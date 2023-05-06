Русские гении бросают Европу и бегут на Родину: Ведущий дизайнер BMW после 20 лет за границей вернулся домой

Фото из личного архива Евгения Жукова

РУССКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ КОВАЛИ ИТАЛЬЯНСКИЙ МОТОПРОМ

- Евгений, как вы вообще оказались на БМВ?

- Сначала я попал в Италию, еще когда учился в Строгановке, это было в 2002 году. На третьем курсе выиграл студенческий конкурс - комиссии понравился мой дизайн-проект скутера будущего. В награду получил стажировку в Италии, в компании «Engines Engineering», которая занимается дизайном мотоциклов и скутеров. Тогда такие поездки только начинались, до меня наши студенты ездили, например, во Францию на «Ситроен», это было ого какое событие! А на итальянской фирме уже работали наши выпускники, ковали итальянский мотопром. Я после стажировки продолжил с ней сотрудничать, а после защиты диплома меня пригласили туда на постоянку.

- Это что, мода такая была на русских?

- Не то, что мода, просто у нас появилась возможность показать себя мировому автопрому. А там обратили внимание на нашу дизайнерскую школу, в частности, на Строгановку. У нас ведь совершенно другой принцип образования - оно более разноплановое. Я, например, работал и с кораблями, дипломный проект — поезд, а всю жизнь занимался мотоциклами. В результате у наших ребят профессиональная эрудиция намного шире, больше багаж, откуда можно черпать идеи для новых проектов. И это оказалось эффективнее, чем узкая специализация, какую дает, например, дизайн-колледж в Пасадене, США, где натаскивают только на автомобили и этим ограничивают кругозор.

- Как жилось вдали от дома?

- У компании была в Болонье большая квартира-гостиница, в которой жили стажеры и специалисты, иногда останавливались командированные инженеры с компаний- заказчиков. Помимо европейцев приезжали индусы, китайцы. По духу это напоминало студенческую общагу. Вечерами общались, рассказывали друг другу про жизнь, про работу. Молодые, веселые, относительно интеллигентные. До сих пор со многими поддерживаю отношения.

Фото из личного архива Евгения Жукова

- А как общались?

- На английском. Никаких спецшкол я не заканчивал, хватило обычной средней школы города Рыбинска, откуда я родом. Но это был не классический английский, а очень упрощенный, евроинглиш. Но для общения с неангличанами - самое то. А в Германию я попал лет через 5. Коллега по фирме обмолвился, что БМВ ищет дизайнера в подразделение мототехники, оно называется BMW Motorrad. Я написал запрос, отправил портфолио — просто с улицы, без рекомендаций, и меня пригласили. Очень интересная интернациональная команда — испанцы, итальянцы, китайцы, французы, американцы, со многими я крепко подружился. Были и русские коллеги— но в автомобильном подразделении, а на мотоциклах я был первым русским.

ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ

- И с места в карьер — проектировать новую технику?

- Для разминки, чтобы я плавно вошел в команду, мне дали проектировать дизайн некоторых деталей мотоцикла BMW 1200 GS - российские байкеры называют его гусь, из-за букв. Это один из самый популярных мотоциклов-внедорожников. А потом начал делать уже собственные проекты. На BMW Motorrad при разработке каждой новой модели сначала проводится внутренний конкурс. Чья работа лучше других удовлетворит поставленным условиям, тот дизайнер и создает целиком проект от и до. Если в автопроме работает группа — кто-то интерьер моделирует, кто-то внешний вид, то у нас один человек — один мотоцикл. Обычно у каждого дизайнера в работе 2-3 проекта. Бывало и так, что выиграешь несколько таких конкурсов, потом понимаешь, что не успеваешь все сделать, тогда от чего-то отказываешься.

- Удавалось что-то сделать, чтобы, как говорится, аж самому понравилось?

