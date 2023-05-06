Что Дмитрий Песков сказал Алле Пугачевой на похоронах Валентина Юдашкина

Одним из первых в траурный зал зашел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Иван МАКЕЕВ

Не прошло и трех дней со дня смерти маэстро моды Вячеслава Зайцева, как из жизни ушел его ученик Валентин Юдашкин.

Дизайнер сгорел от онкологического заболевания, с которым боролся последние годы. Для мира моды уход Зайцева, а затем и Юдашкина - это настоящая трагедия. По большому счету кутюрье так и не вырастили себе яркую смену. «Кутюр» в России делали только эти два великих мастера.

Специально на похороны Юдашкина прилетела из Израиля его главная муза Алла Пугачева Фото: Иван МАКЕЕВ

Только они относились к моде как к большому искусству.

Валентин Юдашкин был учеником Зайцева. Впрочем, как и все российские дизайнеры. Но Валентин сумел найти свое лицо и со временем встать на одну ступень с маэстро моды. Его коллекция «Фаберже», костюмы в форме драгоценных пасхальных яиц, произвела сенсацию в Париже. Одно из таких платьев попало в собрание Лувра.

Когда мы встретились с Юдашкиным на интервью, в его Доме моды, первое, что ошеломило - скромность Валентина…

Интроверт, творец и совсем не локомотив. Тихий, скромный. Видимо, жена и команда, поверив в его талант, оградили Валентина от финансовой суеты, делали все возможное, чтобы художник мог спокойно творить.

Похоронили Юдашкина на артистической аллее Троекуровского Фото: Иван МАКЕЕВ

Прощание с дизайнером прошло на Троекуровском кладбище. Семья Юдашкина - мама Раиса Петровна, жена Марина, дочь Галина и зять Петр Максаков приехали на кладбище ранним утром, задолго до официального прощания. Как и на показах кутюрье был настоящий звездопад: Клара Новикова, Николай Басков, Владимир Машков, Александр Стриженов, Константин Эрнст, Владимир Винокур, Анна Калашникова, Ольга Орлова, Александр Розенбаум и многие другие приехали на панихиду.

Владимир Машков Фото: Иван МАКЕЕВ

Одним из первых в траурный зал зашел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Юдашкин был автором свадебного наряда жены Дмитрия, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Следом за политиком в зал зашла заплаканная Надежда Бабкина. Специально на похороны Юдашкина прилетела из Израиля его главная муза Алла Пугачева.

- Как вы? Рад вас видеть! - поприветствовал Пугачеву Дмитрий Песков.

- Алла уже давно не просто мой клиент, она моя ближайшая подруга, — рассказывал в последнем интервью «КП» Валентин Юдашкин. - Работать с Пугачёвой было порой сложно, но очень интересно. И нам до сих пор интересно вместе, поэтому мы и дружим столько лет. Уже давно для Аллы делают вещи другие дизайнеры. Я для нее шью только, когда вижу, что ей чего-то не хватает в образе. И при случае дарю ей вещи, — говорил о дружбе с Аллой Пугачевой покойный кутюрье.

Никас Сафронов Фото: Иван МАКЕЕВ

Случай, к сожалению, выпал печальный, но Алла Пугачева все-таки приехала на прощание в образе, который придумал для нее Юдашкин: черный балахон, шляпа, кружевные перчатки и нитка белого жемчуга.

Аркадий Укупник Фото: Иван МАКЕЕВ

После отпевания в траурном зале Троекуровского гроб с телом кутюрье вынесли под аплодисменты на улицу. До места захоронения друга Пугачева спокойно шла в толпе поклонников, без охраны. Лишь дизайнер Игорь Гуляев поддерживал Аллу Борисовну под руку.

От семьи Киркоровых был 90-летний Бедрос. Этот год для отца Филиппа Киркорова выдался тяжелым, Бедрос два раза переболел ковидом, поэтому приехал на панихиду в защитной маске. Да, и ноги в этом году не раз подводили Киркорова-старшего, поэтому артист сейчас ходит, опираясь на две палочки.

От семьи Киркоровых был 90-летний Бедрос Фото: Иван МАКЕЕВ

-В самом начале карьеры моего сына Валентин был автором всех его сценических костюмов, — рассказал Бедрос Киркоров. - У Валентина были большие связи в Париже: он там доставал редкие материалы, аксессуары. Это сейчас за деньги можно все. А тогда даже если и были средства, но ничего нельзя было купить. Я все костюмы, которые делал Юдашкин для Филиппа, сохранил в нашей старой квартире на Земляном валу. Там хранится и легендарный золотой плащ, в котором Филипп выступал в финале шоу «Лучшее, любимое и только для вас!». И каждое свое шоу Филипп уже более 20 лет заканчивает выходом в том самом плаще, который придумал для него Юдашкин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ушел не только замечательный художник, но и верный друг, — говорит Николай Басков. - Сколько уникальных вещей Валентин для меня придумал. Например, костюм императора Цезаря для шоу «Игра». Тогда, по заданию Валентина, наряд расшивали мастерицы из парижского ателье, где ранее декорировали костюмы героев «Игры Престолов». В том образе были использованы зеркальные камни, венок из позолоченной латуни и золотые кроссовки. Валентин был настоящим мастером своего дела, легендой! - вспоминает Басков.

Николай Басков Фото: Иван МАКЕЕВ

Похоронили Юдашкина на артистической аллее Троекуровского, неподалеку от писателя Эдуарда Успенского.