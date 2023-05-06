На что был расчет террористов, взрывавших Захара Прилепина: УГИЛ вкусил крови. Надо их останавливать

Захар Прилепин, наверное, самый топовый русский писатель новейшей истории, занимающий откровенную антибандеровскую позицию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С мовой все понятно, все знают, как и кто ее изготовил, кто насаждал, объявив языком. Вышиванки есть у множества славянских и финно-угрских народов, борщ – приобретение сомнительное, украинское авторство приходится доказывать с криком. И только «аттентат», резонансное убийство идеологического противника, явление чисто бандеровское. Никто в здравом уме на него больше не претендует.

Название этого явления произошло от латинского, через французский язык, не удивлюсь, если там торчат одновременно уши абвера и каких-то западных спецслужб, традиционно опекавших украинскую «народно-освободительную борьбу» и бандеровский нацбилдинг. Причем, с обеих сторон. С УНА-УНСО работали и англичане, и немцы. Цель была одна – Россия. Промышлять аттентатом парубки начали еще в 30-х годах и не могли остановиться, даже когда перешли под протекторат Третьего рейха. В связи с чем, даже у фашистов с их гибкой моралью, к ним были претензии.

После освобождения Украины Красной армией, бандеровцы сосредоточились на врачах, учителях и всех, кто поддерживал советскую власть. Даже хвастались, что для исполнения аттентата знают 50 способов убийства. После победы Майдана, этот не особо древний, но кровавый обычай сразу же возродился. Одной из первых жертв аттентата стал писатель Олесь Бузина. Дальше, на территориях, освобожденных от бандеровцев в ходе народного восстания, убили практически всех его лидеров – от легендарных комбатов Моторолы и Гиви до главы ДНР Александра Захарченко.

И аттентат пополз дальше - в материковую Россию – Дарья Дугина, Владлен Татарский … теперь Захар Прилепин, наверное, самый топовый русский писатель новейшей истории, занимающий откровенную антибандеровскую позицию, без допущений. Воюющий с этой заразой на передовой. Расчет бандеровцев прост – истребят большинство лидеров общественного мнения, остальные испугаются и заткнутся и все само по себе сойдет на нет. Бандерштадт оставят в покое, и он дальше будет смердеть.

Не оставят. Ни одну войну нельзя выиграть с помощью террора. Но склонить противника к унизительному миру – запросто. Победить противника через внутреннюю смуту, вызванную унизительным поражением или унизительным миром – легко, это работает. Достаточно вспомнить финал Первой мировой, ставший концом Российской Империи. Думаю, такой у них расчет.

По странному совпадению, в день покушения на Захара, в Чайковском театре драмы и комедии должна была состояться премьера спектакля, поставленного по моим рассказам из книги «Коротко и жутко» и роману Захара Прилепина «Все, что должно разрешиться». Спектакль сорвали, режиссер-постановщик уволился – по его словам (а у меня нет оснований ему не верить) труппа отказалась играть спектакль посвященной Специальной военной операции. Местные культурные чиновники мычали и вертелись, не зная как им замять скандал. Но, тут на помощь пришли затяжные майские праздники и историю, кажется, забыли. Не забыли. Это мое, личное мнение, но случай со спектаклем укладывается в стратегию аттентата, только в культурном пространстве. Зачем людям лишний раз напоминать о каком-то Донбассе, СВО, бандеровцах? Нет спектакля – нет проблемы, нет Захара… Но, Захар выжил, а его товарищ и водитель с позывным «Злой» погиб. В тылу, где спокойно лазают вражеские ДРГ. А вот наши ДРГ от чего-то в тылу противника не лазают, и беглый депутат Илья Пономарев спокойно рассуждает, кто из бандеровцев взял на себя ответственность за этот теракт, а кто не взял. Ничего не боится беглый депутат, как и многие тысячи его бандеровских соратников. А вот Хаттаб боялся и Басаев тоже.

Мы просто не перешли еще грань, за которой наступит осознание сути противника. Питаемся до сих пор ложными иллюзиями, несбывшимися мечтами и отравленными миражами. При этом, суть противника не фантастична, она простая, привычная, мы ее уже побеждали и в Сирии, и на Северном Кавказе. Не зря на Донбассе придумали аббревиатуру УГИЛ, отсылающую своим названием к самопровозглашенному государству ближневосточных экстремистов (запрещенному в РФ). Разницы нет. Тем более, нынешнюю Украину так же самопровозгласили на Майдане. И мы видим, что получилось в итоге. Все тоже самое. Даже спонсоры те же самые.

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