- Самое дорогое - это выполненная в одном стиле линейка городской техники с электродвигателем: скутер BMW CE 04, мопед CE 02 и велосипед Vision Amby motorrad. Я хотел сделать что-то отличающееся от того, что сейчас ездит по улицам. А то не мотоциклы, а целые монументальные скульптуры — эти двухъярусные сиденья... А я наоборот сделал сиденье у скутера плоским. При этом оно остается очень функциональным. Удобно садиться и самому, и пассажиру, можно поставить между водителем и пассажиром какую-то сумку, сиденье может двигаться вперед-назад — в общем, больше утилитарности. Вообще, если говорить о моем авторском стиле, то это он и есть: меньше скульптурности, больше простых лаконичных форм, и еще - узнаваемость. Чтобы не было, как у многих автомобилей, когда по внешнему виду и не поймешь, что это за модель, настолько они похожи друг на друга. В результате получился очень характерный силуэт. И когда в рамках этой линейки будет производиться новая техника, она будет носить заложенные мной родовые черты, такой код ДНК. Это был мой самый серьезный проект. И выстраданный — потому что поначалу инженеры восприняли его в штыки, кричали: «Не поедет!» Но спасибо руководству компании, оно заняло мою сторону и чуть ли не палкой заставило конструкторов работать по моему проекту. В итоге все прекрасно поехало.

- Нравилось на БМВ?

- На тот момент — безусловно, предел мечтаний. Эталонное производство, интересные проекты. И Мюнхен очень своеобразный город, там многое связано с Россией. Есть два действующих православных монастыря, я был прихожанином Мюнхенского Кафедрального собора Новомучеников и исповедников Российских. Этот храм еще и место притяжения для всех, кто чувствует общность с Россией, с Русской церковью и культурой. Встречался там с потомками эмигрантов первой волны и тех, кто отступил с немцами...

- Не мешало, что это могли быть потомки власовцев и полицаев?

- А если взять еще и немецкий круг общения, то, наверное, и эсэсовцев. Но в Германии странно не встретить потомков тех, с кем воевала наша страна, так что через какое-то время перестаешь акцентировать на этом внимание. Тем более, что эти люди не разделяют взглядов своих предков. В Германии стараются дистанцироваться от темы рейха. Иногда с перегибами. Например, на одном из новых мотоциклов дизайнер без всякой задней мысли предложил надпись готическим шрифтом, но шеф-дизайнер зарубил идею - из опасения, что в ней могут увидеть стилистику 40-х.

Фото из личного архива Евгения Жукова

УКЛОНИТЬСЯ ОТ СЕКСПРОСВЕТА НЕВОЗМОЖНО

- Как созрело решение вернуться в Россию?

- Я никогда не ставил себе цель остаться за границей. Меня и на работе, и миграционные власти спрашивали: хотите обосноваться в Германии? Нет, отвечал, просто хочу работать на БМВ, максимально реализоваться по своей специальности. Даже когда женился на гражданке Германии, она из русских немцев, и можно было в упрощенном порядке получить немецкое гражданство, то не стал этого делать. Тем более, что там это предусматривает отказ от российского гражданства - надо было навсегда сдать российский паспорт. Как такое можно сделать?

- Жестко. В России, вы же знаете, можно иметь еще и паспорта других стран, у многих они есть — кипрские, израильские. Не говоря уже о республиках бывшего СССР.

- Ну, это в нашем «тоталитарном», как там говорят, государстве можно. А в их «демократическом» - нельзя. Вообще в Германии обнаружилось очень много специфических моментов, которых поначалу не замечаешь. Понимание, что надо возвращаться в Россию, появилось еще с событий 2014 года. В СМИ все и до этого подавалось под антироссийским углом, а после майдана - тем более. Там не говорили ни про убитых детей в Донбассе, ни про сожженных в Одессе. И хоть в Германии не принято на работе говорить о политике, но в общении тоже возник дискомфорт. Чувствовалось, что люди понимают ситуацию не так, как ты, что они находятся под влиянием очень предвзятых телевизионных картинок. Это несправедливо — такое отношение к России.

- А другие русские из вашего круга ситуацию воспринимали так же?

- В основном, да, и не только русские. Вообще, до того, как родилась Варька, старшая наша, все было достаточно беззаботно. Любимая работа, хорошая зарплата, мы жили, никак не пересекаясь с государством. Но по мере взросления дочери стали узнавать, что такое школа в Германии. И поняли, что не хотим, чтобы наша дочь училась в такой школе. Прежде всего, из-за государственной программы секспросвета. Это федеральная программа, и уклониться от нее невозможно ни в частной, ни в католической или евангелистической школе. Была известная история, как отец разрешил дочери не посещать уроки секспросвета, которые шокировали девочку, и угодил за это в тюрьму.

