Коронацию Карла III разобрали на мемы: Зевающий принц Луи и бедный Гарри

Коронация британского монарха Карла III стала самым главным событием мировой жизни. Фото: REUTERS

Коронация британского монарха Карла III и его супруги, королевы-консорта Камиллы сегодня стала самым главным событием мировой жизни. Церемония прошла без особых эксцессов, а торжества по случаю коронации продлятся в Великобритании еще несколько дней.

Король, коронация, ее участники, и даже ненастная погода, установившаяся в Лондоне сегодня, стали объектами многочисленных Интернет-мемов.

«Скажите Карлу, что погоду испортила я» - самые разные мемы намекают, что дождь на британскую столицу сегодня ниспослала с того света первая жена Карла, принцесса Диана.

Фото: социальные сети

Досталось и самому королю, чьей отличительной приметой являются большие уши. Интернет-пользователи предложили выпустить вот такие вот сувенирные чашки.

Фото: социальные сети

Кинотеатр «Принц Чарльз» вывесил афишу «Нет, мы название не меняем», обыгрывая смену имени монарха – с Чарльза на Карла.

Фото: социальные сети

Мемом стали одновременно сестра короля, Анна и его сын Гарри. Принцу отвели место за тетушкой, но вот на ее голове красовалась треуголка с красным пушистым плюмажем. «Бедный Гарри, ему так хочется видеть все», - пожалели герцога Сассекского пользователи Интернета.

Фото: социальные сети

Необычный костюм принцессы Анны дал повод пошутить на ее сходство с Наполеоном. «Анна готовится победить самого Наполеона?» - беззлобно шутят в Сети.

Фото: REUTERS

Немало самых разных эмоций – от улыбки до ужаса – вызвала женщина, сосредоточенно несшая на церемонии коронации меч. Этой чести удостоилась лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. «Интересно, хватит ли у Пенни сил удержать этот символ власти?», - веселятся люди.

Фото: REUTERS

Разлетелся на мемы и часто зевавший на коронации 5-летний внук Карла, сын принца и принцессы Уэльских Луи.

Фото: REUTERS

Британцы по-разному относятся к существованию института монархии в их государстве. Кто-то считает это милой традицией, а кто-то готов пойти на все, чтобы избавиться от этого рудимента. Но и те, и другие улыбаются, увидев эти и другие мемы. Ведь мемы создаются для того, чтобы веселить и поднимать настроение!