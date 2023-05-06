Посол РФ в Турции Ерхов о шествии «Бессмертного полка» в Анкаре: «Наше оружие – это наши память, культура, история и единство»

Российское посольство в Анкаре предоставило свою территорию для всех желающих принять участие в акции «Бессмертный полк». Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Российское посольство в Анкаре предоставило свою территорию для всех желающих принять участие в акции «Бессмертный полк». В турецкой столице оно проводится уже в шестой раз. Мероприятие было организовано ассоциацией преподавателей-русистов и переводчиков Анкары при поддержке посольства и Русского дома. Около 400 соотечественников, в том числе сотрудников российских загранучреждений в Турции и членов их семей, прошли с портретами своих родственников, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной. Участники акции пронесли 20-метровую Георгиевскую ленту, исполнили песни военных лет. По окончании шествия состоялся небольшой митинг.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

- Сегодня мы с вами еще раз прошли в рядах нашего «Бессмертного полка» в Анкаре, — сказал посол РФ в Турции Алексей Ерхов.- Прошли, отдавая дать память нашим отцам и дедам, завоевавшим Победу в Великой Отечественной войне. Мы прошли не очень большое расстояние, в чём-то оно символическое. Но значимость нашей акции огромное. Помнить и знать об этом подвиге надо. Потому что мы тоже живём в очень непростое время. Опять «над нашей Родиною дым», и опять нам нужна Победа – большая и одна на всех. Наши сыновья вынуждены освобождать от нацистской нечисти те места, которые их отцы и деды освобождали в 1943-1944-м. Опять гибнут лучшие из нас. И опять против нашей страны ополчились те, кому не по душе наша самостоятельность, независимость, авторитет и, что греха таить, наши природные богатства.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

По его словам, в наши сердца стучит пепел жертв Дома профсоюзов в Одессе так же, как стучал в 1945-м пепел жертв Освенцима, Майданека и Бухенвальда.

- Нам с вами сейчас трудно. Нас со всех сторон обложили санкциями, нас унижают, нас стараются ограничивать в правах. Над городами нашей страны нависли «крылья черные» вражеских дронов. Вы знаете, что в России «Бессмертный полк». Мы с вами сегодня прошли и за тех, кто хотел, но пока не смог этого сделать. Ничего, всё еще будет. Сломать нас никому не удастся. Наше оружие – это наши память, культура, история и единство. Если мы будем едины, как были едины сегодня в рядах «Бессмертного полка», мы непобедимы, — добавил российский дипломат.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Участники акции запустили в небо воздушные шары под легендарную песню «Журавли». Вслед за шествием «Бессмертного полка» в Русском доме в Анкаре было поднято Знамя Победы. Гостям церемонии была предложена солдатская каша из полевой кухни.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

В преддверии 78-ой годовщины Победы в российском посольстве в Анкаре состоялся праздничный концерт. Школьники исполнили отрывок из поэмы «Реквием», миниатюры «Ленинград», «Фотография», «Мальчик из села Поповка» и «Василий Теркин». Трогательно прозвучали «Песня о Родине», «У незнакомого поселка», «Прощание славянки» и «Синий платочек». Украшением праздника стали танцевальные номера «Тальяночка» и «Севастопольский вальс». Концерт завершился общешкольным хором, исполнившим главную песню праздника – «День Победы».