Второй важный момент - культурный код. У нас русскоязычная семья, дочери растут на советских мультиках и книгах, а в Германии наши с детства знакомые образы непонятны. Про литературу, которой там самый минимум в учебных планах, я и не говорю. Чехов, Пушкин, Толстой пройдут мимо нашего ребенка, факультативно этого не восполнишь. Получается, в школе и на улице одна культура, дома другая. Про историю я вообще не говорю. Учить вехи чужой страны, да еще и под русофобским соусом.

А ювеналка? Самый большой родительский страх. Ювенальная юстиция имеет больше прав, чем любой другой орган. В отличие от полиции эта служба может без ордера от прокурора зайти к вам в дом - просто по доносу, по звонку соседей. Ребенок капризничает, плачет, топает ногами, а ты боишься, что соседи вызовут полицию. Жить с этим страхом не очень комфортно. Если есть у родителей какая-то позиция, которая противоречит государственной — ребенка могут отобрать. Все это вызывало страх за судьбу детей. И его разделяли в том числе, и сами немцы, многие из которых тоже покинули свою страну и выехали в Россию, Белоруссию, Казахстан.

Фото из личного архива Евгения Жукова

- А по политическим мотивам уезжали?

- Такая составляющая тоже была. Есть страх преследования за инакомыслие. Известна же история русскоязычного рэпера Дмитрия Гинтера, на которого завели уголовное дело за пророссийскую позицию по Украине. Он вынужден был бежать в Россию. Это не единичный случай. И ты не понимаешь, за что тебе может «прилететь»: то что одним можно, другим - нельзя. Вот пример. Некоторые граждане Германии уехали в 2014 году помогать Донбассу. По возвращении их осудили за «наемничество» - не делая отличия, воевал человек или просто был волонтером, помогал раненным, доставлял гуманитарку. Один из волонтеров, мы это знаем, сидел в Мюнхенской тюрьме. А когда в Германию после разгрома ИГИЛ (запрещенная в России организация- ред.) вернулись «жены» боевиков, то их не то что не тронули, но сочинили им легенды, дали новые имена, и постарались спрятать. Объясняли это особой политической необходимостью.

ЕХАТЬ ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ ПОБОЯЛИСЬ

- Сложно было организовать переезд? У вас же вещи были, машина, мотоцикл...

- В целом, конечно, сложно. Мы начали собираться еще до начала СВО. После 24 февраля, поняли, что надо торопиться - боялись, что закроют границы, и мы не сможем вывезти вещи. Понятно, что если захочешь вернуться, вернешься и с рюкзачком, но не хотелось все терять. Жена нашла чат «Из Германии в Россию», там обсуждались маршруты и технические детали переезда, трудоустройство, бытовые вопросы. Я поразился, как много желающих уехать из Германии. Нам-то было относительно легко, я связей с Россией не терял, каждый год приезжал в отпуск в свой Рыбинск, сначала один, потом с семьей, у меня родители в Подмосковье. А ведь многие люди вообще ехали на пустое место, в том числе и немцы, не знающие русского языка. Крестные нашей дочери — жена белоруска, муж коренной баварец — уехали в Минск, например. Еще одна пара русских немцев из Мюнхена, тоже наши знакомые, — во Псков. У них не было там никого, никакого подготовленного места — просто на вере в Россию уехали.

- Как вы добирались?

- Еще в мае прошлого года что-то начали распродавать, а основную часть вещей вывезли на грузовике — нашли по интернету перевозчика из Белоруссии. Он отвез наши вещи из Мюнхена в Рыбинск, а там друзья перетащили их в квартиру. Мы ее еще в ковидные времена купили, когда из Рыбинска работал на удаленке — просторная, в центре, с видом на Волгу, на исторические места. А мы всей семьей с остатками скарба поехали на машине, я для этого специально купил вместительный универсал. Через Польшу не решился — по транзитным номерам видно было, что едем в Россию, да и заметно было, что с вещами. Опасно. Поехали через Финляндию. На пароме от Ростока до Хельсинки, а дальше своим ходом - Санкт-Петербург-Москва-Рыбинск.

Фото из личного архива Евгения Жукова

НАЙТИ РАБОТУ ПОМОГ ДУХОВНИК

- А с работой как?

