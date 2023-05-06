Подростки издеваются над женщинами и детьми: Даже взрослые с трудом могут защититься от вопиющего буллинга

Дети, ведущие себя агрессивно, в основном хотят ощутить свою власть над чем-то или кем-то Фото: Shutterstock

Все чаще мы сталкиваемся с таким явлением, как травля или буллинг со стороны подростков другого ребенка или даже взрослого. Одним из недавних вопиющих случаев стала ситуация в Приморье, где группа школьников издевалась над одинокой женщиной. В ход шли нецензурные выражения, оскорбления, физическое насилие. Видео процесса травли ученики пятых и седьмых классов выкладывали в сеть, причем эта женщина оказалась «излюбленным» объектом травли стаи подростков, они подкарауливали ее у подъезда регулярно, но дама была не единственной жертвой этой группы. Под удар попадали и дети. Почему подростки устраивают травлю? Что это – злой умысел или развлечение? Кого выбирают на роль жертвы и как не стать жертвой травли? Что могут противопоставить подростковой агрессии взрослые, в том числе родители? Об этом KP.RU рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры «Возрастная психология им. профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова.

- Подростки стремятся быть принятыми группой, особенно теми сверстниками, которые, по мнению всей группы, наиболее популярны. Чтобы цениться в группе подростки часто утрируют проявления своих черт характера, эмоций, способностей; они хотят быть похожими на своих друзей и вместе с тем выделяться чем-либо среди них, - считает эксперт.

ЧУВСТВО ВЛАСТИ И ЗАРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЖЕСТОКОСТИ

Дети, ведущие себя агрессивно, в основном хотят ощутить свою власть над чем-то или кем-то. Это позволяет им чувствовать себя более уверенно. Проще говоря, они самоутверждаются за счет того, что могут «повлиять» на состояние или поведение другого человека. Вместе с этим такое агрессивное поведение может восприниматься сверстниками как вызов обществу или взрослым. В результате агрессор получает уважение от сверстников, может почувствовать свой авторитет.

- Скорее всего, в компаниях подростков, которые занимаются буллингом, есть один или несколько «авторитетов», а остальные дети подражают им, хотят заслужить их одобрение, хотят быть похожими, крутыми и цениться в группе, - говорит Юлия Кочетова.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ БУЛЛЕРА

Для подростков, занимающихся травлей, важно ощутить свою власть над жертвой. Так, на видео буллинга женщины подростки заставляют ее вступить в разговор, мешают ей уйти, меняют ее эмоциональное состояние.

1 Буллинг – занятие групповое.

Один или несколько авторитетных подростков в этой группе, агрессоры, стремятся к самоутверждению, хотят повысить самооценку и почувствовать себя значимыми, поэтому им нужны свидетели их проявлений власти, да и делать такие вещи большой компанией не страшно.

2 Травля идет по нарастающей.

Жестокое и провоцирующее поведение по отношению к жертве постепенно становится нормой. Буллер привыкает к тому, что эту жертву можно травить, а очевидцы — к тому, что такая ситуация повторяется из раза в раз, и постепенно подростки начинают воспринимать такое поведение как норму.

3 Часто поводом к началу травли жертвы служит какое-то обвинение в ее адрес или «неправильная» реакция жертвы на специальную провокацию.

Подобное обвинение может служить оправданием и объяснением для буллера или других подростков, поддерживающих буллинг; это сплачивает их, как бы объединяет против определенной ситуации. Жертвой чаще всего становится человек, по которому хорошо заметна его эмоциональная реакция на задирки и оскорбления. Ведь именно эмоциональную реакцию агрессор и хочет увидеть, чтобы почувствовать свою власть.

Есть и другой тип жертвы: люди, которые выделяются внешним видом, голосом (особенностями речи, акцентом, заиканием), поведением. В школе это могут быть подростки, которые не проявляют лояльности к группе, не такие, как все, «слишком умные» или те, кто одевается «беднее» или «богаче», чем большинство.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ БИЛЛИНГУ?

Лучшая тактика – не реагировать и выйти из окружения. Не стоит вступать с буллерами в спор, или пытаться доказать им что-то. Так вы начинаете играть по их правилам. Если подростки подкараулили на улице, лучше всего постараться максимально быстро уйти от них.

- Важно понимать, что мы не способны предугадать действия другого человека, тем более малознакомого или незнакомого. Иногда ответная агрессия может отпугнуть буллера, а иногда и наоборот – спровоцировать его на еще большую агрессию, ведь в ситуациях коллективной травли агрессору очень важно не ударить в грязь лицом перед друзьями, не спасовать, - говорит психолог.

В ситуации, если травят знакомые, например, ребенка травят одноклассники, нужно обязательно обратиться за помощью, проинформировать классного руководителя и учителей, администрацию школы, директора. А также обязательно обратиться за помощью психолога, который научит ребенка, как справляться с травлей.

НУЖНО ЛИ НАКАЗЫВАТЬ БУЛЛЕРОВ?

- К сожалению, очень многие родители в такой ситуации начинают защищать своих детей – уговаривать не ставить их на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних, на учет в школе. Или выплачивают штрафы, или пытаются уговорить жертву не обращаться в полицию. Понятно, почему родители так поступают – они переживают за будущее своего ребенка. И зачастую родители, спасая ребенка от постановки на учет, закрывают этот вопрос и не накладывают на ребенка никаких санкций. Тогда у подростка не наступает представление о последствиях. Это только закрепляет ощущение безнаказанности, - говорит Юлия Кочетова.

Последствия поступка должны быть ощутимы (формы извинения перед жертвой, отработки штрафа, например), но при этом не должны быть жестокими, уверена эксперт. Главное – не вешать на ребенка ярлык «плохого человека», иначе высока вероятность, что он продолжит «плохо» себя вести, словно оправдывая худшие ожидания родителей.