СЗПК на территории Северо-Кавказского федерального округа. Сейчас таких проектов уже два с общим объемом инвестиций в 49,4 млрд рублей. Так, в Кабардино-Балкарии реализуют проект в сфере добычи полезных ископаемых, а в Ставропольском крае идет строительство тепличного комплекса. Это 1,5 тысячи будущих рабочих мест, – отметил Мурат Керефов.

Центральным событием деловой программы 3 мая стала пленарная сессия «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона», в которой приняли участие Александр Новак, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, губернаторы ряда регионов, акционеры, инвесторы, представители бизнеса и официальные лица иностранных государств.

Председатель совета директоров АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева» Александр Ткачев рассказал участникам, что планирует сделать Архыз «новым Куршевелем» и подробно описал преимущества курорта и рассказал, что вложил еще 40 млн р. в этот проект.

Замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных отметил ключевую задачу форума в экономическом развитии регионов СКФО – презентацию инвестиционных проектов в промышленности.

- Минпромторг России уделяет большое внимание поддержке Северного Кавказ. У нас со всеми субъектами утверждены дорожные карты по развитию промышленного потенциала. По итогам 2022 года: индекс промышленного производства составил 102,7% по сравнению с данными по РФ – 99,4 %, - рассказал об успехах региона замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.

- Выставка привлекла значительное количество участников. Это подтверждает, что Кавказ – это особая территория, которая вызывает огромный интерес как у инвесторов, так и у жителей всей нашей страны, – резюмировал Александр Новак на пленарной сессии и предложил сделать КИВ - ежегодной.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров, который принимал в Минводах гостей и участников форума, поддержал предложение Александра Новака.

- Да, мы хотим сделать ее ежегодной. Сегодня мы застроили только 5-ую часть комплекса «МинводыЭкспо» и в дальнейшем хотели бы, чтобы выставка стала не только Кавказской, но и российской, - рассказал журналисту «КП» глава Ставрополья.