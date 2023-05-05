Народы России почтили память героев, подаривших нам будущее

В процессии к памятнику Вечной славы Героям приняли участие заместитель руководителя ФАДН России Арина Ямкова, руководитель Дома народов России Анна Полежаева, Герой России, генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович, представители Федерального агентства по делам национальностей и Федеральных национально-культурных автономий, кадеты и юнармейцы вместе со своими наставниками. Участвовали в памятной акции и ветераны - Людмила Евгеньевна Николаева и ее супруг Лев Константинович.

-Я – блокадница. Юной девчонкой гасила зажигательные бомбы, ухаживала за ранеными, стирала окровавленные бинты. Мы все, от малых до старых, ждали Победу, несмотря на голод, бомбежки, обстрелы. И она пришла. Дай бог всем мира! - сказала Людмила Николаева.

Руководитель Дома народов России Анна Полежаева (справа) с супругами-ветеранами Николаевыми

Супруги Николаевы – одни из тех, кто получил поздравления с Днем Победы в рамках

акции «В гости к ветерану». Она является частью проекта «СВОИ», который Дом народов России проводит совместно с Федеральным агентством по делам национальностей, НКЦ «Действие», при поддержке Федеральных национально-культурных автономий и волонтеров. Ветераны получили в подарок издание книги «СВОИ», в которой опубликованы истории межнациональной дружбы в годы Великой Отечественной войны.

В рамках проекта собрано около 500 историй от представителей многочисленных народов России из разных уголков страны – гораздо больше, чем могло войти в книгу. Поэтому истории публикуются на сайте domnarodov.ru и в соцсетях.

-Сегодня особенно важно знать о своих корнях, истории своей страны, быть способным испытывать чувство созидания и сострадания, понимать, как важно стоять плечом к плечу, причем, не только на фронте, но и в повседневной жизни, и как важно быть соразмерным тому подвигу, который люди совершили ради нашего будущего и совершают сегодня. Это именно тот посыл, который мы сегодня транслируем обществу и прежде всего – молодежи, - сказала руководитель Дома народов России Анна Полежаева.