- Еще до начала спецоперации я сказал руководству на БМВ, чтобы искали мне замену, потому что в перспективе планирую вернуться в Россию. Как-то на День города пошли погулять, это когда мы в Рыбинске были. И увидели выставку достижений местных предприятий. Обратил внимание на стенды завода «Русская механика», это один из крупнейших в России производителей снегоходов и квадроциклов. В планах у него было развитие, сотрудничество со студией Итал-дизайн. Я тогда подумал: они в Италии ищут, а я — вот он, здесь. А потом наступил 2022 год, и поскольку мы решили, что больше откладывать переезд нельзя, надо было подыскивать работу в России. Тут я и вспомнил про «Механику». Написал своему духовнику…

- Кому???

- Духовнику, отцу Игорю, он нашу семью окормлял, я его со школьных лет знаю. Вы зря удивляетесь, клир принимает большое участие в жизни города, особенно, в провинции. К священнослужителям можно обращаться по многим вопросам, не только церковным. У них толстые записные книжки, к их рекомендациям прислушиваются…

- И батюшка справился?

- Конечно. Представил меня сотруднику дирекции завода, через него я познакомился с генеральным директором, Леонидом Чеславовичем Можейко, показал ему свои работы. Он поначалу удивился моему решению уйти с БМВ, но я объяснил мотивы, и он меня понял. Теперь я шеф-дизайнер на «Русской механике», создаю собственный отдел дизайна.

- Кого-то из-за границы переманили к себе?

- Переманил — не очень подходящее слово. Просто рассказал о возможности работать в России, и человек согласился. Это очень известный дизайнер мотоциклов Владимир Щечкин, неимоверного опыта человек, более 20 лет проработал в Италии, тоже выпускник Строгановки.

- В зарплате вы, наверное, проиграли...

- Я работал в одной из лучших мировых компаний, и теперь интересно приложить этот опыт в родном городе. А что касается денег... Конечно, «сумма прописью» здесь меньше, но в Рыбинске и жизнь не такая дорогая, как в Мюнхене. Там квартира, например, стоила бы намного дороже. Многие всю жизнь снимают, нам в России это трудно представить. Вот медицина — да, с Германией разница ощутимая. Лежала дочка в детской больнице в Рыбинске - идешь туда с целым мешком катетеров, лекарств, перевязочных материалов… Даже воду надо с собой брать. Но зато, что касается экстренной помощи, то у нас заметно лучше. В Германии в выходные или вечером, например, никто не работает, не попадешь к врачу даже за деньги. Заболел — добирайся сам, никакой «скорой». Там вызвать взрослому врача на дом — это фантастика.

«ХОТИМ ДРУЖЕЛЮБНУЮ МОРДОЧКУ»

- Давайте о технике поговорим. Мир байкеров, мотоциклы — это же особая брутальная субкультура. А ваши модели вполне добродушные. Так какими должны быть современные мотоциклы?

- Самое главное, они не должны ломаться. И должны быть удобными. А все эти мировые тенденции — это достаточно условная вещь. Да, считается, что байк — это крутая тема. Но вот в Индонезии, особенно в сельских регионах, люди подходят по-другому: украшают свои мопеды бахромой, наклейками, какими-то рюшечками. Помню, еще в Италии я делал дизайн для индийской компании — там сразу попросили: не надо агрессивных мотивов. А я: ну как же, мир скоростей, натиск, ярость, рубленые формы. Нет, говорят, хотим дружелюбную мордочку, пусть впереди будет добрая овальная фара. Ну ладно, сделал, как просили. Но прошло лет шесть, и они уже начали копировать европейцев и японцев с их хищными формами. А в Европе мода на агрессивный дизайн уже прошла. Сейчас там более нейтральный, функциональный стиль, в каком как раз я и работаю. А вообще рамки все больше размываются. Хотя отличие в стилях есть: в итальянских моделях, например, больше пластики, в немецких — монументальности, надежности. Это как скульптуры сравнивать: работы мастеров Эпохи Возрождения и «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной.

- А российским мотоциклам чего не хватает?

