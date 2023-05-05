Снимал для Филиппа Киркорова, Алены Свиридовой и «Мумий Тролля»: скончался известный клипмейкер Михаил Хлебородов

Хлебородов в 90-е был клипмейкером номер один Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В самом начале 2023 года на экраны вышел фильм Григория Константинопольского «Клипмейкеры». Прототипы его героев угадать было легко: под прозрачными псевдонимами скрывались сам Константинопольский, Федор Бондарчук… Ну, и легко было понять, кто прячется под именем Михаил Хлеборезов: конечно, Хлебородов, который в 90-е был клипмейкером номер один.

Он снимал для группы «Кар-мэн» («Лондон, гудбай»), Алены Свиридовой («Никто, никогда» и «Розовый фламинго»), Филиппа Киркорова («Розы на снегу»), Владимира Преснякова («Странник»), «Мальчишника» («Секс без перерыва»), «Мумий Тролля» («Утекай», «Дельфины», «Кот кота»), «Маши и медведей» («Любочка»)… И так далее, и так далее. Работал с Игорем Сарухановым, Лаймой Вайкуле, Натальей Ветлицкой, «Моральным кодексом», «Рондо», Сергеем Галаниным, Ларисой Долиной, Алсу, Дмитрием Маликовым…

А началось все для него в восьмом классе. На дворе стоял 1982 год, он пошел к однокласснице, у которой был видеомагнитофон, посмотрел фильм Moonraker («Корабль «Лунный гонщик») про Джеймса Бонда, а после фильма на кассете VHS были записаны клипы группы Queen. И эти короткие видео впечатлили его больше, чем Бонд. Семь лет спустя он купил себе видеоплеер и смотрел записи музыкальных видео MTV. Примерно тогда же он снял клипы для передачи «Утренняя почта» - для «Рондо» и Саруханова. И понеслось - он стал неотъемлемой частью той самой веселой тусовки, о которой рассказывается в «Клипмейкерах».

Клип на песню «Делай как я» Титомира он снимал, например, на Трехгорной мануфактуре ночью 24 августа 1991 года, сразу после путча. По легенде, на съемки приехали сто байкеров из группы «Ночные волки» на своих мотоциклах. Вот только они немного опоздали - пленка уже кончилась, и оператор Михаил Мукасей был вынужден «снимать» суровых ребят на камеру, в которой пленки не было. О чем, конечно, говорить им не стал. (Но и без мотоциклов получилось, по меркам начала 90-х, смертельно круто).

А «Любочку», для которой Машу Макарову и ее «медведей» побрили наголо, снимали в Индии, на фоне храмового комплекса Кхаджурахо, знаменитого, помимо прочего, эротическими барельефами, иллюстрирующими «Камасутру» (Хлебородов честно их запечатлел, но в клипе пришлось прикрывать индийское неприличие надписью Censored…

Историй о съемках клипов он мог рассказать много. Но 90-е кончились, и в новом веке он перешел к более «солидной» работе: снимал новогодние «огоньки» для Первого канала, начал пробовать себя в кинорежиссуре. Увы, две части «Параграфа 78» и картина «Курьер из «Рая» большими событиями не стали. Были еще сериалы «Опережая выстрел», «Временно недоступен», «Волшебник». И проект картины «Глубина» по роману Сергея Лукьяненко «Лабиринт отражений», который так и не осуществился.

О смерти Хлебородова в соцсетях написал все тот же Григорий Константинопольский. «Умер Миша Хлебородов… Мой коллега. Выдающийся клипмейкер. Режиссёр фильмов. Продюсер. Наверное, самый первый, кто у нас в 80-х начал снимать клипы… Всего 56 лет. Все проходит. Светлая память».