- Самих мотоциклов. Нет их. Особенно легкой мототехники — мопедов, скутеров. Поэтому специализирующиеся на ней дизайнеры и уезжали работать в другие страны. Вот спросите меня, что я там в Италии и Германии приобрел, чего не мог бы получить здесь? Я отвечу: саму возможность работать в том направлении, которое нравится. Но сейчас иностранные компании ушли, ниша освободилась, и либо это место займут китайцы, у которых есть опыт в производстве мотоциклов, либо мы попытаемся делать свое. У нас много людей, имеющих знания, ведь не я один такой, кто вернулся с каким-то опытом. Есть и российские проекты, которые могли бы составить конкуренцию и на европейском рынке, например, Punch Александра Астапова. Вопрос, кто это организует.

Фото из личного архива Евгения Жукова Фото: другой источник.

ХВАТИТ НАМ ДРУГИХ КОПИРОВАТЬ!

- На «Русской механике» чем будете заниматься?

- Я отвечаю за дизайн всех снегоходов и квадроциклов, которые производит компания. В первую очередь, надо создать узнаваемые образы, выйти из порочного круга копирования и заимствования. Создать свой русский стиль. В этом нет ничего невозможного. Ведь был же у нас в стране удачный опыт — автомобиль «Нива», это же полностью отечественная разработка, ставшая родоначальником мировых кроссоверов.

Основную роль будет играть функциональность, комфорт, дружелюбность к пользователю, надежность. Вот с чем сейчас столкнулись немцы — у них слишком усложненные технические решения. В результате на коленке такую технику уже не починишь. А наша часто выглядит вроде неказистой, зато ее проще отремонтировать, заменить деталь.

- Вы автор дизайна двух десятков моделей мотоциклов и скутеров, в том числе и с маркой БМВ, а теперь будете заниматься квадроциклами. Нет ли ощущения, что пересаживаетесь с реактивного самолета на кукурузник?

- Абсолютно нет. Конечно, это было крутое время, когда занимался мототехникой, были высокие профессиональные награды, интересные проекты, гордость, когда именно мне доверили делать концепт-модель скутера будущего к 100-летию БМВ. И чего скрывать, приятно, когда промчится, например, «четырехсотый» (скутер BMW C400 — Ред.) или S1000R, они очень популярны в России, а жена говорит: «Вон твой поехал!» Но 20 лет на одной теме - это уже в рутину превратилось. А тут — новый поворот. Тема максимально близкая к мототехнике и, главное, очень перспективная. Я даже не представлял себе, насколько активно люди пользуются квадроциклами и снегоходами. Это не только дачные покатушки в Подмосковье, но и важная часть повседневной жизни миллионов людей, особенно, вдали от крупных городов: охота, рыбалка, выезд на делянки, поездки в соседние поселки. Во многих случаях такая техника удобнее автомобиля, она более легкая, маневренная, неприхотливая, экономичная. Ну и конечно, путешествия, трофи-рейды — все это будет очень востребовано, особенно по мере развития внутреннего туризма.

- А выпускать собственные мотоциклы на заводе нет идеи?

- Конечно, будет странно не использовать мою команду, сейчас с «Механикой» сотрудничают лучшие специалисты по мотодизайну. Поэтому очень надеюсь, что мы тему мотоцикла обязательно воплотим. Такого народного мотоцикла или скутера. Простой, надежный, без выкрутасов. Чтобы ездить на дачу или на речку, на работу или в гости. До сих пор встречаю мужиков с удочками на «Ижах», старых «Восходах» или ЗиД «Пилот» времен детства наших отцов. Вот для них и нужен новый скутер.

В общем, это очень интересное дело и большая честь - выводить российскую технику на более высокий уровень. Западные бренды ушли, и сейчас для этого самое подходящее время. Так думаю не только я, но и многие коллеги, работающие за границей. Кто-то уже вернулся, кто-то только собирается. Нынешние времена чем-то напоминают петровские, когда россияне, получив практику на заграничных заводах и верфях, возвращались применять свои знания на Родину. Подобное было и во времена индустриализации 30-х годов прошлого века. И вот теперь история повторяется.

СПРАВКА «КП»

Кто такой Евгений Жуков

Родился в 1981 г. в Рыбинске.

1999-2005 — учеба в Московском государственном художественно-промышленном училище (МГХПУ) им. С.Г. Строганова

2005-2007 — аспирантура МГХПУ

2006-2010 - дизайн-студия «Engines Engineering», Италия, Болонья, дизайнер.

2010-2022 - BMW Motorrad, Германия, Мюнхен, дизайнер.

С 2022 — АО «Русская механика», Россия, Рыбинск, шеф-дизайнер.